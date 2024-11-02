https://1prime.ru/20241102/politika-852555334.html
Эксперт объяснил, как изменится политика США с приходом Трампа к власти
Эксперт объяснил, как изменится политика США с приходом Трампа к власти - 02.11.2024, ПРАЙМ
Эксперт объяснил, как изменится политика США с приходом Трампа к власти
Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп давно перестал быть несистемным игроком на политической арене США, а потому его победа на... | 02.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-02T10:42+0300
2024-11-02T10:42+0300
2024-11-02T12:05+0300
дональд трамп
экспертное мнение
выборы в сша
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МОСКВА, 2 ноя - ПРАЙМ. Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп давно перестал быть несистемным игроком на политической арене США, а потому его победа на выборах маловероятно изменит курс политики государства, считает ведущий научный сотрудник центра исследования проблем безопасности РАН, политолог-американист Константин Блохин. "Будет встраивание 100% Трампа в истеблишмент, и он уже встроен в истеблишмент. Посмотрите, у Трампа прекрасные отношения с американским ВПК, с американским бизнесом, с израильским лобби, он уже от части представитель этого истеблишмента", - объяснил эксперт, отметив, что обещания не означают реальные действия.Блохин припомнил предвыборную кампанию Барака Обамы, который так же провозглашал новый политический курс со своим приходом к власти, однако по сути продолжил старую политику.По мнению политолога, уже сейчас можно наблюдать косвенные факторы, свидетельствующие о победе республиканца. Так, он заявил, что нейтральная позиция американского миллиардера Джеффа Безоса является показателем понимания реальных перспектив Трампа возглавить Белый дом.
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дональд трамп, экспертное мнение, выборы в сша
Дональд Трамп, экспертное мнение, выборы в США, Выборы в США
Эксперт объяснил, как изменится политика США с приходом Трампа к власти
Блохин: Трамп давно перестал быть несистемным игроком на политической арене США
МОСКВА, 2 ноя - ПРАЙМ. Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп давно перестал быть несистемным игроком на политической арене США, а потому его победа на выборах маловероятно изменит курс политики государства, считает ведущий научный сотрудник центра исследования проблем безопасности РАН, политолог-американист Константин Блохин.
"Будет встраивание 100% Трампа в истеблишмент, и он уже встроен в истеблишмент. Посмотрите, у Трампа прекрасные отношения с американским ВПК, с американским бизнесом, с израильским лобби, он уже от части представитель этого истеблишмента", - объяснил эксперт, отметив, что обещания не означают реальные действия.
Блохин припомнил предвыборную кампанию Барака Обамы, который так же провозглашал новый политический курс со своим приходом к власти, однако по сути продолжил старую политику.
По мнению политолога, уже сейчас можно наблюдать косвенные факторы, свидетельствующие о победе республиканца. Так, он заявил, что нейтральная позиция американского миллиардера Джеффа Безоса является показателем понимания реальных перспектив Трампа возглавить Белый дом.
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