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Правительство вывело сардины и филе минтая из-под действия курсовой пошлины - 02.11.2024, ПРАЙМ
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Правительство вывело сардины и филе минтая из-под действия курсовой пошлины
Правительство вывело сардины и филе минтая из-под действия курсовой пошлины - 02.11.2024, ПРАЙМ
Правительство вывело сардины и филе минтая из-под действия курсовой пошлины
Правительство России вывело из-под действия курсовой экспортной пошлины сардины и филе минтая, соответствующее постановление подписал премьер-министр Михаил... | 02.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-02T23:36+0300
2024-11-02T23:36+0300
россия
курсовые пошлины
минтай
рыба
правительство рф
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МОСКВА, 2 ноя - ПРАЙМ. Правительство России вывело из-под действия курсовой экспортной пошлины сардины и филе минтая, соответствующее постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин, оно опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации. Из документа следует, что курсовая экспортная пошлина не будет применяться в отношении сардин (код товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности 0303 53 300 0) и филе минтая (код 0304 75 000 0). В том числе от этой пошлины освобождаются готовые или консервированные ракообразные, моллюски и прочие водные беспозвоночные (код 1605 59 000 0). С 1 октября прошлого года по конец текущего года действуют курсовые экспортные пошлины, которые варьируются от 0 до 7% в зависимости от курса рубля к доллару. Так, нулевая пошлина применяется в случае, когда курс рубля по отношению к доллару составляет 80 и ниже.
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россия, курсовые пошлины, минтай, рыба, правительство рф
РОССИЯ, курсовые пошлины, минтай, рыба, Правительство РФ
23:36 02.11.2024
 
Правительство вывело сардины и филе минтая из-под действия курсовой пошлины

Кабмин вывел сардины и филе минтая из-под действия курсовой экспортной пошлины

© РИА Новости . Алексей Куденко | Перейти в медиабанкРазгрузка минтая рыбонасосом с борта малого рыболовного сейнера
Разгрузка минтая рыбонасосом с борта малого рыболовного сейнера - ПРАЙМ, 1920, 02.11.2024
© РИА Новости . Алексей Куденко
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МОСКВА, 2 ноя - ПРАЙМ. Правительство России вывело из-под действия курсовой экспортной пошлины сардины и филе минтая, соответствующее постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин, оно опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.
Из документа следует, что курсовая экспортная пошлина не будет применяться в отношении сардин (код товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности 0303 53 300 0) и филе минтая (код 0304 75 000 0).
В том числе от этой пошлины освобождаются готовые или консервированные ракообразные, моллюски и прочие водные беспозвоночные (код 1605 59 000 0).
С 1 октября прошлого года по конец текущего года действуют курсовые экспортные пошлины, которые варьируются от 0 до 7% в зависимости от курса рубля к доллару. Так, нулевая пошлина применяется в случае, когда курс рубля по отношению к доллару составляет 80 и ниже.
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