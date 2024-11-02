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Можин: экономика ЕС оказалась "убита" отказом от сотрудничества с Россией

Можин: экономика ЕС оказалась "убита" отказом от сотрудничества с Россией - 02.11.2024, ПРАЙМ

Можин: экономика ЕС оказалась "убита" отказом от сотрудничества с Россией

Экономика европейских стран оказалась "убита" после отказа от поставок российских энергоносителей, считает Алексей Можин, ушедший с должности исполнительного... | 02.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-02T09:23+0300

2024-11-02T09:23+0300

2024-11-02T09:23+0300

энергетика

ес

поставки энергоносителей

россия

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ВАШИНГТОН, 2 ноя - ПРАЙМ. Экономика европейских стран оказалась "убита" после отказа от поставок российских энергоносителей, считает Алексей Можин, ушедший с должности исполнительного директора в МВФ от России. "Экономика (Евросоюза - прим. ред.) убита. Причем она убита целенаправленно, потому что 50 с лишним лет Европа процветала в значительной степени благодаря крайне надежным поставкам дешевых российских энергоносителей", - рассказал он в беседе с новостным агентством РИА Новости, отметив, что европейская экономика находится в плачевном состоянии.Эксперт также подчеркнул, что такое опрометчивое решение было принято по указу "старшего брата" в лице Вашингтона. Теперь же, добавил Можин, экономика Евросоюза вовсе не демонстрирует рост.

https://1prime.ru/20241102/ssha-852552892.html

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ес, поставки энергоносителей, россия