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Поставки фруктов и ягод в Россию выросли с начала года - 02.11.2024, ПРАЙМ
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Поставки фруктов и ягод в Россию выросли с начала года
Поставки фруктов и ягод в Россию выросли с начала года - 02.11.2024, ПРАЙМ
Поставки фруктов и ягод в Россию выросли с начала года
Поставки фруктов и ягод в Россию в январе-октябре увеличились на 8,3% год к году и составили почти 5 миллионов тонн, сообщил Россельхознадзор. | 02.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-02T17:09+0300
2024-11-02T17:09+0300
поставки
фрукты
ягоды
россельхознадзор
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МОСКВА, 2 ноя - ПРАЙМ. Поставки фруктов и ягод в Россию в январе-октябре увеличились на 8,3% год к году и составили почти 5 миллионов тонн, сообщил Россельхознадзор. "По состоянию на 1 ноября 2024 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года наблюдается рост объемов импорта фруктовой продукции и ягод. Так, в целом поставки фруктов в Россию из зарубежных стран увеличились на 8,3%. По итогам 10 месяцев 2023 года этот показатель был равен 4,6 миллиона тонн, а в этом году почти 5 миллиона тонн", - говорится в сообщении. Отмечается, что наибольшие объемы импорта сохраняются за цитрусовыми. В сравнении с аналогичным периодом прошлого года ввоз этих фруктов увеличился на 16,8% - с 1,1 миллиона тонн до 1,3 миллиона тонн. Импорт семечковых - яблок, груш - вырос на 5,7% и составил 531,4 тысячи тонн против 502,8 тысячи тонн за соответствующий период 2023 года. Косточковых - персиков, слив, вишни - ввезено на 1,9% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - почти 721 тысяча тонн. В 2023 году было поставлено 707,4 тысячи тонн косточковых. Кроме того, на 29,3% увеличился ввоз ягод и прочих фруктов - с 336,6 тысячи тонн до 435,3 тысячи тонн. Уточняется, что Россельхознадзор не наблюдает снижения показателей импорта бананов в Россию из зарубежных стран. В Россию ежегодно ввозится около 1,4 миллиона тонн бананов. С начала 2024 года на территорию России было поставлено 1,16 миллиона тонн бананов, что сопоставимо с объемом ввоза этой продукции за аналогичный период 2023 года.
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поставки, фрукты, ягоды, россельхознадзор
поставки, фрукты, ягоды, Россельхознадзор
17:09 02.11.2024
 
Поставки фруктов и ягод в Россию выросли с начала года

Россельхознадзор: поставки фруктов и ягод в Россию увеличились на 8,3% за 10 месяцев

© РИА Новости . Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкОвощи и фрукты
Овощи и фрукты - ПРАЙМ, 1920, 02.11.2024
© РИА Новости . Виталий Белоусов
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МОСКВА, 2 ноя - ПРАЙМ. Поставки фруктов и ягод в Россию в январе-октябре увеличились на 8,3% год к году и составили почти 5 миллионов тонн, сообщил Россельхознадзор.
"По состоянию на 1 ноября 2024 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года наблюдается рост объемов импорта фруктовой продукции и ягод. Так, в целом поставки фруктов в Россию из зарубежных стран увеличились на 8,3%. По итогам 10 месяцев 2023 года этот показатель был равен 4,6 миллиона тонн, а в этом году почти 5 миллиона тонн", - говорится в сообщении.
Отмечается, что наибольшие объемы импорта сохраняются за цитрусовыми. В сравнении с аналогичным периодом прошлого года ввоз этих фруктов увеличился на 16,8% - с 1,1 миллиона тонн до 1,3 миллиона тонн.
Импорт семечковых - яблок, груш - вырос на 5,7% и составил 531,4 тысячи тонн против 502,8 тысячи тонн за соответствующий период 2023 года. Косточковых - персиков, слив, вишни - ввезено на 1,9% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - почти 721 тысяча тонн. В 2023 году было поставлено 707,4 тысячи тонн косточковых.
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Кроме того, на 29,3% увеличился ввоз ягод и прочих фруктов - с 336,6 тысячи тонн до 435,3 тысячи тонн.
Уточняется, что Россельхознадзор не наблюдает снижения показателей импорта бананов в Россию из зарубежных стран. В Россию ежегодно ввозится около 1,4 миллиона тонн бананов. С начала 2024 года на территорию России было поставлено 1,16 миллиона тонн бананов, что сопоставимо с объемом ввоза этой продукции за аналогичный период 2023 года.
 
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