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СМИ: пожар на заводе в Британии повредил подлодку за 1,7 миллиарда долларов

СМИ: пожар на заводе в Британии повредил подлодку за 1,7 миллиарда долларов - 02.11.2024, ПРАЙМ

СМИ: пожар на заводе в Британии повредил подлодку за 1,7 миллиарда долларов

Пожар на заводе крупнейшей в Британии оборонной компании BAE Systems произошел после взрыва оборудования. При этом была сильно повреждена строящаяся подлодка за | 02.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-02T18:01+0300

2024-11-02T18:01+0300

2024-11-02T18:01+0300

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МОСКВА, 2 ноя - ПРАЙМ. Пожар на заводе крупнейшей в Британии оборонной компании BAE Systems произошел после взрыва оборудования. При этом была сильно повреждена строящаяся подлодка за 1,3 миллиарда фунтов стерлингов ($1,68 млрд), сообщило в субботу издание Sun со ссылкой на источники. Пожар вспыхнул ночью в среду 30 октября на объекте в городе Барроу-ин-Фернесс. Его удалось потушить лишь к вечеру. Телеканал Sky News сообщал, что причиной пожара могло стать неисправное оборудование. Отмечалось, что данное происшествие не связывают с деятельностью каких-либо "иностранных организаций". По данным издания, пожар был вызван взрывом пескоструйного устройства, который поджег резиновые плитки на судне стоимостью в 1,3 миллиарда фунтов и сильно повредил его. Отмечается, что речь идет о субмарине HMS Agincourt, которая относится к новейшему классу атомных подводных лодок Astute. Ее строительство должно быть окончено в 2026 году. Резиновые плитки на корпусе судна предназначены для поглощения звуковых волн от сонаров противника, что делает подлодку менее заметной для обнаружения, пишет издание. Эти плитки изготавливают из легковоспламеняющегося полимера. По словам источников издания, пожар является производственным инцидентом. Издание Mirror при этом обратило внимание на то, что BAE Systems не подтвердили масштаб ущерба, а только сообщили, что верфь и другие субмарины не получили серьезных повреждений. В BAE Systems заявили, что продолжают изучать последствия возгорания, при этом ранняя оценка показывает, что пожар имел "ограниченные последствия", пишет Mirror. Кроме того, BAE Systems заверила, что работа над другими программами по строительству подлодок продолжается, сказано в статье. На заводе в Барроу-ин-Фернесс производят атомные подводные лодки новейшего класса Astute, а также будущие подлодки класса Dreadnought, которые в 2030-х годах станут новыми носителями баллистических ракет Trident, единственного средства ядерного сдерживания в распоряжении Британии. Кроме того, до конца десятилетия фирма намерена начать производить субмарины в рамках партнерства AUKUS между Британией, Австралией и США

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