Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
СМИ: пожар на заводе в Британии повредил подлодку за 1,7 миллиарда долларов - 02.11.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Пуск крылатых ракет Оникс - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Вооружения
https://1prime.ru/20241102/pozhar-852567602.html
СМИ: пожар на заводе в Британии повредил подлодку за 1,7 миллиарда долларов
СМИ: пожар на заводе в Британии повредил подлодку за 1,7 миллиарда долларов - 02.11.2024, ПРАЙМ
СМИ: пожар на заводе в Британии повредил подлодку за 1,7 миллиарда долларов
Пожар на заводе крупнейшей в Британии оборонной компании BAE Systems произошел после взрыва оборудования. При этом была сильно повреждена строящаяся подлодка за | 02.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-02T18:01+0300
2024-11-02T18:01+0300
вооружения
великобритания
вмф великобритании
https://cdnn.1prime.ru/img/84125/03/841250328_0:0:2401:1350_1920x0_80_0_0_ba89607898ccbbda71ac3b9cdc8e8d2d.jpg
МОСКВА, 2 ноя - ПРАЙМ. Пожар на заводе крупнейшей в Британии оборонной компании BAE Systems произошел после взрыва оборудования. При этом была сильно повреждена строящаяся подлодка за 1,3 миллиарда фунтов стерлингов ($1,68 млрд), сообщило в субботу издание Sun со ссылкой на источники. Пожар вспыхнул ночью в среду 30 октября на объекте в городе Барроу-ин-Фернесс. Его удалось потушить лишь к вечеру. Телеканал Sky News сообщал, что причиной пожара могло стать неисправное оборудование. Отмечалось, что данное происшествие не связывают с деятельностью каких-либо "иностранных организаций". По данным издания, пожар был вызван взрывом пескоструйного устройства, который поджег резиновые плитки на судне стоимостью в 1,3 миллиарда фунтов и сильно повредил его. Отмечается, что речь идет о субмарине HMS Agincourt, которая относится к новейшему классу атомных подводных лодок Astute. Ее строительство должно быть окончено в 2026 году. Резиновые плитки на корпусе судна предназначены для поглощения звуковых волн от сонаров противника, что делает подлодку менее заметной для обнаружения, пишет издание. Эти плитки изготавливают из легковоспламеняющегося полимера. По словам источников издания, пожар является производственным инцидентом. Издание Mirror при этом обратило внимание на то, что BAE Systems не подтвердили масштаб ущерба, а только сообщили, что верфь и другие субмарины не получили серьезных повреждений. В BAE Systems заявили, что продолжают изучать последствия возгорания, при этом ранняя оценка показывает, что пожар имел "ограниченные последствия", пишет Mirror. Кроме того, BAE Systems заверила, что работа над другими программами по строительству подлодок продолжается, сказано в статье. На заводе в Барроу-ин-Фернесс производят атомные подводные лодки новейшего класса Astute, а также будущие подлодки класса Dreadnought, которые в 2030-х годах станут новыми носителями баллистических ракет Trident, единственного средства ядерного сдерживания в распоряжении Британии. Кроме того, до конца десятилетия фирма намерена начать производить субмарины в рамках партнерства AUKUS между Британией, Австралией и США
https://1prime.ru/20241028/sanktsii-852474827.html
великобритания
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84125/03/841250328_0:0:2133:1600_1920x0_80_0_0_dac0bea236b31cdfc557700913e39004.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
великобритания, вмф великобритании
Вооружения, ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, ВМФ Великобритании
18:01 02.11.2024
 
СМИ: пожар на заводе в Британии повредил подлодку за 1,7 миллиарда долларов

Sun: пожар на британском заводе сильно повредил строящуюся подлодку за $1,7 млрд

© Unsplash/AXP PhotographyТауэрский мост, Лондон, Великобритания
Тауэрский мост, Лондон, Великобритания
© Unsplash/AXP Photography
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 2 ноя - ПРАЙМ. Пожар на заводе крупнейшей в Британии оборонной компании BAE Systems произошел после взрыва оборудования. При этом была сильно повреждена строящаяся подлодка за 1,3 миллиарда фунтов стерлингов ($1,68 млрд), сообщило в субботу издание Sun со ссылкой на источники.
Пожар вспыхнул ночью в среду 30 октября на объекте в городе Барроу-ин-Фернесс. Его удалось потушить лишь к вечеру. Телеканал Sky News сообщал, что причиной пожара могло стать неисправное оборудование. Отмечалось, что данное происшествие не связывают с деятельностью каких-либо "иностранных организаций".
По данным издания, пожар был вызван взрывом пескоструйного устройства, который поджег резиновые плитки на судне стоимостью в 1,3 миллиарда фунтов и сильно повредил его.
Отмечается, что речь идет о субмарине HMS Agincourt, которая относится к новейшему классу атомных подводных лодок Astute. Ее строительство должно быть окончено в 2026 году.
Резиновые плитки на корпусе судна предназначены для поглощения звуковых волн от сонаров противника, что делает подлодку менее заметной для обнаружения, пишет издание. Эти плитки изготавливают из легковоспламеняющегося полимера. По словам источников издания, пожар является производственным инцидентом.
Издание Mirror при этом обратило внимание на то, что BAE Systems не подтвердили масштаб ущерба, а только сообщили, что верфь и другие субмарины не получили серьезных повреждений. В BAE Systems заявили, что продолжают изучать последствия возгорания, при этом ранняя оценка показывает, что пожар имел "ограниченные последствия", пишет Mirror. Кроме того, BAE Systems заверила, что работа над другими программами по строительству подлодок продолжается, сказано в статье.
На заводе в Барроу-ин-Фернесс производят атомные подводные лодки новейшего класса Astute, а также будущие подлодки класса Dreadnought, которые в 2030-х годах станут новыми носителями баллистических ракет Trident, единственного средства ядерного сдерживания в распоряжении Британии. Кроме того, до конца десятилетия фирма намерена начать производить субмарины в рамках партнерства AUKUS между Британией, Австралией и США
Города мира. Лондон - ПРАЙМ, 1920, 28.10.2024
Британия расширила антироссийский санкционный список
28 октября, 17:17
 
ВооруженияВЕЛИКОБРИТАНИЯВМФ Великобритании
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала