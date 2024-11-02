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Чистая прибыль компании "Т Плюс" выросла на 39% с начала года

Чистая прибыль компании "Т Плюс" выросла на 39% с начала года - 02.11.2024, ПРАЙМ

Чистая прибыль компании "Т Плюс" выросла на 39% с начала года

Чистая прибыль компании "Т Плюс" по РСБУ за первые три квартала года выросла на 39,4% в годовом выражении, до 7,191 миллиарда рублей, следует из её отчетности. | 02.11.2024, ПРАЙМ

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т плюс

чистая прибыль

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МОСКВА, 2 ноя - ПРАЙМ. Чистая прибыль компании "Т Плюс" по РСБУ за первые три квартала года выросла на 39,4% в годовом выражении, до 7,191 миллиарда рублей, следует из её отчетности. Выручка компании составила 212,465 миллиарда рублей, что на 6,6% больше, чем в аналогичном периоде прошлого года. В том числе выручка от продажи электроэнергии составила 67,117 миллиарда рублей, что на 12,6% выше, чем за аналогичный период годом ранее. Себестоимость продаж достигла 202,211 миллиарда, увеличившись на 12,6%. Прибыль от продаж составила 10,254 миллиарда, что на 47,9% ниже, чем в январе-сентябре прошлого года. Долгосрочные обязательства компании снизились по состоянию на 30 сентября до 100,718 миллиарда рублей с 134,611 миллиарда на конец прошлого года. При этом краткосрочные обязательства за аналогичный период выросли - до 130,41 миллиарда с 94,103 миллиарда рублей. "Т Плюс" - крупнейшая частная компания, работающая в сфере электроэнергетики и теплоснабжения в 16 субъектах РФ. Установленная электрическая мощность энергообъектов группы составляет 14,6 ГВт, тепловая мощность - 52 тысячи Гкал.ч.

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т плюс, чистая прибыль