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Кабмин продлил действие пилотного проекта tax free
Кабмин продлил действие пилотного проекта tax free - 02.11.2024, ПРАЙМ
Кабмин продлил действие пилотного проекта tax free
Правительство РФ продлило до 31 декабря 2027 года действие пилотного проекта возврату НДС иностранцам при вывозе за пределы ЕАЭС приобретенных в России товаров... | 02.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-02T13:34+0300
2024-11-02T13:34+0300
2024-11-02T13:34+0300
правительство рф
tax free в россии
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МОСКВА, 2 ноя - ПРАЙМ. Правительство РФ продлило до 31 декабря 2027 года действие пилотного проекта возврату НДС иностранцам при вывозе за пределы ЕАЭС приобретенных в России товаров (tax free), следует из постановления кабмина, которое есть в распоряжении РИА Новости.В правительстве ожидают, что продолжение этого "пилота" положительно скажется на росте занятости в сфере розничной торговли, туристической индустрии, а также производстве отдельных товаров, востребованных у иностранных туристов.Система tax free начала действовать в России в 2018 году. Вернуть НДС с покупок, сделанных в России, могут все иностранцы, кроме туристов из стран Евразийского экономического союза, куда помимо России входят Белоруссия, Казахстан, Армения и Киргизия.Система возврата налога распространяется на товары, включая технику, продукты питания, одежду, ювелирные изделия, книги, лекарства, приобретенные в течение одного дня на сумму не меньше 10 тысяч рублей.При этом tax free не действует в отношении подакцизных товаров: алкоголя и табака. Также налог невозможно компенсировать при покупке любых товаров через интернет.Вместе с тем иностранные туристы могут воспользоваться услугами tax free в электронном формате.
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правительство рф, tax free в россии
Правительство РФ, Tax free в России
Кабмин продлил действие пилотного проекта tax free
Правительство продлило действие пилотного проекта tax free до конца 2027 года
МОСКВА, 2 ноя - ПРАЙМ. Правительство РФ продлило до 31 декабря 2027 года действие пилотного проекта возврату НДС иностранцам при вывозе за пределы ЕАЭС приобретенных в России товаров (tax free), следует из постановления кабмина, которое есть в распоряжении РИА Новости.
В правительстве ожидают, что продолжение этого "пилота" положительно скажется на росте занятости в сфере розничной торговли, туристической индустрии, а также производстве отдельных товаров, востребованных у иностранных туристов.
Система tax free начала действовать в России в 2018 году. Вернуть НДС с покупок, сделанных в России, могут все иностранцы, кроме туристов из стран Евразийского экономического союза, куда помимо России входят Белоруссия, Казахстан, Армения и Киргизия.
Система возврата налога распространяется на товары, включая технику, продукты питания, одежду, ювелирные изделия, книги, лекарства, приобретенные в течение одного дня на сумму не меньше 10 тысяч рублей.
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При этом tax free не действует в отношении подакцизных товаров: алкоголя и табака. Также налог невозможно компенсировать при покупке любых товаров через интернет.
Вместе с тем иностранные туристы могут воспользоваться услугами tax free в электронном формате.