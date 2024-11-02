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Число проверок бизнеса в РФ сократилось в четыре раза, заявил Григоренко
Число проверок бизнеса в РФ сократилось в четыре раза, заявил Григоренко - 02.11.2024, ПРАЙМ
Число проверок бизнеса в РФ сократилось в четыре раза, заявил Григоренко
Количество проверок бизнеса в России на сегодняшний день сократилось в 4 раза с 2019 года, до 284 тысяч с 1,5 миллиона, в свою очередь число профилактических... | 02.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-02T15:12+0300
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экономика
россия
бизнес
проверки бизнеса
дмитрий григоренко
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КАЛИНИНГРАД, 2 ноя - ПРАЙМ. Количество проверок бизнеса в России на сегодняшний день сократилось в 4 раза с 2019 года, до 284 тысяч с 1,5 миллиона, в свою очередь число профилактических визитов с 2021 года выросло в 19 раз, до 847 тысяч, следует из презентации вице-премьера РФ Дмитрия Григоренко, представленной в рамках "Всероссийского форума контрольных органов". При этом, по его словам, к концу года число проверок должно дойти до 350 тысяч. В свою очередь эффективность проверок бизнеса в 2024 году выросла, достигнув 87%. В прошлом году этот показатель был на уровне 76%, а в 2022 году - 49%. Вице-премьер РФ добавил, что российский бизнес за 9 месяцев текущего года подал более 5 тысяч жалоб через систему досудебного обжалования. В то же время за весь период создания системы было подано более 16 тысяч жалоб. Средний срок рассмотрения составил 10,7 рабочего дня при нормативном сроке в 20 дней. Григоренко также поделился рейтингом ведомств по срокам рассмотрения жалоб. Лидерами стали Рослесхоз и Росаккредитация с 2 рабочими днями. На третьем месте Федеральное медико-биологическое агентство (ФМБА), которое рассматривает жалобы за 3,7 дня. В топ-5 также вошли Федеральная пробирная палата и Росреестр.
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россия, бизнес, проверки бизнеса, дмитрий григоренко
Экономика, РОССИЯ, Бизнес, проверки бизнеса, Дмитрий Григоренко
Число проверок бизнеса в РФ сократилось в четыре раза, заявил Григоренко
Григоренко: число проверок бизнеса в России сократилось в 4 раза за 5 лет
КАЛИНИНГРАД, 2 ноя - ПРАЙМ. Количество проверок бизнеса в России на сегодняшний день сократилось в 4 раза с 2019 года, до 284 тысяч с 1,5 миллиона, в свою очередь число профилактических визитов с 2021 года выросло в 19 раз, до 847 тысяч, следует из презентации вице-премьера РФ Дмитрия Григоренко, представленной в рамках "Всероссийского форума контрольных органов".
При этом, по его словам, к концу года число проверок должно дойти до 350 тысяч. В свою очередь эффективность проверок бизнеса в 2024 году выросла, достигнув 87%. В прошлом году этот показатель был на уровне 76%, а в 2022 году - 49%.
Вице-премьер РФ добавил, что российский бизнес за 9 месяцев текущего года подал более 5 тысяч жалоб через систему досудебного обжалования. В то же время за весь период создания системы было подано более 16 тысяч жалоб. Средний срок рассмотрения составил 10,7 рабочего дня при нормативном сроке в 20 дней.
Григоренко также поделился рейтингом ведомств по срокам рассмотрения жалоб. Лидерами стали Рослесхоз и Росаккредитация с 2 рабочими днями. На третьем месте Федеральное медико-биологическое агентство (ФМБА), которое рассматривает жалобы за 3,7 дня. В топ-5 также вошли Федеральная пробирная палата и Росреестр.
Григоренко назвал сумму, сэкономленную регуляторной гильотиной для бизнеса