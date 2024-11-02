https://1prime.ru/20241102/proverki-852562904.html

Число проверок бизнеса в РФ сократилось в четыре раза, заявил Григоренко

Число проверок бизнеса в РФ сократилось в четыре раза, заявил Григоренко - 02.11.2024, ПРАЙМ

Число проверок бизнеса в РФ сократилось в четыре раза, заявил Григоренко

Количество проверок бизнеса в России на сегодняшний день сократилось в 4 раза с 2019 года, до 284 тысяч с 1,5 миллиона, в свою очередь число профилактических... | 02.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-02T15:12+0300

2024-11-02T15:12+0300

2024-11-02T15:47+0300

экономика

россия

бизнес

проверки бизнеса

дмитрий григоренко

https://cdnn.1prime.ru/img/83316/45/833164589_0:124:1600:1024_1920x0_80_0_0_fc25b8643544b4046d173754974b62fb.jpg

КАЛИНИНГРАД, 2 ноя - ПРАЙМ. Количество проверок бизнеса в России на сегодняшний день сократилось в 4 раза с 2019 года, до 284 тысяч с 1,5 миллиона, в свою очередь число профилактических визитов с 2021 года выросло в 19 раз, до 847 тысяч, следует из презентации вице-премьера РФ Дмитрия Григоренко, представленной в рамках "Всероссийского форума контрольных органов". При этом, по его словам, к концу года число проверок должно дойти до 350 тысяч. В свою очередь эффективность проверок бизнеса в 2024 году выросла, достигнув 87%. В прошлом году этот показатель был на уровне 76%, а в 2022 году - 49%. Вице-премьер РФ добавил, что российский бизнес за 9 месяцев текущего года подал более 5 тысяч жалоб через систему досудебного обжалования. В то же время за весь период создания системы было подано более 16 тысяч жалоб. Средний срок рассмотрения составил 10,7 рабочего дня при нормативном сроке в 20 дней. Григоренко также поделился рейтингом ведомств по срокам рассмотрения жалоб. Лидерами стали Рослесхоз и Росаккредитация с 2 рабочими днями. На третьем месте Федеральное медико-биологическое агентство (ФМБА), которое рассматривает жалобы за 3,7 дня. В топ-5 также вошли Федеральная пробирная палата и Росреестр.

https://1prime.ru/20241102/grigorenko-852562770.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, бизнес, проверки бизнеса, дмитрий григоренко