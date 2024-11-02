https://1prime.ru/20241102/pshenitsa-852562535.html
В Минсельхозе предупредили о росте пошлины на экспорт пшеницы из России
В Минсельхозе предупредили о росте пошлины на экспорт пшеницы из России - 02.11.2024, ПРАЙМ
В Минсельхозе предупредили о росте пошлины на экспорт пшеницы из России
Пошлина на экспорт пшеницы из России на период с 7 по 12 ноября вырастет до 2517 рублей за тонну, на ячмень - до 1266,2 рубля, на кукурузу - до 3059,9 рубля за... | 02.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-02T14:54+0300
2024-11-02T14:54+0300
2024-11-02T14:54+0300
пшеница
пошлина на экспорт пшеницы
россия
https://cdnn.1prime.ru/img/84147/13/841471311_0:191:2720:1721_1920x0_80_0_0_745989044bd7d8aed68e2d4d35c0dcae.jpg
МОСКВА, 2 ноя - ПРАЙМ. Пошлина на экспорт пшеницы из России на период с 7 по 12 ноября вырастет до 2517 рублей за тонну, на ячмень - до 1266,2 рубля, на кукурузу - до 3059,9 рубля за тонну, следует из данных Минсельхоза РФ. Ставка экспортной пошлины на пшеницу и меслин (смесь пшеницы и ржи) рассчитана при индикативной цене 222,5 доллара за тонну, на ячмень - 192,5 доллара, на кукурузу - при цене 218,9 доллара за тонну. Пошлина на экспорт пшеницы из России, действующая с 30 октября, составляет 2272,9 рубля за тонну, на кукурузу - 2702,1 рубля, на вывоз ячменя - 802,4 рубля за тонну. В России применяется гибкая экспортная пошлина на пшеницу, кукурузу и ячмень, которая действует в рамках механизма зернового демпфера. Для расчета используются данные о цене экспортных контрактов, зарегистрированных на бирже, и среднеарифметический курс доллара к рублю Банка России за пять рабочих дней до даты расчета. Полученные средства направляются субъектам РФ в виде субсидий производителям пшеницы, ржи, кукурузы и кормового ячменя. Базовые цены для расчета экспортных пошлин на зерновые культуры в России с 1 июля выросли на 1 тысячу рублей, таким образом, ставки пошлин в среднем снизились на 700 рублей за тонну. Ранее с такой инициативой выступил Минсельхоз, правительство в конце июня приняло соответствующее решение. Таким образом, базовые экспортные цены на пшеницу и меслин увеличены до 18 тысяч рублей с 17 тысяч, на ячмень и кукурузу – до 16 875 рублей с 15 875 рублей.
https://1prime.ru/20241102/nalogooblozhenie-852561904.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84147/13/841471311_86:0:2635:1912_1920x0_80_0_0_7b0cb3adf43d56071d179109f8a631ec.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
пшеница, пошлина на экспорт пшеницы, россия
Пшеница, пошлина на экспорт пшеницы, РОССИЯ
В Минсельхозе предупредили о росте пошлины на экспорт пшеницы из России
Минсельхоз: пошлина на экспорт пшеницы из РФ с 7 ноября вырастет до 2517 рублей за тонну
МОСКВА, 2 ноя - ПРАЙМ. Пошлина на экспорт пшеницы из России на период с 7 по 12 ноября вырастет до 2517 рублей за тонну, на ячмень - до 1266,2 рубля, на кукурузу - до 3059,9 рубля за тонну, следует из данных Минсельхоза РФ.
Ставка экспортной пошлины на пшеницу и меслин (смесь пшеницы и ржи) рассчитана при индикативной цене 222,5 доллара за тонну, на ячмень - 192,5 доллара, на кукурузу - при цене 218,9 доллара за тонну.
Пошлина на экспорт пшеницы из России, действующая с 30 октября, составляет 2272,9 рубля за тонну, на кукурузу - 2702,1 рубля, на вывоз ячменя - 802,4 рубля за тонну.
В России применяется гибкая экспортная пошлина на пшеницу, кукурузу и ячмень, которая действует в рамках механизма зернового демпфера. Для расчета используются данные о цене экспортных контрактов, зарегистрированных на бирже, и среднеарифметический курс доллара к рублю Банка России за пять рабочих дней до даты расчета. Полученные средства направляются субъектам РФ в виде субсидий производителям пшеницы, ржи, кукурузы и кормового ячменя.
Россия ратифицировала соглашение с Абхазией об избежании двойных налогов
Базовые цены для расчета экспортных пошлин на зерновые культуры в России с 1 июля выросли на 1 тысячу рублей, таким образом, ставки пошлин в среднем снизились на 700 рублей за тонну. Ранее с такой инициативой выступил Минсельхоз, правительство в конце июня приняло соответствующее решение. Таким образом, базовые экспортные цены на пшеницу и меслин увеличены до 18 тысяч рублей с 17 тысяч, на ячмень и кукурузу – до 16 875 рублей с 15 875 рублей.