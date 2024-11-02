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Пушков высказался о разногласиях внутри США по поводу помощи Киеву - 02.11.2024, ПРАЙМ
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Пушков высказался о разногласиях внутри США по поводу помощи Киеву
Пушков высказался о разногласиях внутри США по поводу помощи Киеву - 02.11.2024, ПРАЙМ
Пушков высказался о разногласиях внутри США по поводу помощи Киеву
В США образовался тройной раскол по поводу оказания военной помощи Киеву, считает сенатор РФ Алексей Пушков. | 02.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-02T19:06+0300
2024-11-02T19:06+0300
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МОСКВА, 2 ноя - ПРАЙМ. В США образовался тройной раскол по поводу оказания военной помощи Киеву, считает сенатор РФ Алексей Пушков. "По вопросу о поддержке Украины "столько, сколько потребуется" для ее "победы над Россией", в США налицо тройной раскол... Первый и самый главный - между (Дональдом - ред.) Трампом и (Камалой - ред.) Харрис", — написал он в своем Telegram-канале. Сенатор напомнил что Трамп обещал премьеру Венгрии Виктору Орбану резко сократить военную поддержку Украины, а его кандидат в вице-президенты Джей Вэнс выдвигает планы выхода из кризиса. При этом Харрис называет подходы Трампа-Вэнса капитуляцией и стоящие за ней силы намерены продолжить курс администрации Джо Байдена по Украине, добавил Пушков. Второй раскол, по его словам, наблюдается между демократами и республиканцами, прежде всего трампистами, которые обладают значительными позициями в конгрессе США. По словам Пушкова, трамписты выступают против бесконечной поддержки Украины, так как понимают, что это и дорого, и неоправданно, и опасно. Данный раскол сохранится независимо от исхода выборов и, вероятно, будет даже усиливаться в случае победы Харрис, считает Пушков. Третий раскол, по мнению сенатора, образовался внутри самой нынешней администрации Байдена. "Тогда как (Энтони - ред.) Блинкен и его идеологизированный госдеп настаивают на продолжении поддержки вплоть до "победы" Украины, которая выглядит уже невозможной, в Пентагоне более реалистически настроенные генералы вынуждены иметь ввиду не только Украину, но и военную поддержку Израиля, и вероятное столкновение с Ираном, и возможный кризис вокруг Тайваня с участием Китая", - добавил Пушков. В США будут просчитывать имеющиеся запасы ракетной техники, ПВО, артиллерийских снарядов, понимая, что "на все уже имеющиеся и возможные будущие театры военных действий этих запасов не хватит", пояснил Пушков. Кроме того, он подчеркнул, что множественность потенциальных фронтов действий становится для Вашингтона дополнительным вызовом их военным возможностям и по этой причине даже сторонники военной поддержки Киева в ответ на заявления "будем помогать столько, сколько потребуется", за закрытыми дверями все чаще задают вопрос: "а сколько еще потребуется?". Россия направляла странам НАТО ноту, связанную с поставками вооружений Украине. Глава МИД России Сергей Лавров отмечал, что страны НАТО "играют с огнем", помогая Украине оружием. Таким образом блок и США, по мнению Лаврова, принимают непосредственное участие в конфликте, что не способствует его разрешению.Во внешнеполитическом ведомстве России отмечали, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле подчеркивали, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
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сша, белый дом, дональд трамп, камала харрис, алексей пушков
Политика, США, Белый дом, Дональд Трамп, Камала Харрис, Алексей Пушков
19:06 02.11.2024
 
Пушков высказался о разногласиях внутри США по поводу помощи Киеву

Пушков: в США существует тройной раскол по поводу военной помощи Украине

© РИА Новости . Нина Зотина | Перейти в медиабанкАлексей Пушков
Алексей Пушков - ПРАЙМ, 1920, 02.11.2024
© РИА Новости . Нина Зотина
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МОСКВА, 2 ноя - ПРАЙМ. В США образовался тройной раскол по поводу оказания военной помощи Киеву, считает сенатор РФ Алексей Пушков.
"По вопросу о поддержке Украины "столько, сколько потребуется" для ее "победы над Россией", в США налицо тройной раскол... Первый и самый главный - между (Дональдом - ред.) Трампом и (Камалой - ред.) Харрис", — написал он в своем Telegram-канале.
Сенатор напомнил что Трамп обещал премьеру Венгрии Виктору Орбану резко сократить военную поддержку Украины, а его кандидат в вице-президенты Джей Вэнс выдвигает планы выхода из кризиса. При этом Харрис называет подходы Трампа-Вэнса капитуляцией и стоящие за ней силы намерены продолжить курс администрации Джо Байдена по Украине, добавил Пушков.
Второй раскол, по его словам, наблюдается между демократами и республиканцами, прежде всего трампистами, которые обладают значительными позициями в конгрессе США. По словам Пушкова, трамписты выступают против бесконечной поддержки Украины, так как понимают, что это и дорого, и неоправданно, и опасно. Данный раскол сохранится независимо от исхода выборов и, вероятно, будет даже усиливаться в случае победы Харрис, считает Пушков.
Третий раскол, по мнению сенатора, образовался внутри самой нынешней администрации Байдена. "Тогда как (Энтони - ред.) Блинкен и его идеологизированный госдеп настаивают на продолжении поддержки вплоть до "победы" Украины, которая выглядит уже невозможной, в Пентагоне более реалистически настроенные генералы вынуждены иметь ввиду не только Украину, но и военную поддержку Израиля, и вероятное столкновение с Ираном, и возможный кризис вокруг Тайваня с участием Китая", - добавил Пушков. В США будут просчитывать имеющиеся запасы ракетной техники, ПВО, артиллерийских снарядов, понимая, что "на все уже имеющиеся и возможные будущие театры военных действий этих запасов не хватит", пояснил Пушков.
Кроме того, он подчеркнул, что множественность потенциальных фронтов действий становится для Вашингтона дополнительным вызовом их военным возможностям и по этой причине даже сторонники военной поддержки Киева в ответ на заявления "будем помогать столько, сколько потребуется", за закрытыми дверями все чаще задают вопрос: "а сколько еще потребуется?".
Россия направляла странам НАТО ноту, связанную с поставками вооружений Украине. Глава МИД России Сергей Лавров отмечал, что страны НАТО "играют с огнем", помогая Украине оружием. Таким образом блок и США, по мнению Лаврова, принимают непосредственное участие в конфликте, что не способствует его разрешению.
Во внешнеполитическом ведомстве России отмечали, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле подчеркивали, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
Украинские военные на тренировке в Великобритании под эгидой НАТО - ПРАЙМ, 1920, 02.11.2024
"Самое опасное". Стало известно, что произошло с ВСУ на фронте
16:35
 
ПолитикаСШАБелый домДональд ТрампКамала ХаррисАлексей Пушков
 
 
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