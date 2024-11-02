https://1prime.ru/20241102/rassledovanie-852558016.html
СМИ: к расследованию против Telegram присоединилась еще одна страна
СМИ: к расследованию против Telegram присоединилась еще одна страна - 02.11.2024, ПРАЙМ
СМИ: к расследованию против Telegram присоединилась еще одна страна
Федеральная прокуратура Бельгии стала еще одним участником расследования по делу о мессенджере Telegram, сообщило издание Soir. | 02.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-02T12:03+0300
2024-11-02T12:03+0300
2024-11-02T12:03+0300
telegram
расследование
https://cdnn.1prime.ru/img/83298/57/832985719_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_f88df904ee4e4fc9ab8706bbc1d416b9.jpg
БРЮССЕЛЬ, 2 ноя - ПРАЙМ. Федеральная прокуратура Бельгии стала еще одним участником расследования по делу о мессенджере Telegram, сообщило издание Soir. "Создана совместная следственная группа. Обе страны через нее смогут делиться результатами своих расследований и проводить совместные действия", - подчеркивается в опубликованной статье.При этом издание отметило, что бельгийская прокуратура была заинтересована в деятельности приложения с 2020 года, поскольку многие преступления были совершены при использовании мессенджера в качестве общения сообщников. Об этом заявил официальный представитель прокуратуры Эрик Вандерсипт.
https://1prime.ru/20241023/mvd-852348673.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/83298/57/832985719_244:0:2975:2048_1920x0_80_0_0_bafbd51461a2b191c6f088c11bc4c3f4.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
telegram, расследование
СМИ: к расследованию против Telegram присоединилась еще одна страна
Soir: Бельгия присоединилась к Франции в расследовании против Telegram
БРЮССЕЛЬ, 2 ноя - ПРАЙМ. Федеральная прокуратура Бельгии стала еще одним участником расследования по делу о мессенджере Telegram, сообщило издание Soir.
"Создана совместная следственная группа. Обе страны через нее смогут делиться результатами своих расследований и проводить совместные действия", - подчеркивается в опубликованной статье.
При этом издание отметило, что бельгийская прокуратура была заинтересована в деятельности приложения с 2020 года, поскольку многие преступления были совершены при использовании мессенджера в качестве общения сообщников. Об этом заявил официальный представитель прокуратуры Эрик Вандерсипт.
В МВД рассказали о новой схеме краж аккаунтов в Telegram