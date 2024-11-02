https://1prime.ru/20241102/rassledovanie-852558016.html

СМИ: к расследованию против Telegram присоединилась еще одна страна

СМИ: к расследованию против Telegram присоединилась еще одна страна - 02.11.2024, ПРАЙМ

СМИ: к расследованию против Telegram присоединилась еще одна страна

Федеральная прокуратура Бельгии стала еще одним участником расследования по делу о мессенджере Telegram, сообщило издание Soir. | 02.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-02T12:03+0300

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БРЮССЕЛЬ, 2 ноя - ПРАЙМ. Федеральная прокуратура Бельгии стала еще одним участником расследования по делу о мессенджере Telegram, сообщило издание Soir. "Создана совместная следственная группа. Обе страны через нее смогут делиться результатами своих расследований и проводить совместные действия", - подчеркивается в опубликованной статье.При этом издание отметило, что бельгийская прокуратура была заинтересована в деятельности приложения с 2020 года, поскольку многие преступления были совершены при использовании мессенджера в качестве общения сообщников. Об этом заявил официальный представитель прокуратуры Эрик Вандерсипт.

https://1prime.ru/20241023/mvd-852348673.html

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telegram, расследование