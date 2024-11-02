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СМИ: к расследованию против Telegram присоединилась еще одна страна - 02.11.2024, ПРАЙМ
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СМИ: к расследованию против Telegram присоединилась еще одна страна
СМИ: к расследованию против Telegram присоединилась еще одна страна - 02.11.2024, ПРАЙМ
СМИ: к расследованию против Telegram присоединилась еще одна страна
Федеральная прокуратура Бельгии стала еще одним участником расследования по делу о мессенджере Telegram, сообщило издание Soir. | 02.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-02T12:03+0300
2024-11-02T12:03+0300
telegram
расследование
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БРЮССЕЛЬ, 2 ноя - ПРАЙМ. Федеральная прокуратура Бельгии стала еще одним участником расследования по делу о мессенджере Telegram, сообщило издание Soir. "Создана совместная следственная группа. Обе страны через нее смогут делиться результатами своих расследований и проводить совместные действия", - подчеркивается в опубликованной статье.При этом издание отметило, что бельгийская прокуратура была заинтересована в деятельности приложения с 2020 года, поскольку многие преступления были совершены при использовании мессенджера в качестве общения сообщников. Об этом заявил официальный представитель прокуратуры Эрик Вандерсипт.
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telegram, расследование
Telegram, расследование
12:03 02.11.2024
 
СМИ: к расследованию против Telegram присоединилась еще одна страна

Soir: Бельгия присоединилась к Франции в расследовании против Telegram

© РИА Новости . Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЛоготип мессенджера Telegram на экранах смартфона и компьютера.
Логотип мессенджера Telegram на экранах смартфона и компьютера. - ПРАЙМ, 1920, 02.11.2024
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
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БРЮССЕЛЬ, 2 ноя - ПРАЙМ. Федеральная прокуратура Бельгии стала еще одним участником расследования по делу о мессенджере Telegram, сообщило издание Soir.
"Создана совместная следственная группа. Обе страны через нее смогут делиться результатами своих расследований и проводить совместные действия", - подчеркивается в опубликованной статье.
При этом издание отметило, что бельгийская прокуратура была заинтересована в деятельности приложения с 2020 года, поскольку многие преступления были совершены при использовании мессенджера в качестве общения сообщников. Об этом заявил официальный представитель прокуратуры Эрик Вандерсипт.
% Мессенджер Telegram на экране телефона - ПРАЙМ, 1920, 23.10.2024
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