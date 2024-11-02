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Акционеры кипрской HeadHunter утвердили ее редомициляцию в Россию - 02.11.2024, ПРАЙМ
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Акционеры кипрской HeadHunter утвердили ее редомициляцию в Россию
Акционеры кипрской HeadHunter утвердили ее редомициляцию в Россию - 02.11.2024, ПРАЙМ
Акционеры кипрской HeadHunter утвердили ее редомициляцию в Россию
Акционеры кипрской HeadHunter Group Plc на внеочередном собрании одобрили редомициляцию компании в специальный административный район (САР) в Калининградской... | 02.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-02T13:23+0300
2024-11-02T13:23+0300
headhunter
редомициляция в россию
акционеры
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МОСКВА, 4 ноя - ПРАЙМ. Акционеры кипрской HeadHunter Group Plc на внеочередном собрании одобрили редомициляцию компании в специальный административный район (САР) в Калининградской области России, говорится в сообщении компании. "HeadHunter Group PLC... провела свое внеочередное общее собрание акционеров (ВОСА) 31 октября 2024 года. Как видно из результатов голосования, приведенных ниже, все предложенные к рассмотрению вопросы повестки дня были одобрены необходимым большинством голосов акционеров компании, лично присутствовавших на собрании или представленных по доверенности", - говорится в сообщении. "Что касается одобрения изменения юрисдикции компании в соответствии с законодательством Российской Федерации, то окончательные результаты голосования были следующими: голоса "за" - 43,074,518, голоса "против" - 0", - добавляется там. Таким образом, акционеры утвердили редомициляцию в САР Октябрьский в Калининградской области, а также новый устав компании, новый состав совета директоров и также проголосовали "за" по ряду других вопросов. В начале октября МКПАО "Хэдхантер" сообщило о том, что завершило ключевой этап в процессе редомициляции дочерних компаний Headhunter Group PLC и Headhunter FSU Ltd с Кипра в РФ - кипрский регистратор выдал официальное согласие на переезд компаний в иностранную юрисдикцию. В компании напомнили, что завершение редомициляции и публичный статус позволят осуществлять выплаты дивидендов акционерам. МКПАО "Хэдхантер" зарегистрировано в октябре прошлого года в рамках редомициляции в САР в Калининградской области компании Gold Bear Limited c Сейшельских островов. В результате первого этапа реструктуризации МКПАО стало новой материнской компанией группы - ему принадлежит 72,7% акционерного капитала HeadHunter Group PLC. Саму HeadHunter Group PLC также планируется редомицилировать в калининградский САР.
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headhunter, редомициляция в россию, акционеры
HeadHunter, редомициляция в Россию, акционеры
13:23 02.11.2024
 
Акционеры кипрской HeadHunter утвердили ее редомициляцию в Россию

Акционеры кипрской HeadHunter Group Plc утвердили решение о ее редомициляции в Россию

© HeadHunter " HeadHunter
HeadHunter
© HeadHunter
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МОСКВА, 4 ноя - ПРАЙМ. Акционеры кипрской HeadHunter Group Plc на внеочередном собрании одобрили редомициляцию компании в специальный административный район (САР) в Калининградской области России, говорится в сообщении компании.
"HeadHunter Group PLC... провела свое внеочередное общее собрание акционеров (ВОСА) 31 октября 2024 года. Как видно из результатов голосования, приведенных ниже, все предложенные к рассмотрению вопросы повестки дня были одобрены необходимым большинством голосов акционеров компании, лично присутствовавших на собрании или представленных по доверенности", - говорится в сообщении.
"Что касается одобрения изменения юрисдикции компании в соответствии с законодательством Российской Федерации, то окончательные результаты голосования были следующими: голоса "за" - 43,074,518, голоса "против" - 0", - добавляется там.
Таким образом, акционеры утвердили редомициляцию в САР Октябрьский в Калининградской области, а также новый устав компании, новый состав совета директоров и также проголосовали "за" по ряду других вопросов.
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12:48
В начале октября МКПАО "Хэдхантер" сообщило о том, что завершило ключевой этап в процессе редомициляции дочерних компаний Headhunter Group PLC и Headhunter FSU Ltd с Кипра в РФ - кипрский регистратор выдал официальное согласие на переезд компаний в иностранную юрисдикцию. В компании напомнили, что завершение редомициляции и публичный статус позволят осуществлять выплаты дивидендов акционерам.
МКПАО "Хэдхантер" зарегистрировано в октябре прошлого года в рамках редомициляции в САР в Калининградской области компании Gold Bear Limited c Сейшельских островов. В результате первого этапа реструктуризации МКПАО стало новой материнской компанией группы - ему принадлежит 72,7% акционерного капитала HeadHunter Group PLC. Саму HeadHunter Group PLC также планируется редомицилировать в калининградский САР.
 
HeadHunterредомициляция в Россиюакционеры
 
 
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