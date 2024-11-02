https://1prime.ru/20241102/reklama-852556568.html

ФАС признала рекламу кредитной карты банка ВТБ ненадлежащей

ФАС признала рекламу кредитной карты банка ВТБ ненадлежащей - 02.11.2024, ПРАЙМ

ФАС признала рекламу кредитной карты банка ВТБ ненадлежащей

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России признала рекламу кредитной карты банка ВТБ на рекламной конструкции в Москве ненадлежащей, рассказали в... | 02.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-02T11:11+0300

2024-11-02T11:11+0300

2024-11-02T11:19+0300

втб

реклама

фас рф

https://cdnn.1prime.ru/img/84231/97/842319758_0:181:3122:1937_1920x0_80_0_0_663605c75ec5b423f2d2a9c50a4be54f.jpg

МОСКВА, 2 ноя - ПРАЙМ. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России признала рекламу кредитной карты банка ВТБ на рекламной конструкции в Москве ненадлежащей, рассказали в федеральной службе. "Ведомство выдало банку предписание о прекращении нарушения Закона о рекламе", - следует из заявления. Ранее гражданин обратился в ФАС с жалобой на размещенную банком ВТБ рекламу кредитной карты с привлекательными условиями. Так, на рекламном макете было сказано: "Лучшая кредитная карта +20 000 рублей бонус за покупки". Однако объективные критерии сравнения не были указаны, а сведения о важных условиях получения бонусов были размещены в поясняющей сноске трудным для восприятия шрифтом и демонстрировались в течение слишком короткого времени, подчеркнули в ведомстве. "По мнению ведомства, действия ВТБ могут способствовать получению необоснованных преимуществ перед конкурентами", - заключили в ФАС. В отношении ПАО "ВТБ" было возбуждено дело, по итогам рассмотрения которого банку грозит штраф в соответствии с КоАП РФ.

https://1prime.ru/20241102/inoagent-852553433.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

втб, реклама, фас рф