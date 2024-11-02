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ФАС признала рекламу кредитной карты банка ВТБ ненадлежащей - 02.11.2024, ПРАЙМ
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ФАС признала рекламу кредитной карты банка ВТБ ненадлежащей
ФАС признала рекламу кредитной карты банка ВТБ ненадлежащей - 02.11.2024, ПРАЙМ
ФАС признала рекламу кредитной карты банка ВТБ ненадлежащей
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России признала рекламу кредитной карты банка ВТБ на рекламной конструкции в Москве ненадлежащей, рассказали в... | 02.11.2024, ПРАЙМ
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МОСКВА, 2 ноя - ПРАЙМ. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России признала рекламу кредитной карты банка ВТБ на рекламной конструкции в Москве ненадлежащей, рассказали в федеральной службе. "Ведомство выдало банку предписание о прекращении нарушения Закона о рекламе", - следует из заявления. Ранее гражданин обратился в ФАС с жалобой на размещенную банком ВТБ рекламу кредитной карты с привлекательными условиями. Так, на рекламном макете было сказано: "Лучшая кредитная карта +20 000 рублей бонус за покупки". Однако объективные критерии сравнения не были указаны, а сведения о важных условиях получения бонусов были размещены в поясняющей сноске трудным для восприятия шрифтом и демонстрировались в течение слишком короткого времени, подчеркнули в ведомстве. "По мнению ведомства, действия ВТБ могут способствовать получению необоснованных преимуществ перед конкурентами", - заключили в ФАС. В отношении ПАО "ВТБ" было возбуждено дело, по итогам рассмотрения которого банку грозит штраф в соответствии с КоАП РФ.
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втб, реклама, фас рф
ВТБ, реклама, ФАС РФ
11:11 02.11.2024 (обновлено: 11:19 02.11.2024)
 
ФАС признала рекламу кредитной карты банка ВТБ ненадлежащей

ФАС признала рекламу кредитной карты ВТБ на рекламной конструкции ненадлежащей

© РИА Новости . Владимир Трефилов | Перейти в медиабанкКарта Москвича
Карта Москвича - ПРАЙМ, 1920, 02.11.2024
© РИА Новости . Владимир Трефилов
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МОСКВА, 2 ноя - ПРАЙМ. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России признала рекламу кредитной карты банка ВТБ на рекламной конструкции в Москве ненадлежащей, рассказали в федеральной службе.
"Ведомство выдало банку предписание о прекращении нарушения Закона о рекламе", - следует из заявления.
Ранее гражданин обратился в ФАС с жалобой на размещенную банком ВТБ рекламу кредитной карты с привлекательными условиями. Так, на рекламном макете было сказано: "Лучшая кредитная карта +20 000 рублей бонус за покупки". Однако объективные критерии сравнения не были указаны, а сведения о важных условиях получения бонусов были размещены в поясняющей сноске трудным для восприятия шрифтом и демонстрировались в течение слишком короткого времени, подчеркнули в ведомстве.
"По мнению ведомства, действия ВТБ могут способствовать получению необоснованных преимуществ перед конкурентами", - заключили в ФАС.
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В отношении ПАО "ВТБ" было возбуждено дело, по итогам рассмотрения которого банку грозит штраф в соответствии с КоАП РФ.
 
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