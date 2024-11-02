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S&P повысило кредитный рейтинг Турции
S&P повысило кредитный рейтинг Турции - 02.11.2024, ПРАЙМ
S&P повысило кредитный рейтинг Турции
Международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings повысило долгосрочный кредитный рейтинг Турции до "BB-" с "B+", прогноз по рейтингу - "стабильный",... | 02.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-02T11:01+0300
2024-11-02T11:01+0300
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АНКАРА, 2 ноя – ПРАЙМ. Международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings повысило долгосрочный кредитный рейтинг Турции до "BB-" с "B+", прогноз по рейтингу - "стабильный", сообщило S&P. "Долгосрочный кредитный рейтинг Турции повышен с "B+" до "BB-", а прогноз по кредитному рейтингу - "стабильный". ... Краткосрочный кредитный рейтинг страны подтвержден на уровне "В", - приводит сообщение S&P турецкое госагентство Anadolu. В последний раз S&P повышало кредитный рейтинг Турции в мае до "B+" с "B", сохранив прогноз по кредитному рейтингу как "позитивный". "Жесткая денежно-кредитная политика Центрального банка Турции позволила турецким властям стабилизировать лиру, снизить инфляцию, восстановить резервы и дедолларизировать финансовую систему", - отмечается в сообщении. Турция ожидает снижение инфляции к концу 2026 года до однозначной цифры, она реагирует на программу властей по экономическому развитию страны, заявил ранее министр финансов и казначейства Мехмет Шимшек. Годовая инфляция в Турции продолжает замедляться: по итогам сентября она упала до 49,38% с 51,97% месяцем ранее, опустившись ниже 50% впервые более чем за год. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявлял, что инфляция в стране будет снижаться в ближайшие месяцы, по его словам, население заметит это на рынках.
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кредитный рейтинг, турция, s&p
Экономика, кредитный рейтинг, ТУРЦИЯ, S&P
S&P повысило кредитный рейтинг Турции
S&P повысило кредитный рейтинг Турции до "BB-" с "B+"
АНКАРА, 2 ноя – ПРАЙМ. Международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings повысило долгосрочный кредитный рейтинг Турции до "BB-" с "B+", прогноз по рейтингу - "стабильный", сообщило S&P.
"Долгосрочный кредитный рейтинг Турции повышен с "B+" до "BB-", а прогноз по кредитному рейтингу - "стабильный". ... Краткосрочный кредитный рейтинг страны подтвержден на уровне "В", - приводит сообщение S&P турецкое госагентство Anadolu.
В последний раз S&P повышало кредитный рейтинг Турции в мае до "B+" с "B", сохранив прогноз по кредитному рейтингу как "позитивный".
"Жесткая денежно-кредитная политика Центрального банка Турции позволила турецким властям стабилизировать лиру, снизить инфляцию, восстановить резервы и дедолларизировать финансовую систему", - отмечается в сообщении.
Экспорт из Турции в Россию приближается к рекорду 2023 года
Турция ожидает снижение инфляции к концу 2026 года до однозначной цифры, она реагирует на программу властей по экономическому развитию страны, заявил ранее министр финансов и казначейства Мехмет Шимшек.
Годовая инфляция в Турции продолжает замедляться: по итогам сентября она упала до 49,38% с 51,97% месяцем ранее, опустившись ниже 50% впервые более чем за год. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявлял, что инфляция в стране будет снижаться в ближайшие месяцы, по его словам, население заметит это на рынках.