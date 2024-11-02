https://1prime.ru/20241102/reyting-852556171.html

S&P повысило кредитный рейтинг Турции

S&P повысило кредитный рейтинг Турции - 02.11.2024, ПРАЙМ

S&P повысило кредитный рейтинг Турции

Международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings повысило долгосрочный кредитный рейтинг Турции до "BB-" с "B+", прогноз по рейтингу - "стабильный",... | 02.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-02T11:01+0300

2024-11-02T11:01+0300

2024-11-02T11:01+0300

экономика

кредитный рейтинг

турция

s&p

https://cdnn.1prime.ru/img/84138/52/841385229_128:0:1152:576_1920x0_80_0_0_b3598463864a93b914348af13b477701.jpg

АНКАРА, 2 ноя – ПРАЙМ. Международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings повысило долгосрочный кредитный рейтинг Турции до "BB-" с "B+", прогноз по рейтингу - "стабильный", сообщило S&P. "Долгосрочный кредитный рейтинг Турции повышен с "B+" до "BB-", а прогноз по кредитному рейтингу - "стабильный". ... Краткосрочный кредитный рейтинг страны подтвержден на уровне "В", - приводит сообщение S&P турецкое госагентство Anadolu. В последний раз S&P повышало кредитный рейтинг Турции в мае до "B+" с "B", сохранив прогноз по кредитному рейтингу как "позитивный". "Жесткая денежно-кредитная политика Центрального банка Турции позволила турецким властям стабилизировать лиру, снизить инфляцию, восстановить резервы и дедолларизировать финансовую систему", - отмечается в сообщении. Турция ожидает снижение инфляции к концу 2026 года до однозначной цифры, она реагирует на программу властей по экономическому развитию страны, заявил ранее министр финансов и казначейства Мехмет Шимшек. Годовая инфляция в Турции продолжает замедляться: по итогам сентября она упала до 49,38% с 51,97% месяцем ранее, опустившись ниже 50% впервые более чем за год. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявлял, что инфляция в стране будет снижаться в ближайшие месяцы, по его словам, население заметит это на рынках.

https://1prime.ru/20241031/eksport-852533644.html

турция

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

кредитный рейтинг, турция, s&p