https://1prime.ru/20241102/rezerv-852557041.html

"Газпром" создал к зиме оперативный резерв газа в рекордном объеме

"Газпром" создал к зиме оперативный резерв газа в рекордном объеме - 02.11.2024, ПРАЙМ

"Газпром" создал к зиме оперативный резерв газа в рекордном объеме

"Газпром" 1 ноября приступил к отбору из подземных хранилищ газа (ПХГ) России, при этом к зиме он создал в этих ПХГ оперативный резерв в рекордном объеме - в... | 02.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-02T11:27+0300

2024-11-02T11:27+0300

2024-11-02T11:33+0300

энергетика

газпром

газовый резерв

россия

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МОСКВА, 2 ноя - ПРАЙМ. "Газпром" 1 ноября приступил к отбору из подземных хранилищ газа (ПХГ) России, при этом к зиме он создал в этих ПХГ оперативный резерв в рекордном объеме - в 73,034 миллиарда кубометров, сообщила компания."Первого ноября "Газпром" приступил к отбору газа из подземных хранилищ России. К зиме 2024/2025 года "Газпром" создал в российских хранилищах оперативный резерв газа в объеме 73,034 миллиарда кубометров. Это абсолютный рекорд для отечественной газовой отрасли", – говорится в сообщении в Telegram-канале компании.

https://1prime.ru/20241102/gaz-852556854.html

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газпром, газовый резерв, россия