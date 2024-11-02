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"Газпром" создал к зиме оперативный резерв газа в рекордном объеме
"Газпром" создал к зиме оперативный резерв газа в рекордном объеме - 02.11.2024, ПРАЙМ
"Газпром" создал к зиме оперативный резерв газа в рекордном объеме
"Газпром" 1 ноября приступил к отбору из подземных хранилищ газа (ПХГ) России, при этом к зиме он создал в этих ПХГ оперативный резерв в рекордном объеме - в... | 02.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-02T11:27+0300
2024-11-02T11:27+0300
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энергетика
газпром
газовый резерв
россия
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МОСКВА, 2 ноя - ПРАЙМ. "Газпром" 1 ноября приступил к отбору из подземных хранилищ газа (ПХГ) России, при этом к зиме он создал в этих ПХГ оперативный резерв в рекордном объеме - в 73,034 миллиарда кубометров, сообщила компания."Первого ноября "Газпром" приступил к отбору газа из подземных хранилищ России. К зиме 2024/2025 года "Газпром" создал в российских хранилищах оперативный резерв газа в объеме 73,034 миллиарда кубометров. Это абсолютный рекорд для отечественной газовой отрасли", – говорится в сообщении в Telegram-канале компании.
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газпром, газовый резерв, россия
Энергетика, Газпром, газовый резерв, РОССИЯ
"Газпром" создал к зиме оперативный резерв газа в рекордном объеме
"Газпром" создал к зиме рекордный оперативный резерв газа в подземных хранилищах в России
МОСКВА, 2 ноя - ПРАЙМ. "Газпром" 1 ноября приступил к отбору из подземных хранилищ газа (ПХГ) России, при этом к зиме он создал в этих ПХГ оперативный резерв в рекордном объеме - в 73,034 миллиарда кубометров, сообщила компания.
"Первого ноября "Газпром" приступил к отбору газа из подземных хранилищ России. К зиме 2024/2025 года "Газпром" создал в российских хранилищах оперативный резерв газа в объеме 73,034 миллиарда кубометров. Это абсолютный рекорд для отечественной газовой отрасли", – говорится в сообщении в Telegram-канале компании.
В "Газпроме" рассказали о рекордно низких объемах резервов газа на Украине