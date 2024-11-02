https://1prime.ru/20241102/rosnedra-852564046.html

Роснедра выставили на аукцион участок в Туве за 971,6 миллиона рублей

Роснедра выставили на аукцион участок в Туве за 971,6 миллиона рублей - 02.11.2024, ПРАЙМ

Роснедра выставили на аукцион участок в Туве за 971,6 миллиона рублей

Роснедра выставили на аукцион участок недр "Баянкольское месторождение" в Туве с запасами галлия и нефелиновых руд со стартовым платежом в 971,62 миллиона... | 02.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-02T16:05+0300

2024-11-02T16:05+0300

2024-11-02T16:05+0300

роснедра

тува

аукцион

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МОСКВА, 2 ноя - ПРАЙМ. Роснедра выставили на аукцион участок недр "Баянкольское месторождение" в Туве с запасами галлия и нефелиновых руд со стартовым платежом в 971,62 миллиона рублей, следует из данных площадки ГИС "Торги". Подача заявок завершается 6 декабря, а сами торги должны состояться 19 декабря. Срок действия лицензии на разведку и добычу полезных ископаемых - 20 лет. Баянкольское месторождение расположено на юго-востоке Тувы в труднодоступном малоосвоенном высокогорном районе. Его площадь составляет 4,25 квадратного километра. Балансовые запасы Баянкольского месторождения по категории С1 составляют 5,13 тысяч тонн галлия, по категории С2 - 462 тонны, в том числе в контуре карьера по категории С1 - 4,68 тысячи тонн, за контуром карьера по категории С1 запасы оцениваются в 451 тонну, по категории С2 - в 462 тонны, следует из приложения к приказу Центрсибнедр. Кроме того, балансовые запасы нефелиновых руд для открытой отработки по категории С1 составляют 304,745 миллиона тонн, по категории С2 - 41,45 миллиона тонн. Содержание глинозема (оксида алюминия) в руде составляет примерно 26,6%. Балансовые запасы оксида рубидия по категории С1 оцениваются в 20,99 тысячи тонн, по категории С2 - 1,94 тысячи тонн. Согласно стратегии развития минерально-сырьевой базы России до 2050 года, утвержденной кабмином, все значимые ископаемые разделены на три группы по степени обеспеченности потребностей национальной экономики и необходимого экспорта. В первую группу входят добываемые сейчас виды минерального сырья, запасов которых хватит до 2035 года: галлий, природный газ, медь, никель, кобальт, платиноиды, уголь, ванадий, железные руды и другие.

https://1prime.ru/20241102/pshenitsa-852562535.html

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роснедра, тува, аукцион