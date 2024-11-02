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Российский рынок акций держит курс на рост в конце недели

Российский рынок акций держит курс на рост в конце недели - 02.11.2024, ПРАЙМ

Российский рынок акций держит курс на рост в конце недели

Российский рынок акций держит курс на рост в конце недели при невысокой торговой активности, следует из данных Мосбиржи и комментариев экспертов. | 02.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-02T15:57+0300

2024-11-02T15:57+0300

2024-11-02T15:57+0300

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МОСКВА, 2 ноя - ПРАЙМ. Российский рынок акций держит курс на рост в конце недели при невысокой торговой активности, следует из данных Мосбиржи и комментариев экспертов. Индекс Мосбиржи к 15.15 мск растет на 0,9% до 2 598 пункта. "Индекс Мосбиржи в субботу торгуется в плюсе у 2600 пунктов, преимущественно отыгрывая ускорение роста вечерней сессии накануне. Объемы торгов ожидаемо низкие. Курс рубля в целом движется нейтрально", - комментирует Александр Шепелев из "БКС Мир Инвестиций". "На рынке сегодня затишье в новостном плане, многие ожидали, что при падении ликвидности в субботу индекс Московской биржи может скорректироваться, но к середине дня он растет на 0,5%. Следующая неделя будет куда более насыщенная и волатильная, во вторник пройдут выборы в США. Победа республиканцев может быть воспринята рынком позитивно и, как всегда, посеять надежду на потепление в отношениях между Россией и США", - комментирует Наталия Пырьева из компании "Цифра брокер". Вероятнее всего, это останется надеждами, но тем не менее после выборов в 2020 году индекс Московской биржи вырос на 51,5%, а в 2016 году - на 16,6%, отмечает эксперт. "В России проводится дополнительный торговый день вместо понедельника. Рынок не должен быть сильно волатильным сегодня, и возможно продолжение выкупа после коррекции в начале недели. Помимо этого, на следующей неделе будут выборы в США, где, судя по опросам, Дональд Трамп имеет немалые шансы на победу, что может стать позитивом для рынка в краткосрочной перспективе", - соглашается Никита Степанов из ФГ "Финам". "Котировки Мосбиржи отыгрывают продажами вероятное снижение комиссионных доходов из-за ухода институциональных инвесторов с рынка акций в безрисковые активы с фиксированной доходностью, обеспечивающие двузначные прибыли в годовом исчислении", - объясняет Владимир Чернов из Freedom Finance Global. ЛИДЕРЫ СНИЖЕНИЯ И РОСТА КОТИРОВОК В лидерах роста стоимости – акции ОГК-2 (+1,56%), "Совкомфлота" (+1,42%), "Норникеля" (+1,15%), "Селигдара" (+1,12%), "Полюса" (+1,01%), Московского кредитного банка (+0,98%). В лидерах снижения стоимости – акции ОВК (-4,21%), "Алорсы" (-3,38%), "Вуш холдинга" (-2,98%), НЛМК (-2,72%), "Сургутнефтиеаза" (-1,18%), "Ростелекома" (-1,17%). ПРОГНОЗЫ "С технической точки зрения, вчерашняя дневная свеча закрылась выше свечи в четверг, что говорит о сильном настрое быков на рынке. Возможен рост до ближайшего уровня сопротивления 2650 пунктов", - полагает Степанов. Эксперт ожидает сегодняшнего закрытия в "зеленой зоне". Шепелев ожидает завершения торгов субботы на текущих уровнях или чуть ниже. "Прогноз для индекса Мосбиржи на закрытие торгов 2 ноября: диапазон 2550-2650 пунктов, актуальный коридор для042F РТС: 800-860 пунктов", - резюмирует Чернов.

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российский рынок акций, биржевые торги, индекс мосбиржи, индекс ртс