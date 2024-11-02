https://1prime.ru/20241102/rynok-852568805.html

Российский рынок акций снизился за неделю на 2,48 процента

Российский рынок акций снизился за неделю на 2,48 процента - 02.11.2024, ПРАЙМ

Российский рынок акций снизился за неделю на 2,48 процента

Российский рынок акций в основную торговую сессию поднялся на 0,76%, но упал по итогам недели на 2,48%, следует из данных Московской биржи. | 02.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-02T19:09+0300

2024-11-02T19:09+0300

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МОСКВА, 2 ноя - ПРАЙМ. Российский рынок акций в основную торговую сессию поднялся на 0,76%, но упал по итогам недели на 2,48%, следует из данных Московской биржи. Рублёвый индекс Мосбиржи к закрытию основных торгов вырос на 0,76%, до 2594,38 пункта, индекс Мосбиржи в юанях – на 0,75% до 875,57 пункта, долларовый РТС поднялся на 0,65%, до 837,81 пункта. За неделю индекс Мосбиржи упал на 2,48%, индекс Мосбиржи в юанях – на 3,55%, РТС - на 3,36%.

https://1prime.ru/20241102/mosbirzha-852568225.html

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биржевые торги, российский рынок акций, индекс мосбиржи, индекс ртс