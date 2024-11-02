https://1prime.ru/20241102/sanktsii-852562662.html

"Убеждения не продаются": вице-премьер Сербии резко ответил на санкции США

"Убеждения не продаются": вице-премьер Сербии резко ответил на санкции США - 02.11.2024, ПРАЙМ

"Убеждения не продаются": вице-премьер Сербии резко ответил на санкции США

Американские санкции мешают развитию политической карьеры, рассказал сербский вице-премьер Александр Вулин, против которого Вашингтон ввел рестрикции. | 02.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-02T15:02+0300

2024-11-02T15:02+0300

2024-11-02T15:02+0300

политика

сербия

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МОСКВА, 2 ноя - ПРАЙМ. Американские санкции мешают развитию политической карьеры, рассказал сербский вице-премьер Александр Вулин, против которого Вашингтон ввел рестрикции."Меня предупреждали, что если вы продолжите гнуть свою политику, то такие последствия наступят. Но ни моя политика, ни мои убеждения не выставляются на продажу", - объяснил политик в ходе своего выступления на Второй международной конференции по евразийской безопасности.Вице-премьер Сербии также обратил внимание, что со своей стороны сделал все, чтобы сохранить отношения с Россией. Он добавил, что продолжит заниматься тем, во что он верит.

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