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"Убеждения не продаются": вице-премьер Сербии резко ответил на санкции США - 02.11.2024, ПРАЙМ
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"Убеждения не продаются": вице-премьер Сербии резко ответил на санкции США
"Убеждения не продаются": вице-премьер Сербии резко ответил на санкции США - 02.11.2024, ПРАЙМ
"Убеждения не продаются": вице-премьер Сербии резко ответил на санкции США
Американские санкции мешают развитию политической карьеры, рассказал сербский вице-премьер Александр Вулин, против которого Вашингтон ввел рестрикции. | 02.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-02T15:02+0300
2024-11-02T15:02+0300
политика
сербия
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МОСКВА, 2 ноя - ПРАЙМ. Американские санкции мешают развитию политической карьеры, рассказал сербский вице-премьер Александр Вулин, против которого Вашингтон ввел рестрикции."Меня предупреждали, что если вы продолжите гнуть свою политику, то такие последствия наступят. Но ни моя политика, ни мои убеждения не выставляются на продажу", - объяснил политик в ходе своего выступления на Второй международной конференции по евразийской безопасности.Вице-премьер Сербии также обратил внимание, что со своей стороны сделал все, чтобы сохранить отношения с Россией. Он добавил, что продолжит заниматься тем, во что он верит.
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сербия, россия
Политика, СЕРБИЯ, РОССИЯ
15:02 02.11.2024
 
"Убеждения не продаются": вице-премьер Сербии резко ответил на санкции США

Вице-премьер Сербии Вулин: санкции США затрудняют политическую карьеру

© РИА Новости . Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкВице-премьер Сербии Александр Вулин
Вице-премьер Сербии Александр Вулин - ПРАЙМ, 1920, 02.11.2024
© РИА Новости . Рамиль Ситдиков
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МОСКВА, 2 ноя - ПРАЙМ. Американские санкции мешают развитию политической карьеры, рассказал сербский вице-премьер Александр Вулин, против которого Вашингтон ввел рестрикции.
"Меня предупреждали, что если вы продолжите гнуть свою политику, то такие последствия наступят. Но ни моя политика, ни мои убеждения не выставляются на продажу", - объяснил политик в ходе своего выступления на Второй международной конференции по евразийской безопасности.
Вице-премьер Сербии также обратил внимание, что со своей стороны сделал все, чтобы сохранить отношения с Россией. Он добавил, что продолжит заниматься тем, во что он верит.
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