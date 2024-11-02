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В США раскрыли первый шаг Трампа в решении украинского конфликта
В США раскрыли первый шаг Трампа в решении украинского конфликта - 02.11.2024, ПРАЙМ
В США раскрыли первый шаг Трампа в решении украинского конфликта
Кандидат в президенты США от республиканцев Дональд Трамп может попросить российского президента Владимира Путина о выведении войск с территории Украины,... | 02.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-02T10:06+0300
2024-11-02T10:06+0300
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политика
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МОСКВА, 2 ноя - ПРАЙМ. Кандидат в президенты США от республиканцев Дональд Трамп может попросить российского президента Владимира Путина о выведении войск с территории Украины, считает экс-спецпредставитель госдепартамента США по Украине Курт Волкер. Об этом он заявил в ходе десятого молодежного форума по безопасности, прошедшего в Киеве. "Сразу же после выборов он (Дональд Трамп - прим. ред.) может позвонить (президенту России - прим. ред.) Путину и сказать: "Выведи войска до 20 января". Он может это сделать, а может и не сделать", - объяснил эксперт.Волкер также отметил непредсказуемость политики республиканца, которая может быть направлена как на продолжение поддержки киевского режима, так и на иной исход событий. В любом случае, убежден государственный деятель, политика Трампа будет продиктована позицией силы и избеганием репутационных рисков Вашингтона.
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сша, выборы в сша, дональд трамп
Политика, США, выборы в США, Дональд Трамп
В США раскрыли первый шаг Трампа в решении украинского конфликта
Волкер: Трамп после избрания может попросить Путина вывести войска с Украины
МОСКВА, 2 ноя - ПРАЙМ. Кандидат в президенты США от республиканцев Дональд Трамп может попросить российского президента Владимира Путина о выведении войск с территории Украины, считает экс-спецпредставитель госдепартамента США по Украине Курт Волкер. Об этом он заявил в ходе десятого молодежного форума по безопасности, прошедшего в Киеве.
"Сразу же после выборов он (Дональд Трамп - прим. ред.) может позвонить (президенту России - прим. ред.) Путину и сказать: "Выведи войска до 20 января". Он может это сделать, а может и не сделать", - объяснил эксперт.
Волкер также отметил непредсказуемость политики республиканца, которая может быть направлена как на продолжение поддержки киевского режима, так и на иной исход событий. В любом случае, убежден государственный деятель, политика Трампа будет продиктована позицией силы и избеганием репутационных рисков Вашингтона.
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