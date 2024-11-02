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В США раскрыли первый шаг Трампа в решении украинского конфликта

В США раскрыли первый шаг Трампа в решении украинского конфликта - 02.11.2024, ПРАЙМ

В США раскрыли первый шаг Трампа в решении украинского конфликта

Кандидат в президенты США от республиканцев Дональд Трамп может попросить российского президента Владимира Путина о выведении войск с территории Украины,... | 02.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-02T10:06+0300

2024-11-02T10:06+0300

2024-11-02T10:06+0300

политика

сша

выборы в сша

дональд трамп

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МОСКВА, 2 ноя - ПРАЙМ. Кандидат в президенты США от республиканцев Дональд Трамп может попросить российского президента Владимира Путина о выведении войск с территории Украины, считает экс-спецпредставитель госдепартамента США по Украине Курт Волкер. Об этом он заявил в ходе десятого молодежного форума по безопасности, прошедшего в Киеве. "Сразу же после выборов он (Дональд Трамп - прим. ред.) может позвонить (президенту России - прим. ред.) Путину и сказать: "Выведи войска до 20 января". Он может это сделать, а может и не сделать", - объяснил эксперт.Волкер также отметил непредсказуемость политики республиканца, которая может быть направлена как на продолжение поддержки киевского режима, так и на иной исход событий. В любом случае, убежден государственный деятель, политика Трампа будет продиктована позицией силы и избеганием репутационных рисков Вашингтона.

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сша, выборы в сша, дональд трамп