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Чистая прибыль "Сибура" за девять месяцев выросла в 1,9 раза - 02.11.2024, ПРАЙМ
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Чистая прибыль "Сибура" за девять месяцев выросла в 1,9 раза
Чистая прибыль "Сибура" за девять месяцев выросла в 1,9 раза - 02.11.2024, ПРАЙМ
Чистая прибыль "Сибура" за девять месяцев выросла в 1,9 раза
Чистая прибыль "Сибура" по РСБУ по итогам января-сентября 2024 года увеличилась на 93,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 165,99... | 02.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-02T20:39+0300
2024-11-02T20:39+0300
экономика
россия
сибур
чистая прибыль
отчетность по рсбу
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МОСКВА, 2 ноя - ПРАЙМ. Чистая прибыль "Сибура" по РСБУ по итогам января-сентября 2024 года увеличилась на 93,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 165,99 миллиарда рублей, следует из отчетности компании. Выручка "Сибура" в январе-сентябре выросла на 20%, до 894,704 миллиарда рублей. Себестоимость продаж увеличилась на 25,6%, составив 622,544 миллиарда. Прибыль от продаж выросла на 9,8%, до 208,109 миллиарда рублей. Валовая прибыль достигла 272,16 миллиарда, что на 9% больше, чем годом ранее. Долгосрочные обязательства компании по состоянию на 30 сентября 2024 года составили 554,746 миллиарда рублей против 531,06 миллиарда на конец 2023 года. Краткосрочные обязательства увеличились до 592,305 миллиардов после 530,162 миллиарда на 31 декабря прошлого года. "Сибур" - крупнейшая в России интегрированная нефтехимическая компания, перерабатывает побочные продукты добычи нефти и газа. Продукция "Сибура" используется в производстве потребительских товаров и автомобилей, строительстве, энергетике, а также в химической промышленности и других отраслях.
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россия, сибур, чистая прибыль, отчетность по рсбу
Экономика, РОССИЯ, Сибур, чистая прибыль, отчетность по РСБУ
20:39 02.11.2024
 
Чистая прибыль "Сибура" за девять месяцев выросла в 1,9 раза

Чистая прибыль "Сибура" по РСБУ за 9 месяцев выросла в 1,9 раза, до 166 млрд руб

© РИА Новости . Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкСтенд компании "Сибур"
Стенд компании Сибур - ПРАЙМ, 1920, 02.11.2024
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 2 ноя - ПРАЙМ. Чистая прибыль "Сибура" по РСБУ по итогам января-сентября 2024 года увеличилась на 93,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 165,99 миллиарда рублей, следует из отчетности компании.
Выручка "Сибура" в январе-сентябре выросла на 20%, до 894,704 миллиарда рублей. Себестоимость продаж увеличилась на 25,6%, составив 622,544 миллиарда. Прибыль от продаж выросла на 9,8%, до 208,109 миллиарда рублей. Валовая прибыль достигла 272,16 миллиарда, что на 9% больше, чем годом ранее.
Долгосрочные обязательства компании по состоянию на 30 сентября 2024 года составили 554,746 миллиарда рублей против 531,06 миллиарда на конец 2023 года. Краткосрочные обязательства увеличились до 592,305 миллиардов после 530,162 миллиарда на 31 декабря прошлого года.
"Сибур" - крупнейшая в России интегрированная нефтехимическая компания, перерабатывает побочные продукты добычи нефти и газа. Продукция "Сибура" используется в производстве потребительских товаров и автомобилей, строительстве, энергетике, а также в химической промышленности и других отраслях.
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ЭкономикаРОССИЯСибурчистая прибыльотчетность по РСБУ
 
 
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