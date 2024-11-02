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Банк России утвердил перечень системно значимых кредитных организаций
Банк России утвердил перечень системно значимых кредитных организаций - 02.11.2024, ПРАЙМ
Банк России утвердил перечень системно значимых кредитных организаций
Банк России утвердил перечень 13 системно значимых кредитных организаций, регулятор оставил его без изменений, следует из сообщения ЦБ РФ. | 02.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-02T12:54+0300
2024-11-02T12:54+0300
2024-11-02T12:55+0300
банк россии
банковский сектор
россия
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МОСКВА, 2 ноя - ПРАЙМ. Банк России утвердил перечень 13 системно значимых кредитных организаций, регулятор оставил его без изменений, следует из сообщения ЦБ РФ."Банк России в соответствии с Указанием от 13.04.2021 № 5778-У "О методике определения системно значимых кредитных организаций" утвердил перечень системно значимых кредитных организаций", - говорится в сообщении регулятора.ЦБ уточняет, что на их долю приходится около 79% совокупных активов российского банковского сектора.В перечне остались "Юникредит банк", Газпромбанк, Совкомбанк, ВТБ, Альфа-банк, Сбербанк, "Московский кредитный банк", "Открытие", Росбанк, Т-Банк (ранее "Тинькофф"), Промсвязьбанк, Райффайзенбанк, Россельхозбанк.
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банковский сектор, россия
Банк России, банковский сектор, РОССИЯ
Банк России утвердил перечень системно значимых кредитных организаций
ЦБ утвердил список 13 системно значимых кредитных организаций без изменений
МОСКВА, 2 ноя - ПРАЙМ. Банк России утвердил перечень 13 системно значимых кредитных организаций, регулятор оставил его без изменений, следует из сообщения ЦБ РФ.
"Банк России в соответствии с Указанием от 13.04.2021 № 5778-У "О методике определения системно значимых кредитных организаций" утвердил перечень системно значимых кредитных организаций", - говорится в сообщении регулятора.
ЦБ уточняет, что на их долю приходится около 79% совокупных активов российского банковского сектора.
В перечне остались "Юникредит банк", Газпромбанк, Совкомбанк, ВТБ, Альфа-банк, Сбербанк, "Московский кредитный банк", "Открытие", Росбанк, Т-Банк (ранее "Тинькофф"), Промсвязьбанк, Райффайзенбанк, Россельхозбанк.
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