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Дедолларизацию инициировали сами США, заявили в ИМЭМО РАН
Дедолларизацию инициировали сами США, заявили в ИМЭМО РАН - 02.11.2024, ПРАЙМ
Дедолларизацию инициировали сами США, заявили в ИМЭМО РАН
Дедолларизацию инициировали сами США, они существенно подорвали доверие к своей валюте, когда заморозили золотовалютные резервы России, заявил РИА Новости... | 02.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-02T08:24+0300
2024-11-02T08:24+0300
2024-11-02T08:24+0300
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МОСКВА, 2 ноя - ПРАЙМ. Дедолларизацию инициировали сами США, они существенно подорвали доверие к своей валюте, когда заморозили золотовалютные резервы России, заявил РИА Новости заместитель директора Национального исследовательского института мировой экономики и международных отношений (ИМЭМО) РАН, заведующий кафедрой МГИМО МИД России Владимир Миловидов. "Да, дедолларизацию инициировали сами американцы. Они существенно подорвали доверие к своей валюте, когда заморозили золотовалютные резервы России. Бесконечными санкциями, затрагивающими область финансов, они фактически разрушили базу, на которой стоят", - сказал он. До сих пор, по его словам, "все считали доллар надежным средством международных платежей и с удовольствием аккумулировали его на своих счетах, все на него полагались". "А теперь всем понятно, что неплохо бы и себя подстраховать, обезопасить от возможных ограничительных, запретительных мер Вашингтона", - подчеркнул Миловидов. "Да и объективная база долларового доминирования очень узкая: удельный вес США в мировом ВВП порядка 25%, а в мировой торговле – примерно 10%", - заключил он. Полный текст интервью читайте на сайте РИА Новости (медиагруппа "Россия сегодня") ria.ru в 10.00 мск.
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сша, дедолларизация, имэмо
Экономика, США, дедолларизация, ИМЭМО
Дедолларизацию инициировали сами США, заявили в ИМЭМО РАН
Миловидов: дедолларизацию инициировали сами США
МОСКВА, 2 ноя - ПРАЙМ. Дедолларизацию инициировали сами США, они существенно подорвали доверие к своей валюте, когда заморозили золотовалютные резервы России, заявил РИА Новости заместитель директора Национального исследовательского института мировой экономики и международных отношений (ИМЭМО) РАН, заведующий кафедрой МГИМО МИД России Владимир Миловидов.
"Да, дедолларизацию инициировали сами американцы. Они существенно подорвали доверие к своей валюте, когда заморозили золотовалютные резервы России. Бесконечными санкциями, затрагивающими область финансов, они фактически разрушили базу, на которой стоят", - сказал он.
До сих пор, по его словам, "все считали доллар надежным средством международных платежей и с удовольствием аккумулировали его на своих счетах, все на него полагались".
"А теперь всем понятно, что неплохо бы и себя подстраховать, обезопасить от возможных ограничительных, запретительных мер Вашингтона", - подчеркнул Миловидов.
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"Да и объективная база долларового доминирования очень узкая: удельный вес США в мировом ВВП порядка 25%, а в мировой торговле – примерно 10%", - заключил он.
Полный текст интервью читайте на сайте РИА Новости
(медиагруппа "Россия сегодня") ria.ru в 10.00 мск.