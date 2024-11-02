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Дедолларизацию инициировали сами США, заявили в ИМЭМО РАН

Дедолларизацию инициировали сами США, заявили в ИМЭМО РАН - 02.11.2024, ПРАЙМ

Дедолларизацию инициировали сами США, заявили в ИМЭМО РАН

Дедолларизацию инициировали сами США, они существенно подорвали доверие к своей валюте, когда заморозили золотовалютные резервы России, заявил РИА Новости... | 02.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-02T08:24+0300

2024-11-02T08:24+0300

2024-11-02T08:24+0300

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МОСКВА, 2 ноя - ПРАЙМ. Дедолларизацию инициировали сами США, они существенно подорвали доверие к своей валюте, когда заморозили золотовалютные резервы России, заявил РИА Новости заместитель директора Национального исследовательского института мировой экономики и международных отношений (ИМЭМО) РАН, заведующий кафедрой МГИМО МИД России Владимир Миловидов. "Да, дедолларизацию инициировали сами американцы. Они существенно подорвали доверие к своей валюте, когда заморозили золотовалютные резервы России. Бесконечными санкциями, затрагивающими область финансов, они фактически разрушили базу, на которой стоят", - сказал он. До сих пор, по его словам, "все считали доллар надежным средством международных платежей и с удовольствием аккумулировали его на своих счетах, все на него полагались". "А теперь всем понятно, что неплохо бы и себя подстраховать, обезопасить от возможных ограничительных, запретительных мер Вашингтона", - подчеркнул Миловидов. "Да и объективная база долларового доминирования очень узкая: удельный вес США в мировом ВВП порядка 25%, а в мировой торговле – примерно 10%", - заключил он. Полный текст интервью читайте на сайте РИА Новости (медиагруппа "Россия сегодня") ria.ru в 10.00 мск.

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сша, дедолларизация, имэмо