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ЦБ зафиксировал рост средней максимальной ставки по вкладам топ-10 банков

ЦБ зафиксировал рост средней максимальной ставки по вкладам топ-10 банков - 02.11.2024, ПРАЙМ

ЦБ зафиксировал рост средней максимальной ставки по вкладам топ-10 банков

Средняя максимальная ставка по вкладам десяти банков РФ, привлекающих наибольший объем депозитов физлиц в рублях, по итогам третьей декады октября выросла на... | 02.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-02T18:07+0300

2024-11-02T18:07+0300

2024-11-02T18:41+0300

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МОСКВА, 2 ноя - ПРАЙМ. Средняя максимальная ставка по вкладам десяти банков РФ, привлекающих наибольший объем депозитов физлиц в рублях, по итогам третьей декады октября выросла на 0,515 процентного пункта и достигла 20,17% годовых, следует из материалов Банка России. Показатель поднялся выше 20% впервые с первой декады марта 2022 года - тогда же был зафиксирован рекордно высокий уровень средней ставки за всю историю измерений: 20,51%. Рекордно низкий показатель был установлен в первой декаде октября 2020 года (4,33%). Рассчитываемая Центробанком средняя максимальная процентная ставка по вкладам служит ориентиром для российского рынка. ЦБ рекомендует банкам привлекать средства населения не дороже, чем значение этой ставки плюс 2 процентных пункта. В список банков, по которым проводится мониторинг, входят Сбербанк, ВТБ, Газпромбанк, Альфа-банк, Россельхозбанк, Росбанк, "Московский кредитный банк", Т-банк, Промсвязьбанк и Совкомбанк.

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