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ЦБ зафиксировал рост средней максимальной ставки по вкладам топ-10 банков
ЦБ зафиксировал рост средней максимальной ставки по вкладам топ-10 банков - 02.11.2024, ПРАЙМ
ЦБ зафиксировал рост средней максимальной ставки по вкладам топ-10 банков
Средняя максимальная ставка по вкладам десяти банков РФ, привлекающих наибольший объем депозитов физлиц в рублях, по итогам третьей декады октября выросла на... | 02.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-02T18:07+0300
2024-11-02T18:07+0300
2024-11-02T18:41+0300
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МОСКВА, 2 ноя - ПРАЙМ. Средняя максимальная ставка по вкладам десяти банков РФ, привлекающих наибольший объем депозитов физлиц в рублях, по итогам третьей декады октября выросла на 0,515 процентного пункта и достигла 20,17% годовых, следует из материалов Банка России. Показатель поднялся выше 20% впервые с первой декады марта 2022 года - тогда же был зафиксирован рекордно высокий уровень средней ставки за всю историю измерений: 20,51%. Рекордно низкий показатель был установлен в первой декаде октября 2020 года (4,33%). Рассчитываемая Центробанком средняя максимальная процентная ставка по вкладам служит ориентиром для российского рынка. ЦБ рекомендует банкам привлекать средства населения не дороже, чем значение этой ставки плюс 2 процентных пункта. В список банков, по которым проводится мониторинг, входят Сбербанк, ВТБ, Газпромбанк, Альфа-банк, Россельхозбанк, Росбанк, "Московский кредитный банк", Т-банк, Промсвязьбанк и Совкомбанк.
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россия, банки, банковские вклады, ставки
Банк России, РОССИЯ, Банки, банковские вклады, ставки
ЦБ зафиксировал рост средней максимальной ставки по вкладам топ-10 банков
ЦБ: средняя максимальная ставка по вкладам топ-10 банков РФ выросла до 20%
МОСКВА, 2 ноя - ПРАЙМ. Средняя максимальная ставка по вкладам десяти банков РФ, привлекающих наибольший объем депозитов физлиц в рублях, по итогам третьей декады октября выросла на 0,515 процентного пункта и достигла 20,17% годовых, следует из материалов Банка России.
Показатель поднялся выше 20% впервые с первой декады марта 2022 года - тогда же был зафиксирован рекордно высокий уровень средней ставки за всю историю измерений: 20,51%. Рекордно низкий показатель был установлен в первой декаде октября 2020 года (4,33%).
Рассчитываемая Центробанком средняя максимальная процентная ставка по вкладам служит ориентиром для российского рынка. ЦБ рекомендует банкам привлекать средства населения не дороже, чем значение этой ставки плюс 2 процентных пункта.
В список банков, по которым проводится мониторинг, входят Сбербанк, ВТБ, Газпромбанк, Альфа-банк, Россельхозбанк, Росбанк, "Московский кредитный банк", Т-банк, Промсвязьбанк и Совкомбанк.
Российские банки поднимают ставки по вкладам. Уже обещают 25%