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Чистая прибыль "Татнефти" в январе-сентябре снизилась на 17,3 процента - 02.11.2024, ПРАЙМ
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Чистая прибыль "Татнефти" в январе-сентябре снизилась на 17,3 процента
Чистая прибыль "Татнефти" в январе-сентябре снизилась на 17,3 процента - 02.11.2024, ПРАЙМ
Чистая прибыль "Татнефти" в январе-сентябре снизилась на 17,3 процента
Чистая прибыль "Татнефти" по РСБУ в январе-сентябре 2024 года сократилась на 17,3% по сравнению с показателем за аналогичный период прошлого года и составила... | 02.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-02T16:01+0300
2024-11-02T16:36+0300
экономика
россия
татнефть
добыча нефти
отчетность по рсбу
чистая прибыль
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МОСКВА, 2 ноя - ПРАЙМ. Чистая прибыль "Татнефти" по РСБУ в январе-сентябре 2024 года сократилась на 17,3% по сравнению с показателем за аналогичный период прошлого года и составила 172,414 миллиарда рублей, следует из отчета компании.Выручка при этом выросла на 28%, до 1,151 триллиона рублей. Валовая прибыль увеличилась на 15%, составив 323,64 миллиарда рублей.Долгосрочные обязательства "Татнефти" по состоянию на 30 сентября увеличились на 7,3% по сравнению с концом прошлого года, до 81,47 миллиарда рублей.Краткосрочные же обязательства, напротив, снизились на 4%, до 433,966 миллиарда рублей."‎Татнефть" - одна из крупнейших нефтяных компаний России. Головной офис находится в Альметьевске. Разведкой и добычей занимается в Татарстане, а также в Ненецком автономном округе, Ульяновской, Самарской, Оренбургской областях, Калмыкии. Бизнес-проекты компании ведутся на внутреннем и зарубежном рынках, включая Турцию, Белоруссию, Узбекистан и Туркмению.
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россия, татнефть, добыча нефти, отчетность по рсбу, чистая прибыль
Экономика, РОССИЯ, Татнефть, добыча нефти, отчетность по РСБУ, чистая прибыль
16:01 02.11.2024 (обновлено: 16:36 02.11.2024)
 
Чистая прибыль "Татнефти" в январе-сентябре снизилась на 17,3 процента

Чистая прибыль "Татнефти" в январе-сентябре снизилась на 17,3%, до 172,4 млрд руб

© РИА Новости . Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкЭмблема нефтяной компании "Татнефть"
Эмблема нефтяной компании Татнефть - ПРАЙМ, 1920, 02.11.2024
© РИА Новости . Рамиль Ситдиков
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МОСКВА, 2 ноя - ПРАЙМ. Чистая прибыль "Татнефти" по РСБУ в январе-сентябре 2024 года сократилась на 17,3% по сравнению с показателем за аналогичный период прошлого года и составила 172,414 миллиарда рублей, следует из отчета компании.
Выручка при этом выросла на 28%, до 1,151 триллиона рублей. Валовая прибыль увеличилась на 15%, составив 323,64 миллиарда рублей.
Долгосрочные обязательства "Татнефти" по состоянию на 30 сентября увеличились на 7,3% по сравнению с концом прошлого года, до 81,47 миллиарда рублей.
Краткосрочные же обязательства, напротив, снизились на 4%, до 433,966 миллиарда рублей.
"‎Татнефть" - одна из крупнейших нефтяных компаний России. Головной офис находится в Альметьевске. Разведкой и добычей занимается в Татарстане, а также в Ненецком автономном округе, Ульяновской, Самарской, Оренбургской областях, Калмыкии. Бизнес-проекты компании ведутся на внутреннем и зарубежном рынках, включая Турцию, Белоруссию, Узбекистан и Туркмению.
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ЭкономикаРОССИЯТатнефтьдобыча нефтиотчетность по РСБУчистая прибыль
 
 
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