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Telegram намерен представить новые функции для мини-приложений

Telegram намерен представить новые функции для мини-приложений - 02.11.2024, ПРАЙМ

Telegram намерен представить новые функции для мини-приложений

Telegram в течение двух-четырех недель собирается представить 10 новых функций для мини-приложений, которые позволят разработчикам создавать десятки новых видов | 02.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-02T20:03+0300

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МОСКВА, 2 ноя - ПРАЙМ. Telegram в течение двух-четырех недель собирается представить 10 новых функций для мини-приложений, которые позволят разработчикам создавать десятки новых видов приложений и игр, сообщил основатель мессенджера Павел Дуров. "Telegram собирается представить 10 новых функций для мини-приложений, которые позволят разработчикам создавать десятки новых видов приложений и игр", - говорится в сообщении Дурова в его Telegram-канале. Сообщается, что будут доступны такие функции, как полноэкранный режим, ярлыки на главном экране, доступ к геолокации (с разрешениями), обмен медиафайлами, отправка подарков. Монетизация рекламы и расширенные лимиты обмена сообщениями уже доступны, а остальные функции, как отмечается, будут запущены в течение 2-4 недель. Ранее вышло большое обновление, в котором мессенджер ввел ускоренную загрузку видео с функций выбора качества, добавил время редактирования сообщения и новые возможности монетизации для разработчиков, а также прикрепление фотографий и видео к уже отправленным сообщениям.

https://1prime.ru/20241102/rassledovanie-852558016.html

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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