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Telegram намерен представить новые функции для мини-приложений
Telegram намерен представить новые функции для мини-приложений - 02.11.2024, ПРАЙМ
Telegram намерен представить новые функции для мини-приложений
Telegram в течение двух-четырех недель собирается представить 10 новых функций для мини-приложений, которые позволят разработчикам создавать десятки новых видов | 02.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-02T20:03+0300
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МОСКВА, 2 ноя - ПРАЙМ. Telegram в течение двух-четырех недель собирается представить 10 новых функций для мини-приложений, которые позволят разработчикам создавать десятки новых видов приложений и игр, сообщил основатель мессенджера Павел Дуров. "Telegram собирается представить 10 новых функций для мини-приложений, которые позволят разработчикам создавать десятки новых видов приложений и игр", - говорится в сообщении Дурова в его Telegram-канале. Сообщается, что будут доступны такие функции, как полноэкранный режим, ярлыки на главном экране, доступ к геолокации (с разрешениями), обмен медиафайлами, отправка подарков. Монетизация рекламы и расширенные лимиты обмена сообщениями уже доступны, а остальные функции, как отмечается, будут запущены в течение 2-4 недель. Ранее вышло большое обновление, в котором мессенджер ввел ускоренную загрузку видео с функций выбора качества, добавил время редактирования сообщения и новые возможности монетизации для разработчиков, а также прикрепление фотографий и видео к уже отправленным сообщениям.
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telegram, мессенджер telegram, приложения
Telegram, мессенджер Telegram, приложения
Telegram намерен представить новые функции для мини-приложений
Telegram собирается представить десять новых функций для мини-приложений
МОСКВА, 2 ноя - ПРАЙМ. Telegram в течение двух-четырех недель собирается представить 10 новых функций для мини-приложений, которые позволят разработчикам создавать десятки новых видов приложений и игр, сообщил основатель мессенджера Павел Дуров.
"Telegram собирается представить 10 новых функций для мини-приложений, которые позволят разработчикам создавать десятки новых видов приложений и игр", - говорится в сообщении Дурова в его Telegram-канале.
Сообщается, что будут доступны такие функции, как полноэкранный режим, ярлыки на главном экране, доступ к геолокации (с разрешениями), обмен медиафайлами, отправка подарков. Монетизация рекламы и расширенные лимиты обмена сообщениями уже доступны, а остальные функции, как отмечается, будут запущены в течение 2-4 недель.
Ранее вышло большое обновление, в котором мессенджер ввел ускоренную загрузку видео с функций выбора качества, добавил время редактирования сообщения и новые возможности монетизации для разработчиков, а также прикрепление фотографий и видео к уже отправленным сообщениям.
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