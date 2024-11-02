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Российский рынок акций вырос по итогам торгов рабочей субботы - 02.11.2024, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
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Российский рынок акций вырос по итогам торгов рабочей субботы
Российский рынок акций вырос по итогам торгов рабочей субботы - 02.11.2024, ПРАЙМ
Российский рынок акций вырос по итогам торгов рабочей субботы
Российский рынок акций по итогам торгов рабочей субботы повысился вторую сессию подряд, однако упал за "длинную" неделю, следует из данных Московской биржи. | 02.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-02T19:56+0300
2024-11-02T19:56+0300
экономика
биржевые торги
российский рынок акций
индекс мосбиржи
индекс ртс
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МОСКВА, 2 ноя - ПРАЙМ. Российский рынок акций по итогам торгов рабочей субботы повысился вторую сессию подряд, однако упал за "длинную" неделю, следует из данных Московской биржи. Рублёвый индекс Мосбиржи к закрытию основных торгов вырос на 0,76%, до 2594,38 пункта, индекс Мосбиржи в юанях - на 0,75%, до 875,57 пункта, долларовый РТС поднялся на 0,65%, до 837,81 пункта. За неделю индекс Мосбиржи упал на 2,48%, индекс Мосбиржи в юанях - на 3,55%, РТС - на 3,36%. С 19.00 до 23.50 на фондовой секции Мосбиржи проходит вечерняя торговая сессия, в ходе которой не отмечается существенного изменения динамики индекса. РЫНОК ПРОДОЛЖИЛ СЛЕГКА ПРИБАВЛЯТЬ Российский рынок акций в рабочую субботу торговался в плюсе на фоне пониженной рыночной активности. "За 6-дневную торговую неделю российский рынок акций понес небольшие потери. Повышение в конце нее привело к тому, что баланс покупателей и продавцов установился около 2600 пунктов по индексу Мосбиржи", - комментирует Александр Шепелев из "БКС Мир инвестиций". В частности, на Мосбирже выросли в субботу бумаги АФК "Система" (+2,5%), "Роснефти" (+2,4%), "Газпрома" (+2,1%), "Татнефти" (+1,9%). Упали бумаги "Селигдара" (-1,9%), "Россетей" (-1,9%), ТКС (-1,8%), ПИКа (-1,6%). ПРОГНОЗЫ На следующей неделе ожидается повышение волатильности российского рынка акций, и связано это будет в первую очередь с выборами президента в США, полагает Александр Власенко из УК "РСХБ Управление Активами". "Есть надежда, что рынок может испытать довольно ощутимый отскок от уровня 2600 и устремиться к 2800-2900 пунктам по индексу Мосбиржи, где он находился в сентябре, начале октября этого года", - добавляет эксперт. Будущая неделя на внешних рынках может выдаться волатильной, также считает Шепелев из "БКС Мир инвестиций". "Нас ждет череда важных событий – выборы президента США, заседания ФРС и Всекитайского собрания народных представителей. Через цены на сырье и индекс доллара глобальные движения могут найти отклик и на отечественном рынке. Прогноз по индексу Мосбиржи на 5 ноября – 2550-2650 пунктов", - добавляет он.
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биржевые торги, российский рынок акций, индекс мосбиржи, индекс ртс
Экономика, биржевые торги, российский рынок акций, индекс Мосбиржи, индекс РТС
19:56 02.11.2024
 
Российский рынок акций вырос по итогам торгов рабочей субботы

Российский рынок акций вырос вторую сессию подряд, но снизился за неделю

© Unsplash/Wance PaleriКотировки, сток
Котировки, сток
© Unsplash/Wance Paleri
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МОСКВА, 2 ноя - ПРАЙМ. Российский рынок акций по итогам торгов рабочей субботы повысился вторую сессию подряд, однако упал за "длинную" неделю, следует из данных Московской биржи.
Рублёвый индекс Мосбиржи к закрытию основных торгов вырос на 0,76%, до 2594,38 пункта, индекс Мосбиржи в юанях - на 0,75%, до 875,57 пункта, долларовый РТС поднялся на 0,65%, до 837,81 пункта.
За неделю индекс Мосбиржи упал на 2,48%, индекс Мосбиржи в юанях - на 3,55%, РТС - на 3,36%.
С 19.00 до 23.50 на фондовой секции Мосбиржи проходит вечерняя торговая сессия, в ходе которой не отмечается существенного изменения динамики индекса.

РЫНОК ПРОДОЛЖИЛ СЛЕГКА ПРИБАВЛЯТЬ

Российский рынок акций в рабочую субботу торговался в плюсе на фоне пониженной рыночной активности.
"За 6-дневную торговую неделю российский рынок акций понес небольшие потери. Повышение в конце нее привело к тому, что баланс покупателей и продавцов установился около 2600 пунктов по индексу Мосбиржи", - комментирует Александр Шепелев из "БКС Мир инвестиций".
В частности, на Мосбирже выросли в субботу бумаги АФК "Система" (+2,5%), "Роснефти" (+2,4%), "Газпрома" (+2,1%), "Татнефти" (+1,9%). Упали бумаги "Селигдара" (-1,9%), "Россетей" (-1,9%), ТКС (-1,8%), ПИКа (-1,6%).

ПРОГНОЗЫ

На следующей неделе ожидается повышение волатильности российского рынка акций, и связано это будет в первую очередь с выборами президента в США, полагает Александр Власенко из УК "РСХБ Управление Активами".
"Есть надежда, что рынок может испытать довольно ощутимый отскок от уровня 2600 и устремиться к 2800-2900 пунктам по индексу Мосбиржи, где он находился в сентябре, начале октября этого года", - добавляет эксперт.
Будущая неделя на внешних рынках может выдаться волатильной, также считает Шепелев из "БКС Мир инвестиций".
"Нас ждет череда важных событий – выборы президента США, заседания ФРС и Всекитайского собрания народных представителей. Через цены на сырье и индекс доллара глобальные движения могут найти отклик и на отечественном рынке. Прогноз по индексу Мосбиржи на 5 ноября – 2550-2650 пунктов", - добавляет он.
%Китайские банкноты номиналом в 100, 50, 20,10 и 5 юаней - ПРАЙМ, 1920, 02.11.2024
Юань на Мосбирже завершил торговую неделю ростом
19:20
 
Экономикабиржевые торгироссийский рынок акцийиндекс Мосбиржииндекс РТС
 
 
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