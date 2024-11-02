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Демократы объявили о плане на случай "ложной" победы Трампа - 02.11.2024, ПРАЙМ
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Демократы объявили о плане на случай "ложной" победы Трампа
Демократы объявили о плане на случай "ложной" победы Трампа - 02.11.2024, ПРАЙМ
Демократы объявили о плане на случай "ложной" победы Трампа
Демократы объявили о наличии плана действий на случай, если кандидат в президенты от республиканцев Дональд Трамп до завершения подсчета голосов объявит себя... | 02.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-02T12:01+0300
2024-11-02T12:04+0300
выборы в сша
дональд трамп
камала харрис
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МОСКВА, 2 ноя - ПРАЙМ. Демократы объявили о наличии плана действий на случай, если кандидат в президенты от республиканцев Дональд Трамп до завершения подсчета голосов объявит себя победителем предстоящих выборов, сообщает агентство Рейтер со ссылкой на членов Демократической партии. Неназванный представитель предвыборного штаба кандидата в президенты от демократов Камалы Харрис считает, что Трамп может объявить о победе на выборах еще до того, как подсчитают все голоса."Как только он (Трамп) ложно объявит о победе, мы готовы выступить на телевидении и предоставить правду, а также задействовать широкую сеть людей, которые могут использовать свое влияние, чтобы дать отпор", - заявил он агентству. Для противодействия Трампу демократы намерены заполнить медийное пространство требованиями не торопиться с объявлением о победе до окончательного объявления итогов выборов. Трамп объявил о победе, не дожидаясь завершения подсчета голосов, в 2020 году, тогда это закончилось хаосом и беспорядками в Капитолии. Сейчас в предвыборном штабе Трампа не дают прямого ответа на вопрос, повторится ли подобное объявление на сей раз.Выборы президента США состоятся 5 ноября. Демократическую партию на них будет представлять вице-президент США Камала Харрис, Республиканскую - экс-президент Дональд Трамп.
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выборы в сша, дональд трамп, камала харрис
выборы в США, Дональд Трамп, Камала Харрис, Выборы в США
12:01 02.11.2024 (обновлено: 12:04 02.11.2024)
 
Демократы объявили о плане на случай "ложной" победы Трампа

Рейтер: у демократов есть план на случай, если Трамп заранее объявит о победе

CC BY-SA 2.0 / Gage Skidmore / Donald TrumpДональд Трамп
Дональд Трамп - ПРАЙМ, 1920, 02.11.2024
CC BY-SA 2.0 / Gage Skidmore / Donald Trump
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МОСКВА, 2 ноя - ПРАЙМ. Демократы объявили о наличии плана действий на случай, если кандидат в президенты от республиканцев Дональд Трамп до завершения подсчета голосов объявит себя победителем предстоящих выборов, сообщает агентство Рейтер со ссылкой на членов Демократической партии.
Неназванный представитель предвыборного штаба кандидата в президенты от демократов Камалы Харрис считает, что Трамп может объявить о победе на выборах еще до того, как подсчитают все голоса.
"Как только он (Трамп) ложно объявит о победе, мы готовы выступить на телевидении и предоставить правду, а также задействовать широкую сеть людей, которые могут использовать свое влияние, чтобы дать отпор", - заявил он агентству.
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Для противодействия Трампу демократы намерены заполнить медийное пространство требованиями не торопиться с объявлением о победе до окончательного объявления итогов выборов.
Трамп объявил о победе, не дожидаясь завершения подсчета голосов, в 2020 году, тогда это закончилось хаосом и беспорядками в Капитолии. Сейчас в предвыборном штабе Трампа не дают прямого ответа на вопрос, повторится ли подобное объявление на сей раз.
Выборы президента США состоятся 5 ноября. Демократическую партию на них будет представлять вице-президент США Камала Харрис, Республиканскую - экс-президент Дональд Трамп.
 
Выборы в СШАвыборы в СШАДональд ТрампКамала Харрис
 
 
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