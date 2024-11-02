https://1prime.ru/20241102/tramp-852568073.html

В Совфеде прокомментировали заявления Трампа о "Северном потоке" и Китае

В Совфеде прокомментировали заявления Трампа о "Северном потоке" и Китае - 02.11.2024, ПРАЙМ

В Совфеде прокомментировали заявления Трампа о "Северном потоке" и Китае

Заявления Дональда Трампа о желании разъединить Москву и Пекин, а также о газопроводе "Северный поток" представляют собой предвыборный трюк, считает первый... | 02.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-02T18:22+0300

2024-11-02T18:22+0300

2024-11-02T18:22+0300

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дональд трамп

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МОСКВА, 2 ноя - ПРАЙМ. Заявления Дональда Трампа о желании разъединить Москву и Пекин, а также о газопроводе "Северный поток" представляют собой предвыборный трюк, считает первый замглавы международного комитета Совфеда Владимир Джабаров. Ранее Трамп дал обещание разъединить РФ и КНР в случае своей победы на предстоящих президентских выборах. Трамп также сказал, что именно он "уничтожил" "Северный поток—2". "Трамп, будучи президентом Америки, не испытывал теплых чувств к Китаю. Наоборот, спорил с Пекином, вводил какие-то ограничения. Его обещание заставить отвернуться Пекин от Москвы, с которым нас связывает как никогда глубокое сотрудничество, - это предвыборный трюк, попытка привлечь себе побольше голосов", — написал Джабаров в своем Telegram-канале. По мнению Джабарова, заявление Трампа о том, что он "уничтожил" "Северный поток — 2", также является предвыборным трюком, так как газопровод был взорван, когда президентом США стал Джо Байден. "И ослабить тем самым хотели не Россию, а, на самом деле, Германию", — добавил сенатор. Он считает, что англосаксы сильно боялись и боятся до сих пор сближения ФРГ и России, а "Северный поток" создавал базу для успешной российско-немецкой торговли, заключил Джабаров. Выборы президента США намечены на 5 ноября. В них участвуют бывший глава Белого дома, кандидат от Республиканской партии Дональд Трамп, а также вице-президент Камала Харрис от Демократической партии. Взрывы на российских газопроводах "Северный поток" и "Северный поток — 2" произошли 26 сентября 2022 года. Генеральная прокуратура России открыла дело об акте международного терроризма.

https://1prime.ru/20241101/peskov-852543218.html

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сша, россия, китай, дональд трамп, северный поток-2