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В Совфеде прокомментировали заявления Трампа о "Северном потоке" и Китае - 02.11.2024, ПРАЙМ
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В Совфеде прокомментировали заявления Трампа о "Северном потоке" и Китае
В Совфеде прокомментировали заявления Трампа о "Северном потоке" и Китае - 02.11.2024, ПРАЙМ
В Совфеде прокомментировали заявления Трампа о "Северном потоке" и Китае
Заявления Дональда Трампа о желании разъединить Москву и Пекин, а также о газопроводе "Северный поток" представляют собой предвыборный трюк, считает первый... | 02.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-02T18:22+0300
2024-11-02T18:22+0300
политика
сша
россия
китай
дональд трамп
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МОСКВА, 2 ноя - ПРАЙМ. Заявления Дональда Трампа о желании разъединить Москву и Пекин, а также о газопроводе "Северный поток" представляют собой предвыборный трюк, считает первый замглавы международного комитета Совфеда Владимир Джабаров. Ранее Трамп дал обещание разъединить РФ и КНР в случае своей победы на предстоящих президентских выборах. Трамп также сказал, что именно он "уничтожил" "Северный поток—2". "Трамп, будучи президентом Америки, не испытывал теплых чувств к Китаю. Наоборот, спорил с Пекином, вводил какие-то ограничения. Его обещание заставить отвернуться Пекин от Москвы, с которым нас связывает как никогда глубокое сотрудничество, - это предвыборный трюк, попытка привлечь себе побольше голосов", — написал Джабаров в своем Telegram-канале. По мнению Джабарова, заявление Трампа о том, что он "уничтожил" "Северный поток — 2", также является предвыборным трюком, так как газопровод был взорван, когда президентом США стал Джо Байден. "И ослабить тем самым хотели не Россию, а, на самом деле, Германию", — добавил сенатор. Он считает, что англосаксы сильно боялись и боятся до сих пор сближения ФРГ и России, а "Северный поток" создавал базу для успешной российско-немецкой торговли, заключил Джабаров. Выборы президента США намечены на 5 ноября. В них участвуют бывший глава Белого дома, кандидат от Республиканской партии Дональд Трамп, а также вице-президент Камала Харрис от Демократической партии. Взрывы на российских газопроводах "Северный поток" и "Северный поток — 2" произошли 26 сентября 2022 года. Генеральная прокуратура России открыла дело об акте международного терроризма.
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сша
китай
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сша, россия, китай, дональд трамп, северный поток-2
Политика, США, РОССИЯ, КИТАЙ, Дональд Трамп, Северный поток-2
18:22 02.11.2024
 
В Совфеде прокомментировали заявления Трампа о "Северном потоке" и Китае

Сенатор Джабаров назвал слова Трампа о "Севпотоке" и Китае предвыборным трюком

CC BY-SA 2.0 / Gage Skidmore / Donald TrumpДональд Трамп
Дональд Трамп - ПРАЙМ, 1920, 02.11.2024
CC BY-SA 2.0 / Gage Skidmore / Donald Trump
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МОСКВА, 2 ноя - ПРАЙМ. Заявления Дональда Трампа о желании разъединить Москву и Пекин, а также о газопроводе "Северный поток" представляют собой предвыборный трюк, считает первый замглавы международного комитета Совфеда Владимир Джабаров.
Ранее Трамп дал обещание разъединить РФ и КНР в случае своей победы на предстоящих президентских выборах. Трамп также сказал, что именно он "уничтожил" "Северный поток—2".
"Трамп, будучи президентом Америки, не испытывал теплых чувств к Китаю. Наоборот, спорил с Пекином, вводил какие-то ограничения. Его обещание заставить отвернуться Пекин от Москвы, с которым нас связывает как никогда глубокое сотрудничество, - это предвыборный трюк, попытка привлечь себе побольше голосов", — написал Джабаров в своем Telegram-канале.
По мнению Джабарова, заявление Трампа о том, что он "уничтожил" "Северный поток — 2", также является предвыборным трюком, так как газопровод был взорван, когда президентом США стал Джо Байден.
"И ослабить тем самым хотели не Россию, а, на самом деле, Германию", — добавил сенатор.
Он считает, что англосаксы сильно боялись и боятся до сих пор сближения ФРГ и России, а "Северный поток" создавал базу для успешной российско-немецкой торговли, заключил Джабаров.
Выборы президента США намечены на 5 ноября. В них участвуют бывший глава Белого дома, кандидат от Республиканской партии Дональд Трамп, а также вице-президент Камала Харрис от Демократической партии.
Взрывы на российских газопроводах "Северный поток" и "Северный поток — 2" произошли 26 сентября 2022 года. Генеральная прокуратура России открыла дело об акте международного терроризма.
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