https://1prime.ru/20241102/tramp-852568073.html
В Совфеде прокомментировали заявления Трампа о "Северном потоке" и Китае
В Совфеде прокомментировали заявления Трампа о "Северном потоке" и Китае - 02.11.2024, ПРАЙМ
В Совфеде прокомментировали заявления Трампа о "Северном потоке" и Китае
Заявления Дональда Трампа о желании разъединить Москву и Пекин, а также о газопроводе "Северный поток" представляют собой предвыборный трюк, считает первый... | 02.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-02T18:22+0300
2024-11-02T18:22+0300
2024-11-02T18:22+0300
политика
сша
россия
китай
дональд трамп
северный поток-2
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/07/10/850151949_0:92:3072:1820_1920x0_80_0_0_811ca3f8cab72930c3ef6d26ccf0ace4.jpg
МОСКВА, 2 ноя - ПРАЙМ. Заявления Дональда Трампа о желании разъединить Москву и Пекин, а также о газопроводе "Северный поток" представляют собой предвыборный трюк, считает первый замглавы международного комитета Совфеда Владимир Джабаров. Ранее Трамп дал обещание разъединить РФ и КНР в случае своей победы на предстоящих президентских выборах. Трамп также сказал, что именно он "уничтожил" "Северный поток—2". "Трамп, будучи президентом Америки, не испытывал теплых чувств к Китаю. Наоборот, спорил с Пекином, вводил какие-то ограничения. Его обещание заставить отвернуться Пекин от Москвы, с которым нас связывает как никогда глубокое сотрудничество, - это предвыборный трюк, попытка привлечь себе побольше голосов", — написал Джабаров в своем Telegram-канале. По мнению Джабарова, заявление Трампа о том, что он "уничтожил" "Северный поток — 2", также является предвыборным трюком, так как газопровод был взорван, когда президентом США стал Джо Байден. "И ослабить тем самым хотели не Россию, а, на самом деле, Германию", — добавил сенатор. Он считает, что англосаксы сильно боялись и боятся до сих пор сближения ФРГ и России, а "Северный поток" создавал базу для успешной российско-немецкой торговли, заключил Джабаров. Выборы президента США намечены на 5 ноября. В них участвуют бывший глава Белого дома, кандидат от Республиканской партии Дональд Трамп, а также вице-президент Камала Харрис от Демократической партии. Взрывы на российских газопроводах "Северный поток" и "Северный поток — 2" произошли 26 сентября 2022 года. Генеральная прокуратура России открыла дело об акте международного терроризма.
https://1prime.ru/20241101/peskov-852543218.html
сша
китай
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/07/10/850151949_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_2fc8b7a6116e08677311634dffdc76a7.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сша, россия, китай, дональд трамп, северный поток-2
Политика, США, РОССИЯ, КИТАЙ, Дональд Трамп, Северный поток-2
В Совфеде прокомментировали заявления Трампа о "Северном потоке" и Китае
Сенатор Джабаров назвал слова Трампа о "Севпотоке" и Китае предвыборным трюком
МОСКВА, 2 ноя - ПРАЙМ. Заявления Дональда Трампа о желании разъединить Москву и Пекин, а также о газопроводе "Северный поток" представляют собой предвыборный трюк, считает первый замглавы международного комитета Совфеда Владимир Джабаров.
Ранее Трамп дал обещание разъединить РФ и КНР в случае своей победы на предстоящих президентских выборах. Трамп также сказал, что именно он "уничтожил" "Северный поток—2".
"Трамп, будучи президентом Америки, не испытывал теплых чувств к Китаю. Наоборот, спорил с Пекином, вводил какие-то ограничения. Его обещание заставить отвернуться Пекин от Москвы, с которым нас связывает как никогда глубокое сотрудничество, - это предвыборный трюк, попытка привлечь себе побольше голосов", — написал Джабаров в своем Telegram-канале.
По мнению Джабарова, заявление Трампа о том, что он "уничтожил" "Северный поток — 2", также является предвыборным трюком, так как газопровод был взорван, когда президентом США стал Джо Байден.
"И ослабить тем самым хотели не Россию, а, на самом деле, Германию", — добавил сенатор.
Он считает, что англосаксы сильно боялись и боятся до сих пор сближения ФРГ и России, а "Северный поток" создавал базу для успешной российско-немецкой торговли, заключил Джабаров.
Выборы президента США намечены на 5 ноября. В них участвуют бывший глава Белого дома, кандидат от Республиканской партии Дональд Трамп, а также вице-президент Камала Харрис от Демократической партии.
Взрывы на российских газопроводах "Северный поток" и "Северный поток — 2" произошли 26 сентября 2022 года. Генеральная прокуратура России открыла дело об акте международного терроризма.
Песков ответил на странные слова Трампа о "Северному потоке - 2"