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Помогавший ВС России американец раскрыл цель США в украинском конфликте - 02.11.2024, ПРАЙМ
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Помогавший ВС России американец раскрыл цель США в украинском конфликте
Помогавший ВС России американец раскрыл цель США в украинском конфликте - 02.11.2024, ПРАЙМ
Помогавший ВС России американец раскрыл цель США в украинском конфликте
Развернувшиеся вокруг Украины события являются попыткой Вашингтона сдержать Россию и предотвратить конкуренцию с ней на международной арене, заявил помогавший... | 02.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-02T14:02+0300
2024-11-02T14:02+0300
политика
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МОСКВА, 2 ноя - ПРАЙМ. Развернувшиеся вокруг Украины события являются попыткой Вашингтона сдержать Россию и предотвратить конкуренцию с ней на международной арене, заявил помогавший российским войскам американец Дэниэл Мартиндейл."С моей точки зрения, это попытка Америки сдерживать Россию", - подчеркнул Мартиндейл в ходе пресс-конференции в пресс-центре медиагруппы "Россия сегодня".Он также отметил, что специальная военная операция является противостоянием двух сторон. Цель России заключается в достижении справедливости, а США лишь продолжают продвигать свои коммерческие интересы. При этом, по мнению Мартиндейла, Вашингтон не заинтересован в благополучии своих граждан.Американец объяснил, что украинский конфликт придет к своему завершению, когда Белый дом прекратит финансовую поддержку киевского режима.
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сша, россия, украина
Политика, США, РОССИЯ, УКРАИНА
14:02 02.11.2024
 
Помогавший ВС России американец раскрыл цель США в украинском конфликте

Американец Мартиндейл назвал события вокруг Украины попыткой США сдерживать РФ

© Unsplash/Yaroslav MuzychenkoФлаги США
Флаги США
© Unsplash/Yaroslav Muzychenko
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МОСКВА, 2 ноя - ПРАЙМ. Развернувшиеся вокруг Украины события являются попыткой Вашингтона сдержать Россию и предотвратить конкуренцию с ней на международной арене, заявил помогавший российским войскам американец Дэниэл Мартиндейл.
"С моей точки зрения, это попытка Америки сдерживать Россию", - подчеркнул Мартиндейл в ходе пресс-конференции в пресс-центре медиагруппы "Россия сегодня".
Он также отметил, что специальная военная операция является противостоянием двух сторон. Цель России заключается в достижении справедливости, а США лишь продолжают продвигать свои коммерческие интересы. При этом, по мнению Мартиндейла, Вашингтон не заинтересован в благополучии своих граждан.
Американец объяснил, что украинский конфликт придет к своему завершению, когда Белый дом прекратит финансовую поддержку киевского режима.
НАТО, Россия, США - ПРАЙМ, 1920, 02.11.2024
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ПолитикаСШАРОССИЯУКРАИНА
 
 
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