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Помогавший ВС России американец раскрыл цель США в украинском конфликте

Помогавший ВС России американец раскрыл цель США в украинском конфликте - 02.11.2024, ПРАЙМ

Помогавший ВС России американец раскрыл цель США в украинском конфликте

Развернувшиеся вокруг Украины события являются попыткой Вашингтона сдержать Россию и предотвратить конкуренцию с ней на международной арене, заявил помогавший... | 02.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-02T14:02+0300

2024-11-02T14:02+0300

2024-11-02T14:02+0300

политика

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МОСКВА, 2 ноя - ПРАЙМ. Развернувшиеся вокруг Украины события являются попыткой Вашингтона сдержать Россию и предотвратить конкуренцию с ней на международной арене, заявил помогавший российским войскам американец Дэниэл Мартиндейл."С моей точки зрения, это попытка Америки сдерживать Россию", - подчеркнул Мартиндейл в ходе пресс-конференции в пресс-центре медиагруппы "Россия сегодня".Он также отметил, что специальная военная операция является противостоянием двух сторон. Цель России заключается в достижении справедливости, а США лишь продолжают продвигать свои коммерческие интересы. При этом, по мнению Мартиндейла, Вашингтон не заинтересован в благополучии своих граждан.Американец объяснил, что украинский конфликт придет к своему завершению, когда Белый дом прекратит финансовую поддержку киевского режима.

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сша, россия, украина