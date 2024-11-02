Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"Северсталь" открыла для туристов необычный тур в Череповце - 02.11.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20241102/tur-852565114.html
"Северсталь" открыла для туристов необычный тур в Череповце
"Северсталь" открыла для туристов необычный тур в Череповце - 02.11.2024, ПРАЙМ
"Северсталь" открыла для туристов необычный тур в Череповце
"Северсталь" и Центр металлургической промышленности открыли для туристов промышленный дополненный тур на крупнейшую в Европе доменную печь №5 "Северянка"... | 02.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-02T16:31+0300
2024-11-02T16:31+0300
северсталь
череповец
печь
туристы
https://cdnn.1prime.ru/img/83856/66/838566696_0:160:3077:1890_1920x0_80_0_0_8b63f1d1fb7e6614d3e0391fe0e12f6f.jpg
ЧЕРЕПОВЕЦ (Вологодская область), 2 ноя - ПРАЙМ. "Северсталь" и Центр металлургической промышленности открыли для туристов промышленный дополненный тур на крупнейшую в Европе доменную печь №5 "Северянка" Череповецкого металлургического комбината (ЧерМК) в Вологодской области, передает корреспондент РИА Новости. Доменная печь №5 "Северянка" имеет высоту 105 метров, ее полный объем составляет более 5,5 тысячи кубометров, а текущая производительность – 4,2 миллиона тонн чугуна в год. В 2023 году печь выпустила 35% чугуна ЧерМК. "Мы видим востребованность таких программ, решающих комплекс задач как в части повышения привлекательности региона и развития его туристического потенциала, так и в профориентационной работе… Включение в маршрут такого знакового промышленного агрегата – доменной печи из книги рекордов Гиннесса – уже вызывает интерес", - сказал журналистам генеральный директор "Северстали" Александр Шевелев. Он отметил, что в очереди на первые промтуры с "Северянкой" свыше десятка групп из Москвы, Санкт-Петербурга, Ярославля, Рыбинска, Вологды. Компания готова начать их принимать с ноября, добавил он. "Северсталь" - вертикально интегрированная горно-металлургическая компания, создающая стальную продукцию. Производственные активы компании сконцентрированы в России. В 2023 году было произведено 11,3 миллиона тонн стали.
https://1prime.ru/20241102/vznosy-852563251.html
череповец
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/83856/66/838566696_172:0:2903:2048_1920x0_80_0_0_ac8d2ffc4799e7f6f91f2531f8961f62.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
северсталь, череповец, печь, туристы
Северсталь, Череповец, Печь, туристы
16:31 02.11.2024
 
"Северсталь" открыла для туристов необычный тур в Череповце

"Северсталь" открыла для туристов промышленный тур на крупнейшую в Европе доменную печь

© РИА Новости . Александр Коркка | Перейти в медиабанкМеталлургический комбинат
Металлургический комбинат - ПРАЙМ, 1920, 02.11.2024
© РИА Новости . Александр Коркка
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
ЧЕРЕПОВЕЦ (Вологодская область), 2 ноя - ПРАЙМ. "Северсталь" и Центр металлургической промышленности открыли для туристов промышленный дополненный тур на крупнейшую в Европе доменную печь №5 "Северянка" Череповецкого металлургического комбината (ЧерМК) в Вологодской области, передает корреспондент РИА Новости.
Доменная печь №5 "Северянка" имеет высоту 105 метров, ее полный объем составляет более 5,5 тысячи кубометров, а текущая производительность – 4,2 миллиона тонн чугуна в год. В 2023 году печь выпустила 35% чугуна ЧерМК.
"Мы видим востребованность таких программ, решающих комплекс задач как в части повышения привлекательности региона и развития его туристического потенциала, так и в профориентационной работе… Включение в маршрут такого знакового промышленного агрегата – доменной печи из книги рекордов Гиннесса – уже вызывает интерес", - сказал журналистам генеральный директор "Северстали" Александр Шевелев.
Он отметил, что в очереди на первые промтуры с "Северянкой" свыше десятка групп из Москвы, Санкт-Петербурга, Ярославля, Рыбинска, Вологды. Компания готова начать их принимать с ноября, добавил он.
Рубли, купюры номиналом пять и десять рублей - ПРАЙМ, 1920, 02.11.2024
Стало известно, когда начнут собирать взносы на капремонт в новых регионах
15:33
"Северсталь" - вертикально интегрированная горно-металлургическая компания, создающая стальную продукцию. Производственные активы компании сконцентрированы в России. В 2023 году было произведено 11,3 миллиона тонн стали.
 
СеверстальЧереповецПечьтуристы
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала