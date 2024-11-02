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"Северсталь" открыла для туристов необычный тур в Череповце
"Северсталь" открыла для туристов необычный тур в Череповце - 02.11.2024, ПРАЙМ
"Северсталь" открыла для туристов необычный тур в Череповце
"Северсталь" и Центр металлургической промышленности открыли для туристов промышленный дополненный тур на крупнейшую в Европе доменную печь №5 "Северянка"... | 02.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-02T16:31+0300
2024-11-02T16:31+0300
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ЧЕРЕПОВЕЦ (Вологодская область), 2 ноя - ПРАЙМ. "Северсталь" и Центр металлургической промышленности открыли для туристов промышленный дополненный тур на крупнейшую в Европе доменную печь №5 "Северянка" Череповецкого металлургического комбината (ЧерМК) в Вологодской области, передает корреспондент РИА Новости. Доменная печь №5 "Северянка" имеет высоту 105 метров, ее полный объем составляет более 5,5 тысячи кубометров, а текущая производительность – 4,2 миллиона тонн чугуна в год. В 2023 году печь выпустила 35% чугуна ЧерМК. "Мы видим востребованность таких программ, решающих комплекс задач как в части повышения привлекательности региона и развития его туристического потенциала, так и в профориентационной работе… Включение в маршрут такого знакового промышленного агрегата – доменной печи из книги рекордов Гиннесса – уже вызывает интерес", - сказал журналистам генеральный директор "Северстали" Александр Шевелев. Он отметил, что в очереди на первые промтуры с "Северянкой" свыше десятка групп из Москвы, Санкт-Петербурга, Ярославля, Рыбинска, Вологды. Компания готова начать их принимать с ноября, добавил он. "Северсталь" - вертикально интегрированная горно-металлургическая компания, создающая стальную продукцию. Производственные активы компании сконцентрированы в России. В 2023 году было произведено 11,3 миллиона тонн стали.
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северсталь, череповец, печь, туристы
Северсталь, Череповец, Печь, туристы
"Северсталь" открыла для туристов необычный тур в Череповце
"Северсталь" открыла для туристов промышленный тур на крупнейшую в Европе доменную печь
ЧЕРЕПОВЕЦ (Вологодская область), 2 ноя - ПРАЙМ. "Северсталь" и Центр металлургической промышленности открыли для туристов промышленный дополненный тур на крупнейшую в Европе доменную печь №5 "Северянка" Череповецкого металлургического комбината (ЧерМК) в Вологодской области, передает корреспондент РИА Новости.
Доменная печь №5 "Северянка" имеет высоту 105 метров, ее полный объем составляет более 5,5 тысячи кубометров, а текущая производительность – 4,2 миллиона тонн чугуна в год. В 2023 году печь выпустила 35% чугуна ЧерМК.
"Мы видим востребованность таких программ, решающих комплекс задач как в части повышения привлекательности региона и развития его туристического потенциала, так и в профориентационной работе… Включение в маршрут такого знакового промышленного агрегата – доменной печи из книги рекордов Гиннесса – уже вызывает интерес", - сказал журналистам генеральный директор "Северстали" Александр Шевелев.
Он отметил, что в очереди на первые промтуры с "Северянкой" свыше десятка групп из Москвы, Санкт-Петербурга, Ярославля, Рыбинска, Вологды. Компания готова начать их принимать с ноября, добавил он.
Стало известно, когда начнут собирать взносы на капремонт в новых регионах
"Северсталь" - вертикально интегрированная горно-металлургическая компания, создающая стальную продукцию. Производственные активы компании сконцентрированы в России. В 2023 году было произведено 11,3 миллиона тонн стали.