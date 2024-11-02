https://1prime.ru/20241102/voyna-852559425.html
США ведут настоящую войну против России, заявил Медведев
США ведут настоящую войну против России, заявил Медведев - 02.11.2024, ПРАЙМ
США ведут настоящую войну против России, заявил Медведев
Вашингтон ведет настоящую войну против России, подчеркнул зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев. | 02.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-02T13:08+0300
2024-11-02T13:08+0300
2024-11-02T13:09+0300
политика
дмитрий медведев
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МОСКВА, 2 ноя - ПРАЙМ. Вашингтон ведет настоящую войну против России, подчеркнул зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев."Это уже не прокси, это просто война. Это настоящая война", - заявил он в беседе с RT.Россия направляла странам НАТО ноту, связанную с поставками вооружений Украине. Глава МИД России Сергей Лавров отмечал, что страны НАТО "играют с огнем", помогая Украине оружием. Таким образом блок и США, по мнению Лаврова, принимают непосредственное участие в конфликте, что не способствует его разрешению.
https://1prime.ru/20241102/dogovor-852559300.html
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дмитрий медведев, сша, россия, война
Политика, Дмитрий Медведев, США, РОССИЯ, война
США ведут настоящую войну против России, заявил Медведев
Медведев: США ведут не прокси, а настоящую войну против РФ
МОСКВА, 2 ноя - ПРАЙМ. Вашингтон ведет настоящую войну против России, подчеркнул зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.
"Это уже не прокси, это просто война. Это настоящая война", - заявил он в беседе с RT.
Россия направляла странам НАТО ноту, связанную с поставками вооружений Украине. Глава МИД России Сергей Лавров отмечал, что страны НАТО "играют с огнем", помогая Украине оружием. Таким образом блок и США, по мнению Лаврова, принимают непосредственное участие в конфликте, что не способствует его разрешению.
"Военная поддержка": Медведев раскрыл содержание договора между РФ и КНДР