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США ведут настоящую войну против России, заявил Медведев - 02.11.2024, ПРАЙМ
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США ведут настоящую войну против России, заявил Медведев
США ведут настоящую войну против России, заявил Медведев - 02.11.2024, ПРАЙМ
США ведут настоящую войну против России, заявил Медведев
Вашингтон ведет настоящую войну против России, подчеркнул зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев. | 02.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-02T13:08+0300
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политика
дмитрий медведев
сша
россия
война
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МОСКВА, 2 ноя - ПРАЙМ. Вашингтон ведет настоящую войну против России, подчеркнул зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев."Это уже не прокси, это просто война. Это настоящая война", - заявил он в беседе с RT.Россия направляла странам НАТО ноту, связанную с поставками вооружений Украине. Глава МИД России Сергей Лавров отмечал, что страны НАТО "играют с огнем", помогая Украине оружием. Таким образом блок и США, по мнению Лаврова, принимают непосредственное участие в конфликте, что не способствует его разрешению.
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дмитрий медведев, сша, россия, война
Политика, Дмитрий Медведев, США, РОССИЯ, война
13:08 02.11.2024 (обновлено: 13:09 02.11.2024)
 
США ведут настоящую войну против России, заявил Медведев

Медведев: США ведут не прокси, а настоящую войну против РФ

© РИА Новости . Владимир Трефилов | Перейти в медиабанкНАТО, Россия, США
НАТО, Россия, США - ПРАЙМ, 1920, 02.11.2024
© РИА Новости . Владимир Трефилов
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МОСКВА, 2 ноя - ПРАЙМ. Вашингтон ведет настоящую войну против России, подчеркнул зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.
"Это уже не прокси, это просто война. Это настоящая война", - заявил он в беседе с RT.
Россия направляла странам НАТО ноту, связанную с поставками вооружений Украине. Глава МИД России Сергей Лавров отмечал, что страны НАТО "играют с огнем", помогая Украине оружием. Таким образом блок и США, по мнению Лаврова, принимают непосредственное участие в конфликте, что не способствует его разрешению.
Заместитель председателя Совбеза РФ Д. Медведев дал интервью российским СМИ - ПРАЙМ, 1920, 02.11.2024
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13:05
 
ПолитикаДмитрий МедведевСШАРОССИЯвойна
 
 
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