https://1prime.ru/20241102/voyna-852559425.html

США ведут настоящую войну против России, заявил Медведев

США ведут настоящую войну против России, заявил Медведев - 02.11.2024, ПРАЙМ

США ведут настоящую войну против России, заявил Медведев

Вашингтон ведет настоящую войну против России, подчеркнул зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев. | 02.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-02T13:08+0300

2024-11-02T13:08+0300

2024-11-02T13:09+0300

политика

дмитрий медведев

сша

россия

война

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МОСКВА, 2 ноя - ПРАЙМ. Вашингтон ведет настоящую войну против России, подчеркнул зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев."Это уже не прокси, это просто война. Это настоящая война", - заявил он в беседе с RT.Россия направляла странам НАТО ноту, связанную с поставками вооружений Украине. Глава МИД России Сергей Лавров отмечал, что страны НАТО "играют с огнем", помогая Украине оружием. Таким образом блок и США, по мнению Лаврова, принимают непосредственное участие в конфликте, что не способствует его разрешению.

https://1prime.ru/20241102/dogovor-852559300.html

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дмитрий медведев, сша, россия, война