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Власти направят средства на выплаты пострадавшим жителям Курской области

Власти направят средства на выплаты пострадавшим жителям Курской области - 02.11.2024, ПРАЙМ

Власти направят средства на выплаты пострадавшим жителям Курской области

Правительство России направит более 48 миллионов рублей на выплаты пострадавшим в результате действий вооруженных сил Украины в Курской области, говорится в... | 02.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-02T22:25+0300

2024-11-02T22:25+0300

2024-11-02T22:25+0300

россия

правительство рф

выплаты

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МОСКВА, 2 ноя - ПРАЙМ. Правительство России направит более 48 миллионов рублей на выплаты пострадавшим в результате действий вооруженных сил Украины в Курской области, говорится в распоряжении кабмина. "Выделить в 2024 году МЧС России в целях предоставления иного межбюджетного трансферта бюджету Курской области на финансовое обеспечение отдельных мер по ликвидации последствий атаки вооруженных сил Украины на территорию Курской области бюджетные ассигнования в размере до 48 360 тысяч рублей из резервного фонда правительства Российской Федерации, имея в виду оказание единовременной материальной помощи пострадавшим гражданам", - сказано в тексте распоряжения, подписанного премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным. Согласно распоряжению, ﻿правительству Курской области необходимо представить в МЧС России списки граждан, нуждающихся в получении единовременной материальной помощи. Контроль за эффективным расходованием бюджетных ассигнований будет осуществлять МЧС РФ.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, правительство рф, выплаты