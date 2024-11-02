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Власти направят средства на выплаты пострадавшим жителям Курской области
Власти направят средства на выплаты пострадавшим жителям Курской области - 02.11.2024, ПРАЙМ
Власти направят средства на выплаты пострадавшим жителям Курской области
Правительство России направит более 48 миллионов рублей на выплаты пострадавшим в результате действий вооруженных сил Украины в Курской области, говорится в... | 02.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-02T22:25+0300
2024-11-02T22:25+0300
2024-11-02T22:25+0300
россия
правительство рф
выплаты
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МОСКВА, 2 ноя - ПРАЙМ. Правительство России направит более 48 миллионов рублей на выплаты пострадавшим в результате действий вооруженных сил Украины в Курской области, говорится в распоряжении кабмина. "Выделить в 2024 году МЧС России в целях предоставления иного межбюджетного трансферта бюджету Курской области на финансовое обеспечение отдельных мер по ликвидации последствий атаки вооруженных сил Украины на территорию Курской области бюджетные ассигнования в размере до 48 360 тысяч рублей из резервного фонда правительства Российской Федерации, имея в виду оказание единовременной материальной помощи пострадавшим гражданам", - сказано в тексте распоряжения, подписанного премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным. Согласно распоряжению, правительству Курской области необходимо представить в МЧС России списки граждан, нуждающихся в получении единовременной материальной помощи. Контроль за эффективным расходованием бюджетных ассигнований будет осуществлять МЧС РФ.
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россия, правительство рф, выплаты
РОССИЯ, Правительство РФ, выплаты
Власти направят средства на выплаты пострадавшим жителям Курской области
Кабмин направит более 48 млн руб на выплаты пострадавшим жителям Курской области
МОСКВА, 2 ноя - ПРАЙМ. Правительство России направит более 48 миллионов рублей на выплаты пострадавшим в результате действий вооруженных сил Украины в Курской области, говорится в распоряжении кабмина.
"Выделить в 2024 году МЧС России в целях предоставления иного межбюджетного трансферта бюджету Курской области на финансовое обеспечение отдельных мер по ликвидации последствий атаки вооруженных сил Украины на территорию Курской области бюджетные ассигнования в размере до 48 360 тысяч рублей из резервного фонда правительства Российской Федерации, имея в виду оказание единовременной материальной помощи пострадавшим гражданам", - сказано в тексте распоряжения, подписанного премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным.
Согласно распоряжению, правительству Курской области необходимо представить в МЧС России списки граждан, нуждающихся в получении единовременной материальной помощи.
Контроль за эффективным расходованием бюджетных ассигнований будет осуществлять МЧС РФ.
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