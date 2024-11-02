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Стало известно, когда начнут собирать взносы на капремонт в новых регионах
Стало известно, когда начнут собирать взносы на капремонт в новых регионах - 02.11.2024, ПРАЙМ
Стало известно, когда начнут собирать взносы на капремонт в новых регионах
Взносы на капитальный ремонт с жителей новых субъектов РФ начнут собирать до 2027 года. Об этом сообщил глава Фонда развития территорий (ФРТ) Ильшата... | 02.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-02T15:33+0300
2024-11-02T15:33+0300
2024-11-02T15:33+0300
россия
новые регионы рф
капремонт
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МОСКВА, 2 ноя - ПРАЙМ. Взносы на капитальный ремонт с жителей новых субъектов РФ начнут собирать до 2027 года. Об этом сообщил глава Фонда развития территорий (ФРТ) Ильшата Шагиахметов в ходе заседания в Совете Федерации. Он напомнил, что программу запускали по всей стране. При этом сначала предоставлялась федеральная поддержка, а потом уже начинали собирать взносы с населения. Аналогичная система будет применяться и в новых регионах, добавил глава ФРТ. По его словам, в программу уже включили 739 многоквартирных домов площадью 3,66 миллиона квадратных метров, в которых проживают 108 тысяч человек. "Эта программа будет реализована в течение ближайших трех лет - 2025, 2026, 2027 годов. И мы начинаем уже сборы взносов с населения", — сообщил он. По данным ФРТ, в дальнейшем в программу могут включить 5,4 тысячи домов, в которых живут 700 тысяч человек.
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россия, новые регионы рф, капремонт
РОССИЯ, новые регионы РФ, капремонт
Стало известно, когда начнут собирать взносы на капремонт в новых регионах
Глава ФРТ: взносы на капремонт в новых регионах РФ будут собирать до 2027 года
МОСКВА, 2 ноя - ПРАЙМ. Взносы на капитальный ремонт с жителей новых субъектов РФ начнут собирать до 2027 года. Об этом сообщил глава Фонда развития территорий (ФРТ) Ильшата Шагиахметов в ходе заседания в Совете Федерации.
Он напомнил, что программу запускали по всей стране. При этом сначала предоставлялась федеральная поддержка, а потом уже начинали собирать взносы с населения. Аналогичная система будет применяться и в новых регионах, добавил глава ФРТ.
По его словам, в программу уже включили 739 многоквартирных домов площадью 3,66 миллиона квадратных метров, в которых проживают 108 тысяч человек.
"Эта программа будет реализована в течение ближайших трех лет - 2025, 2026, 2027 годов. И мы начинаем уже сборы взносов с населения", — сообщил он.
По данным ФРТ, в дальнейшем в программу могут включить 5,4 тысячи домов, в которых живут 700 тысяч человек.
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