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Вице-мэр Владивостока осужден на 7,5 года колонии по делу о взятке - 02.11.2024, ПРАЙМ
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Вице-мэр Владивостока осужден на 7,5 года колонии по делу о взятке
Вице-мэр Владивостока осужден на 7,5 года колонии по делу о взятке - 02.11.2024, ПРАЙМ
Вице-мэр Владивостока осужден на 7,5 года колонии по делу о взятке
Первореченский районный суд Владивостока назначил вице-мэру Владивостока Алексею Ляйферу 7,5 года колонии строгого режима в качестве наказания по делу о... | 02.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-02T09:35+0300
2024-11-02T09:35+0300
суд
взятка
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ВЛАДИВОСТОК, 2 ноя – ПРАЙМ. Первореченский районный суд Владивостока назначил вице-мэру Владивостока Алексею Ляйферу 7,5 года колонии строгого режима в качестве наказания по делу о получении взятки и подстрекательстве к превышению полномочий, передает СУСК РФ по Приморскому краю. Осужденный будет также обязан выплатить штраф в размере 3 миллиона рублей. При этом обвинение ранее запрашивало лишение Ляйфера свободы на срок до 12 лет и взимание штрафа в размере 12 миллиона рублей.Следствие по делу заместителя главы Владивостока идет с января 2023 года, когда Ляйфер был осужден в получении 300 тысяч рублей от представителя строительной компании. Сделка предполагала помощь осужденного в заключении договора об аренде в городе участка площадью более 10 тысяч квадратных метров без торгов. Бывший вице-мэр также настоял на предоставлении начальником управления муниципальной собственностью Владивостока девяти тысяч квадратных метров в долевую собственность под строительство гаражей.
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суд, взятка
суд, взятка
09:35 02.11.2024
 
Вице-мэр Владивостока осужден на 7,5 года колонии по делу о взятке

СУСК РФ: вице-мэр Владивостока Ляйфер осужден на 7,5 года колонии по делу о взятке

© РИА Новости . Виталий Аньков | Перейти в медиабанк%Вантовый мост через пролив Босфор Восточный на остров Русский во Владивостоке
%Вантовый мост через пролив Босфор Восточный на остров Русский во Владивостоке - ПРАЙМ, 1920, 02.11.2024
© РИА Новости . Виталий Аньков
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ВЛАДИВОСТОК, 2 ноя – ПРАЙМ. Первореченский районный суд Владивостока назначил вице-мэру Владивостока Алексею Ляйферу 7,5 года колонии строгого режима в качестве наказания по делу о получении взятки и подстрекательстве к превышению полномочий, передает СУСК РФ по Приморскому краю.
Осужденный будет также обязан выплатить штраф в размере 3 миллиона рублей. При этом обвинение ранее запрашивало лишение Ляйфера свободы на срок до 12 лет и взимание штрафа в размере 12 миллиона рублей.
Следствие по делу заместителя главы Владивостока идет с января 2023 года, когда Ляйфер был осужден в получении 300 тысяч рублей от представителя строительной компании. Сделка предполагала помощь осужденного в заключении договора об аренде в городе участка площадью более 10 тысяч квадратных метров без торгов.
Бывший вице-мэр также настоял на предоставлении начальником управления муниципальной собственностью Владивостока девяти тысяч квадратных метров в долевую собственность под строительство гаражей.
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судвзятка
 
 
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