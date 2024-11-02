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Россияне из новых регионов смогут получить запись об увольнении в Соцфонде

Россияне из новых регионов смогут получить запись об увольнении в Соцфонде - 02.11.2024, ПРАЙМ

Россияне из новых регионов смогут получить запись об увольнении в Соцфонде

Россияне, которые трудились в Донецкой и Луганской народных республиках, в Запорожской и Херсонской областях и не могут получить запись об увольнении из-за... | 02.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-02T19:43+0300

2024-11-02T19:43+0300

2024-11-02T19:43+0300

россия

минтруд

соцфонд

новые регионы рф

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МОСКВА, 2 ноя - ПРАЙМ. Россияне, которые трудились в Донецкой и Луганской народных республиках, в Запорожской и Херсонской областях и не могут получить запись об увольнении из-за остановки работы организации, в которой они были трудоустроены, смогут обратиться для этого в отделения Соцфонда России. Об этом сообщила пресс-служба Минтруда. Соответствующий проект постановления правительства РФ опубликовали на сайте проектов нормативно-правовых актов. Постановление вступит в силу со дня публикации. В пресс-службе пояснили, что сейчас россияне, у которых нет записи в трудовой книжке из-за прекращения работы организации, вынуждены обращаться в местную администрацию нового региона РФ, где располагалась организация, либо к нынешнему работодателю.

https://1prime.ru/20241102/vznosy-852563251.html

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россия, минтруд, соцфонд, новые регионы рф