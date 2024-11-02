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Россияне из новых регионов смогут получить запись об увольнении в Соцфонде
Россияне из новых регионов смогут получить запись об увольнении в Соцфонде - 02.11.2024, ПРАЙМ
Россияне из новых регионов смогут получить запись об увольнении в Соцфонде
Россияне, которые трудились в Донецкой и Луганской народных республиках, в Запорожской и Херсонской областях и не могут получить запись об увольнении из-за... | 02.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-02T19:43+0300
2024-11-02T19:43+0300
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МОСКВА, 2 ноя - ПРАЙМ. Россияне, которые трудились в Донецкой и Луганской народных республиках, в Запорожской и Херсонской областях и не могут получить запись об увольнении из-за остановки работы организации, в которой они были трудоустроены, смогут обратиться для этого в отделения Соцфонда России. Об этом сообщила пресс-служба Минтруда. Соответствующий проект постановления правительства РФ опубликовали на сайте проектов нормативно-правовых актов. Постановление вступит в силу со дня публикации. В пресс-службе пояснили, что сейчас россияне, у которых нет записи в трудовой книжке из-за прекращения работы организации, вынуждены обращаться в местную администрацию нового региона РФ, где располагалась организация, либо к нынешнему работодателю.
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россия, минтруд, соцфонд, новые регионы рф
РОССИЯ, Минтруд, Соцфонд, новые регионы РФ
Россияне из новых регионов смогут получить запись об увольнении в Соцфонде
Минтруд: жители новых регионов смогут получить запись об увольнении в Соцфонде
МОСКВА, 2 ноя - ПРАЙМ. Россияне, которые трудились в Донецкой и Луганской народных республиках, в Запорожской и Херсонской областях и не могут получить запись об увольнении из-за остановки работы организации, в которой они были трудоустроены, смогут обратиться для этого в отделения Соцфонда России. Об этом сообщила пресс-служба Минтруда.
Соответствующий проект постановления правительства РФ опубликовали на сайте проектов нормативно-правовых актов. Постановление вступит в силу со дня публикации.
В пресс-службе пояснили, что сейчас россияне, у которых нет записи в трудовой книжке из-за прекращения работы организации, вынуждены обращаться в местную администрацию нового региона РФ, где располагалась организация, либо к нынешнему работодателю.
Стало известно, когда начнут собирать взносы на капремонт в новых регионах