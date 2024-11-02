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"Дом.РФ": портфель строящегося жилья в России обновил исторический максимум

"Дом.РФ": портфель строящегося жилья в России обновил исторический максимум - 02.11.2024, ПРАЙМ

"Дом.РФ": портфель строящегося жилья в России обновил исторический максимум

Портфель строящегося жилья в России достиг в октябре текущего года максимального показателя за всю историю наблюдений, следует из заявления "Дом.РФ". | 02.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-02T11:55+0300

2024-11-02T11:55+0300

2024-11-02T11:55+0300

дом.рф

строящееся жилье

россия

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МОСКВА, 2 ноя - ПРАЙМ. Портфель строящегося жилья в России достиг в октябре текущего года максимального показателя за всю историю наблюдений, следует из заявления "Дом.РФ". "В октябре 2024 года застройщики вывели на рынок 4,8 миллиона квадратных метров, что на 14% больше, чем месяцем ранее. В результате портфель строящегося жилья в России увеличился еще на 1% и достиг 119 миллионов квадратных метров", - подчеркнули в пресс-службе.При этом с января по сентябрь текущего года строительные компании вывели на рынок на 8% больше жилья по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Таким образом, рост показателя достиг 8%, что так же стало рекордом.В "Дом.РФ" отметили, что снижению темпов не поспособствовало даже завершение массовой государственной поддержки. При этом сами застройщики удерживают активность благодаря запускам выполненным в 2020-2022 годах проектам. Однако, предупредили эксперты, вывод новых объектов на рынок в следующем году может замедлиться в связи с высокой ключевой ставкой.

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дом.рф, строящееся жилье, россия