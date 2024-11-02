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США вместе с оппонентами взялись за металл, который никогда не дешевеет - 02.11.2024, ПРАЙМ
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США вместе с оппонентами взялись за металл, который никогда не дешевеет
США вместе с оппонентами взялись за металл, который никогда не дешевеет - 02.11.2024, ПРАЙМ
США вместе с оппонентами взялись за металл, который никогда не дешевеет
За последние 10 месяцев золото подорожало на 33%, с 2071 долларов за тройскую унцию в начале года до 2772 долларов сегодня. И это не максимум: накануне цена... | 02.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-02T08:00+0300
2024-11-02T08:00+0300
мнения аналитиков
золото
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МОСКВА, 2 ноя – ПРАЙМ. За последние 10 месяцев золото подорожало на 33%, с 2071 долларов за тройскую унцию в начале года до 2772 долларов сегодня. И это не максимум: накануне цена касалась рекорда 2800 долларов за тройскую унцию. За последние три месяца стоимость золота поднялась на 16,1%.Рост золота обусловлен двумя основными причинами: диверсификация золотовалютных резервов ЦБ ряда стран и смягчение монетарной политики ФРС США. Чем четче указания Федрезерва по поводу будущего сокращения ставки, тем лучше для золота. В периоды понижения ставки золото выигрывает в доходности, в том числе из-за растущих инфляционных ожиданий и сокращения реальной доходности альтернативных безрисковых инструментов как гособлигации.Ожидания позитивные: пока ФРС понижает ставку - а цикл еще только в самом начале, - золото возможно будет постепенно дорожать. Ряд глобальных домов уже прогнозируют 3000 долларов за тройскую унцию.Рост металла связан с рядом причин. Один из основных катализаторов — начало цикла снижения ставки ФРС США. Изначально скорость вероятного сокращения стоимости кредитования держала рынки в напряжении. Инвесторы полагали, что Федрезерв сделает это очень быстро. Тогда доллар США пошел вниз, а золото, которое обычно движется в обратной с ним корреляции, вверх.Еще один фактор поддержки цен на золото — это страхи по поводу глобального экономического роста, геополитики, а главное – покупки золота со стороны мировых ЦБ: Китая, Индии, Сингапура и так далее. В III квартале текущего года мировой аппетит на золото взлетел на 5% и превысил 100 миллиардов долларов.Есть основания предполагать, что этот тренд может развиться. С большой долей вероятности, спрос на золото останется устойчивым в дальнейшем. Интересно, что серьезных коррекций в золоте пока не случается. Накануне тройская унция превысила 2800 долларов, обновив очередной исторический максимум.Консенсус-прогноз не исключает, что в 2025 году будет взята планка в 3000 долларов за тройскую унцию.Дмитрий Скрябин, портфельный управляющий УК "Альфа-Капитал"
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Дмитрий Скрябин
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Дмитрий Скрябин
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ПРАЙМ
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5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
мнения аналитиков, золото
Мнения аналитиков, золото
08:00 02.11.2024
 
США вместе с оппонентами взялись за металл, который никогда не дешевеет

Аналитик Скрябин: золото растет на политике США и покупках со стороны мировых ЦБ

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Дмитрий Скрябин, УК Альфа-Капитал
Дмитрий Скрябин
Портфельный управляющий УК "Альфа-Капитал"
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МОСКВА, 2 ноя – ПРАЙМ. За последние 10 месяцев золото подорожало на 33%, с 2071 долларов за тройскую унцию в начале года до 2772 долларов сегодня. И это не максимум: накануне цена касалась рекорда 2800 долларов за тройскую унцию. За последние три месяца стоимость золота поднялась на 16,1%.
Рост золота обусловлен двумя основными причинами: диверсификация золотовалютных резервов ЦБ ряда стран и смягчение монетарной политики ФРС США. Чем четче указания Федрезерва по поводу будущего сокращения ставки, тем лучше для золота. В периоды понижения ставки золото выигрывает в доходности, в том числе из-за растущих инфляционных ожиданий и сокращения реальной доходности альтернативных безрисковых инструментов как гособлигации.
Ожидания позитивные: пока ФРС понижает ставку - а цикл еще только в самом начале, - золото возможно будет постепенно дорожать. Ряд глобальных домов уже прогнозируют 3000 долларов за тройскую унцию.
Рост металла связан с рядом причин. Один из основных катализаторов — начало цикла снижения ставки ФРС США. Изначально скорость вероятного сокращения стоимости кредитования держала рынки в напряжении. Инвесторы полагали, что Федрезерв сделает это очень быстро. Тогда доллар США пошел вниз, а золото, которое обычно движется в обратной с ним корреляции, вверх.
Еще один фактор поддержки цен на золото — это страхи по поводу глобального экономического роста, геополитики, а главное – покупки золота со стороны мировых ЦБ: Китая, Индии, Сингапура и так далее. В III квартале текущего года мировой аппетит на золото взлетел на 5% и превысил 100 миллиардов долларов.
Есть основания предполагать, что этот тренд может развиться. С большой долей вероятности, спрос на золото останется устойчивым в дальнейшем. Интересно, что серьезных коррекций в золоте пока не случается. Накануне тройская унция превысила 2800 долларов, обновив очередной исторический максимум.
Консенсус-прогноз не исключает, что в 2025 году будет взята планка в 3000 долларов за тройскую унцию.
Дмитрий Скрябин, портфельный управляющий УК "Альфа-Капитал"

В разделе "Мнения" сайта Агентства экономической информации "ПРАЙМ" публикуются материалы, предоставленные аналитиками, трейдерами и экспертами российских и зарубежных компаний, банков, а также публикуются мнения собственных экспертов Агентства "ПРАЙМ". Мнения авторов по тому или иному вопросу, отраженные в публикуемых Агентством материалах, могут не совпадать с мнением редакции АЭИ "ПРАЙМ".

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