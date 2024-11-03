https://1prime.ru/20241103/agro-852525997.html

Готовьте деньги. Неурожай в России ломает планы слишком многим

Готовьте деньги. Неурожай в России ломает планы слишком многим - 03.11.2024, ПРАЙМ

Готовьте деньги. Неурожай в России ломает планы слишком многим

Россия продолжает удерживать лидерство зернового экспортера №1 в мире. Скажется ли на экспорте более скромный урожай 2024 года и что будет с ценами на основной... | 03.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-03T08:00+0300

2024-11-03T08:00+0300

2024-11-03T08:00+0300

мнения аналитиков

урожай

урожай зерна

цены на продовольствие

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МОСКВА, 3 ноя- ПРАЙМ. Россия продолжает удерживать лидерство зернового экспортера №1 в мире. Скажется ли на экспорте более скромный урожай 2024 года и что будет с ценами на основной продукт питания?Для начала поймем текущий расклад цен на зерно в мире. По состоянию на конец октября 2024 года цены на пшеницу с 12,5% протеина в глубоководных портах достигли 17,1-17,4 тыс. руб./т без НДС, на малой воде – до 16 тыс. руб./т. Годом ранее в это время цены были на уровне 14,7 тыс. руб./т и 11,8 тыс. руб./т соответственно.Пошлина на пшеницу вырастет на 151,7 рубля с 30 октября по 6 ноября, составив 2272,9 рубля за тонну. С 7 по 12 ноября пошлина снова будет увеличена, на 244,1 рубля до 2 517 рублей. На этом фоне экспортные цены на российскую пшеницу с протеином 12,5% с поставкой в октябре составляли $230-232/т FOB, с поставкой в ноябре – уже $240/т. На Чикагской товарной бирже, основном мировом индикаторе цен, стоимость пшеницы с 1 августа по 15 октября выросла с 529 до 569 единиц за 5000 бушелей, то есть примерно 211 USD за тонну при переводе в метрическую систему на 15 октября.Сегодня биржевые цены на чикагской CME Group и французской MATIF несколько расходятся с реальными ценами при поставках зерновых культур, в том числе и из России. При этом внебиржевая торговля зерном во много раз по объемам и суммам превосходит биржевую, но эти системы взаимосвязаны и влияют на цены как на биржах мирового значения, так и на локальных рынках. Также на цены влияют объемы урожая, погодные явления, доступность морских и сухопутных путей, экспортные пошлины и эмбарго и другие факторы.В экспортном сезоне октябрь 2024–январь 2025 цены продолжат расти, и вот почему. Минсельхоз России в своем прогнозе от 10 октября 2024 указал на валовую цифру сбора зерновых в 2024 году на уровне 130 млн т всего зерна и 83 млн т пшеницы. Цифры учли природные катаклизмы, ключевым из которых стала засуха в ряде ключевых регионов Поволжья и Центра. Для сравнения, в 2023 году в России с учетом всех новых регионов было собрано 147,9 млн тонн. С учетом того, что внутреннее потребление (по данным Минсельхоза на июнь 2024 года) составляет около 86 млн тонн в год – для производства продуктов питания и в качестве фуража для скота, все что, что выше, составляет экспортный потенциал.Таким образом, недобор урожая для мировых рынков может составить от 10 до 18 млн тонн российских зерновых, что при общем объеме мирового производства, прогнозируемого ООН в 797 млн тонн, составляет 2,26%. Мы считаем этот объем достаточно большим: экспортеров в мире не так много, а крупнейшие производители – Китай и Индия – сами потребляют практически все, что производят, периодически закупая по несколько миллионов тонн.Очень важную роль играют накопленные запасы зерновых в самой России. Так, на конец сентября они составляли 37 млн тонн (из которых пшеница составляет 24,4 млн тонн), что на 14,5% ниже аналогичного периода 2023 года. Эти запасы сейчас во многом поддерживают активный экспорт – так, по данным "Русагротранса" общий экспорт за октябрь составит около 5,9 млн тонн, что является рекордом для данного периода.Погода продолжает влиять и на урожай в РФ будущего года, вызывая давление на цены уже сейчас: по данным аналитического центра "СовЭкон", к 20-м числам сентября озимыми зерновыми было засеяно 8,3 млн га против 9,3 млн га годом ранее, это самый низкий показатель с 2013 года.Неблагоприятная погода и во многих других регионах мира: ухудшение состояния посевов в Австралии (засуха на западе, заморозки – на юге и юго-востоке страны) и в Аргентине (нехватка осадков в центральных и северных регионах).Санкционное давление продолжает играть свою роль в определении цен, но для российской пшеницы его удалось практически нивелировать за счет рынков стран за пределами ЕС и Северной Америки.С другой стороны, цены на пшеницу на внутреннем рынке России могут снизиться. ЦБ по-прежнему следит за инфляцией, которая составляет 8,63% в сентябре. Это является предметом для беспокойства со стороны органов власти. Минсельхоз может ограничить экспорт пшеницы для поддержки внутреннего рынка. Цены на зерновые в рублях неизбежно упадут, а на мировых рынках вырастут. Как уже было отмечено выше, октябрь стал рекордным месяцем по экспорту, вывоз идет крайне активно и, в случае сильного исчерпания прошлогодних запасов введение заградительных пошлин или запрет на поставки некоторых зерновых культур вполне возможны.Высокий урожай ожидается в США в связи с удачной погодой: на 10 октября он оценивается на 9% выше, чем в 2023-м году и составляет 76 млн тонн. Американские фермеры в последние время сокращали посевные площади в пользу рапса и сои, но производство основной культуры остается значимым, к тому же, в этом году им очень повезло с погодой. Мы оцениваем, что около 12 млн тонн США смогут поставить на экспорт. Они составят ценовую конкуренцию нашим аграриям.Автор - Наталья Згурская, гендиректор поставщика зерновых ООО "Землица" (входит в группу компаний АО "Кириллица")

https://1prime.ru/20241014/urozhay-852048823.html

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Наталья Згурская https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/0a/1f/852525376_0:10:360:369_100x100_80_0_0_14a5df1e0f09a0a9183396608541ca5c.png

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Наталья Згурская https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/0a/1f/852525376_0:10:360:369_100x100_80_0_0_14a5df1e0f09a0a9183396608541ca5c.png

мнения аналитиков, урожай, урожай зерна, цены на продовольствие