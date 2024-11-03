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Названы самые "везучие" на аварии марки автомобилей - 03.11.2024, ПРАЙМ
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Названы самые "везучие" на аварии марки автомобилей
Названы самые "везучие" на аварии марки автомобилей - 03.11.2024, ПРАЙМ
Названы самые "везучие" на аварии марки автомобилей
Наиболее часто за возмещением убытков по полисам ОСАГО обращались владельцы машин Toyota, а по полисам КАСКО — собственники машин Lada, сообщил портал Carsweek... | 03.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-03T15:43+0300
2024-11-03T15:43+0300
россия
осаго
каско
дтп
страховой случай
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МОСКВА, 3 ноя - ПРАЙМ. Наиболее часто за возмещением убытков по полисам ОСАГО обращались владельцы машин Toyota, а по полисам КАСКО — собственники машин Lada, сообщил портал Carsweek со ссылкой на данные компании "Ингосстрах". Отмечается, что число обращений по полисам ОСАГО владельцев Toyota составило более 33 000. Второе место заняли автомобили Kia (более 28 000), третье — Hyundai (более 27 000), четвертое — Lada (более 27 000), пятое — Volkswagen (свыше 17 000). По полисам КАСКО первое место заняли модели Lada (почти 4000). Второе — Kia (более 3500), третье — Hyundai (более 3000), четвертое — Volkswagen (более 2900), пятое — Haval (свыше 2800).Также отмечается, что по цветам наиболее часто в 2024 году в аварии попадали белые (80 000 случаев) и черные (примерно 20 000 случаев) автомобили, так как это самые распространенные цвета на рынке. Третье место заняли модели различных оттенков серого.
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россия, осаго, каско, дтп, страховой случай
РОССИЯ, ОСАГО, каско, ДТП, страховой случай
15:43 03.11.2024
 
Названы самые "везучие" на аварии марки автомобилей

Carsweek: "Ингосстрах" выявил лидеров аварий среди авто на дорогах России

© РИА Новости . Нина Зотина | Перейти в медиабанкКто "подвинет" европейские автомобили?
Кто подвинет европейские автомобили? - ПРАЙМ, 1920, 03.11.2024
© РИА Новости . Нина Зотина
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МОСКВА, 3 ноя - ПРАЙМ. Наиболее часто за возмещением убытков по полисам ОСАГО обращались владельцы машин Toyota, а по полисам КАСКО — собственники машин Lada, сообщил портал Carsweek со ссылкой на данные компании "Ингосстрах".
Отмечается, что число обращений по полисам ОСАГО владельцев Toyota составило более 33 000. Второе место заняли автомобили Kia (более 28 000), третье — Hyundai (более 27 000), четвертое — Lada (более 27 000), пятое — Volkswagen (свыше 17 000).
По полисам КАСКО первое место заняли модели Lada (почти 4000). Второе — Kia (более 3500), третье — Hyundai (более 3000), четвертое — Volkswagen (более 2900), пятое — Haval (свыше 2800).
Также отмечается, что по цветам наиболее часто в 2024 году в аварии попадали белые (80 000 случаев) и черные (примерно 20 000 случаев) автомобили, так как это самые распространенные цвета на рынке. Третье место заняли модели различных оттенков серого.
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