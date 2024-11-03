https://1prime.ru/20241103/belka-852576941.html
"Полный бардак": Илон Маск осудил усыпление властями США белки-звезды
"Полный бардак": Илон Маск осудил усыпление властями США белки-звезды - 03.11.2024, ПРАЙМ
"Полный бардак": Илон Маск осудил усыпление властями США белки-звезды
Американский миллиардер Илон Маск решительно осудил усыпление американскими властями известной в социальных сетях белки Пинат (в переводе на русский язык -... | 03.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-03T14:34+0300
2024-11-03T14:34+0300
2024-11-03T14:34+0300
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МОСКВА, 3 ноя - ПРАЙМ. Американский миллиардер Илон Маск решительно осудил усыпление американскими властями известной в социальных сетях белки Пинат (в переводе на русский язык - Арахис - прим. ред.).В субботу телеканал NBC News сообщил, что домашняя белка Пинат, которую Департамент охраны окружающей среды штата Нью-Йорк изъял у хозяев вместе с енотом Фредом, была усыплена. Основанием для проведения процедуры стала угроза распространения бешенства. В департаменте также сообщили, что в ходе проверки белка укусила одного из служащих."Правительство не должно иметь права врываться в ваш дом и убивать вашего питомца! Это полный бардак. Даже если держать белку в качестве домашнего животного незаконно (а это не должно быть незаконно), зачем убивать Пинат, а не просто отпустить его в лес!?" - возмутился Маск в соцсети Х. Ранее хозяева изъятых зверьков поделились, что узнали о решении департамента позже, чем представители СМИ. В память о своих любимцах они призвали привлечь власти к ответственности.
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сша, илон маск, домашние животные
США, Илон Маск, домашние животные
"Полный бардак": Илон Маск осудил усыпление властями США белки-звезды
Илон Маск осудил усыпление властями США белки-звезды соцсетей из-за угрозы бешенства
МОСКВА, 3 ноя - ПРАЙМ. Американский миллиардер Илон Маск решительно осудил усыпление американскими властями известной в социальных сетях белки Пинат (в переводе на русский язык - Арахис - прим. ред.).
В субботу телеканал NBC News сообщил, что домашняя белка Пинат, которую Департамент охраны окружающей среды штата Нью-Йорк изъял у хозяев вместе с енотом Фредом, была усыплена. Основанием для проведения процедуры стала угроза распространения бешенства. В департаменте также сообщили, что в ходе проверки белка укусила одного из служащих.
"Правительство не должно иметь права врываться в ваш дом и убивать вашего питомца! Это полный бардак. Даже если держать белку в качестве домашнего животного незаконно (а это не должно быть незаконно), зачем убивать Пинат, а не просто отпустить его в лес!?" - возмутился Маск в соцсети Х.
Ранее хозяева изъятых зверьков поделились, что узнали о решении департамента позже, чем представители СМИ. В память о своих любимцах они призвали привлечь власти к ответственности.
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