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СМИ: Британия еще не столкнулась с 60% последствий Брексита
СМИ: Британия еще не столкнулась с 60% последствий Брексита - 03.11.2024, ПРАЙМ
СМИ: Британия еще не столкнулась с 60% последствий Брексита
Британия еще не столкнулась с большей частью последствий своего выхода из Евросоюза, пишет издание Independent, сославшись на экономического секретаря... | 03.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-03T17:25+0300
2024-11-03T17:25+0300
2024-11-03T17:25+0300
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МОСКВА, 3 ноя - ПРАЙМ. Британия еще не столкнулась с большей частью последствий своего выхода из Евросоюза, пишет издание Independent, сославшись на экономического секретаря Казначейства страны Тюлип Сидик. “Сидик заявила, что 60% последствий Brexit еще не материализовались”, - приводит газета заявления секретаря. Сидик также отметила снижение объемов импорта и экспорта страны на фоне выхода из союза. Согласно данным британского Бюро по бюджетной ответственности, разница составит 15%.
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брексит, великобритания, ес
Экономика, Брексит, ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, ЕС
СМИ: Британия еще не столкнулась с 60% последствий Брексита
Independent: Британия еще не столкнулась с 60% последствий своего выхода из ЕС
МОСКВА, 3 ноя - ПРАЙМ. Британия еще не столкнулась с большей частью последствий своего выхода из Евросоюза, пишет издание Independent, сославшись на экономического секретаря Казначейства страны Тюлип Сидик.
“Сидик заявила, что 60% последствий Brexit еще не материализовались”, - приводит газета заявления секретаря.
Сидик также отметила снижение объемов импорта и экспорта страны на фоне выхода из союза. Согласно данным британского Бюро по бюджетной ответственности, разница составит 15%.
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