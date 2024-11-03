https://1prime.ru/20241103/breksit-852578805.html

СМИ: Британия еще не столкнулась с 60% последствий Брексита

СМИ: Британия еще не столкнулась с 60% последствий Брексита - 03.11.2024, ПРАЙМ

СМИ: Британия еще не столкнулась с 60% последствий Брексита

Британия еще не столкнулась с большей частью последствий своего выхода из Евросоюза, пишет издание Independent, сославшись на экономического секретаря... | 03.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-03T17:25+0300

2024-11-03T17:25+0300

2024-11-03T17:25+0300

экономика

брексит

великобритания

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МОСКВА, 3 ноя - ПРАЙМ. Британия еще не столкнулась с большей частью последствий своего выхода из Евросоюза, пишет издание Independent, сославшись на экономического секретаря Казначейства страны Тюлип Сидик. “Сидик заявила, что 60% последствий Brexit еще не материализовались”, - приводит газета заявления секретаря. Сидик также отметила снижение объемов импорта и экспорта страны на фоне выхода из союза. Согласно данным британского Бюро по бюджетной ответственности, разница составит 15%.

https://1prime.ru/20241103/peregovory-852578017.html

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брексит, великобритания, ес