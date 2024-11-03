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"Экономика восточного мира": Орбан прокомментировал саммит БРИКС - 03.11.2024, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
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"Экономика восточного мира": Орбан прокомментировал саммит БРИКС
"Экономика восточного мира": Орбан прокомментировал саммит БРИКС - 03.11.2024, ПРАЙМ
"Экономика восточного мира": Орбан прокомментировал саммит БРИКС
Если бы саммит БРИКС прошел 20 лет назад, это не было бы серьезной новостью, однако сейчас доля этих стран в экономике превышает долю государств Запада,... | 03.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-03T12:40+0300
2024-11-03T12:40+0300
экономика
виктор орбан
брикс
запад
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БУДАПЕШТ, 3 ноя - ПРАЙМ. Если бы саммит БРИКС прошел 20 лет назад, это не было бы серьезной новостью, однако сейчас доля этих стран в экономике превышает долю государств Запада, подчеркнул премьер Венгрии Виктор Орбан. "Неделю назад был саммит восточного мира в Казани ... Это экономика восточного мира", - объяснил Орбан в эфире радио Kossuth. Он также рассказал, что 7 ноября пройдет "саммит западного мира" - Европейского политического сообщества, который будет посвящен кризису в европейском экономическом сообществе, а также перспективам дальнейшего развития отношений с Вашингтоном после президентских выборов.
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запад
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виктор орбан, брикс, запад
Экономика, Виктор Орбан, БРИКС, ЗАПАД
12:40 03.11.2024
 
"Экономика восточного мира": Орбан прокомментировал саммит БРИКС

Орбан: доля стран БРИКС в мировой экономике больше, чем у западных государств

© РИА Новости . Стрингер | Перейти в медиабанкПремьер-министр Венгрии Виктор Орбан
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан - ПРАЙМ, 1920, 03.11.2024
© РИА Новости . Стрингер
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БУДАПЕШТ, 3 ноя - ПРАЙМ. Если бы саммит БРИКС прошел 20 лет назад, это не было бы серьезной новостью, однако сейчас доля этих стран в экономике превышает долю государств Запада, подчеркнул премьер Венгрии Виктор Орбан.
"Неделю назад был саммит восточного мира в Казани ... Это экономика восточного мира", - объяснил Орбан в эфире радио Kossuth.
Он также рассказал, что 7 ноября пройдет "саммит западного мира" - Европейского политического сообщества, который будет посвящен кризису в европейском экономическом сообществе, а также перспективам дальнейшего развития отношений с Вашингтоном после президентских выборов.
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ЭкономикаВиктор ОрбанБРИКСЗАПАД
 
 
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