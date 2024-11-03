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"Экономика восточного мира": Орбан прокомментировал саммит БРИКС

"Экономика восточного мира": Орбан прокомментировал саммит БРИКС - 03.11.2024, ПРАЙМ

"Экономика восточного мира": Орбан прокомментировал саммит БРИКС

Если бы саммит БРИКС прошел 20 лет назад, это не было бы серьезной новостью, однако сейчас доля этих стран в экономике превышает долю государств Запада,... | 03.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-03T12:40+0300

2024-11-03T12:40+0300

2024-11-03T12:40+0300

экономика

виктор орбан

брикс

запад

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БУДАПЕШТ, 3 ноя - ПРАЙМ. Если бы саммит БРИКС прошел 20 лет назад, это не было бы серьезной новостью, однако сейчас доля этих стран в экономике превышает долю государств Запада, подчеркнул премьер Венгрии Виктор Орбан. "Неделю назад был саммит восточного мира в Казани ... Это экономика восточного мира", - объяснил Орбан в эфире радио Kossuth. Он также рассказал, что 7 ноября пройдет "саммит западного мира" - Европейского политического сообщества, который будет посвящен кризису в европейском экономическом сообществе, а также перспективам дальнейшего развития отношений с Вашингтоном после президентских выборов.

https://1prime.ru/20241103/otnosheniya-852574970.html

запад

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виктор орбан, брикс, запад