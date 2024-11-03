https://1prime.ru/20241103/ekonomika-852578411.html

В Туркмении оценили обеспеченность экономики энергоресурсами

В Туркмении оценили обеспеченность экономики энергоресурсами - 03.11.2024, ПРАЙМ

В Туркмении оценили обеспеченность экономики энергоресурсами

Туркмения достигла полной энергетической самодостаточности и обеспечивает свои внутренние потребности природным газом и электроэнергией, заявил в воскресенье... | 03.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-03T16:54+0300

2024-11-03T16:54+0300

2024-11-03T16:55+0300

энергетика

туркмения

энергоресурсы

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АШХАБАД, 3 ноя – ПРАЙМ. Туркмения достигла полной энергетической самодостаточности и обеспечивает свои внутренние потребности природным газом и электроэнергией, заявил в воскресенье министр финансов и экономики республики Сердар Джораев. "Одна из целей энергетической политики – бесперебойное и надежное энергоснабжение потребителей, а также расширение экспортного потенциала электроэнергетики. Благодаря созданию единой газотранспортной и электроэнергетической систем Туркменистан полностью покрывает потребности экономики собственным природным газом и электроэнергией", – сказал он на международной конференции "Развитие строительства, промышленности, энергетики Туркмении", проходящей в Ашхабаде. Джораев подчеркнул, что в стране завершена газификация и электрификация всех населенных пунктов, значительно увеличены производственные мощности электростанций, действует ряд электростанций нового поколения. Международная конференция "Развитие строительства, промышленности, энергетики Туркмении" (CIET-2024) проходит в Ашхабаде с 3 по 5 ноября. В мероприятии принимают участие более 330 делегатов из 30 стран. Организаторами выступают профильные министерства и ведомства Туркмении. Конференция посвящена обсуждению актуальных вопросов строительства, промышленности, энергетики, коммунального хозяйства и новых региональных инфраструктурных проектов.

https://1prime.ru/20241103/turtsiya-852577522.html

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туркмения, энергоресурсы