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В Туркмении оценили обеспеченность экономики энергоресурсами - 03.11.2024, ПРАЙМ
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В Туркмении оценили обеспеченность экономики энергоресурсами
В Туркмении оценили обеспеченность экономики энергоресурсами - 03.11.2024, ПРАЙМ
В Туркмении оценили обеспеченность экономики энергоресурсами
Туркмения достигла полной энергетической самодостаточности и обеспечивает свои внутренние потребности природным газом и электроэнергией, заявил в воскресенье... | 03.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-03T16:54+0300
2024-11-03T16:55+0300
энергетика
туркмения
энергоресурсы
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АШХАБАД, 3 ноя – ПРАЙМ. Туркмения достигла полной энергетической самодостаточности и обеспечивает свои внутренние потребности природным газом и электроэнергией, заявил в воскресенье министр финансов и экономики республики Сердар Джораев. "Одна из целей энергетической политики – бесперебойное и надежное энергоснабжение потребителей, а также расширение экспортного потенциала электроэнергетики. Благодаря созданию единой газотранспортной и электроэнергетической систем Туркменистан полностью покрывает потребности экономики собственным природным газом и электроэнергией", – сказал он на международной конференции "Развитие строительства, промышленности, энергетики Туркмении", проходящей в Ашхабаде. Джораев подчеркнул, что в стране завершена газификация и электрификация всех населенных пунктов, значительно увеличены производственные мощности электростанций, действует ряд электростанций нового поколения. Международная конференция "Развитие строительства, промышленности, энергетики Туркмении" (CIET-2024) проходит в Ашхабаде с 3 по 5 ноября. В мероприятии принимают участие более 330 делегатов из 30 стран. Организаторами выступают профильные министерства и ведомства Туркмении. Конференция посвящена обсуждению актуальных вопросов строительства, промышленности, энергетики, коммунального хозяйства и новых региональных инфраструктурных проектов.
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туркмения, энергоресурсы
Энергетика, ТУРКМЕНИЯ, энергоресурсы
16:54 03.11.2024 (обновлено: 16:55 03.11.2024)
 
В Туркмении оценили обеспеченность экономики энергоресурсами

Джораев: Туркменская экономика полностью обеспечена собственными энергоресурсами

© Максим Богодвид | Перейти в медиабанкНефтяные вышки в Татарстане
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АШХАБАД, 3 ноя – ПРАЙМ. Туркмения достигла полной энергетической самодостаточности и обеспечивает свои внутренние потребности природным газом и электроэнергией, заявил в воскресенье министр финансов и экономики республики Сердар Джораев.
"Одна из целей энергетической политики – бесперебойное и надежное энергоснабжение потребителей, а также расширение экспортного потенциала электроэнергетики. Благодаря созданию единой газотранспортной и электроэнергетической систем Туркменистан полностью покрывает потребности экономики собственным природным газом и электроэнергией", – сказал он на международной конференции "Развитие строительства, промышленности, энергетики Туркмении", проходящей в Ашхабаде.
Джораев подчеркнул, что в стране завершена газификация и электрификация всех населенных пунктов, значительно увеличены производственные мощности электростанций, действует ряд электростанций нового поколения.
Международная конференция "Развитие строительства, промышленности, энергетики Туркмении" (CIET-2024) проходит в Ашхабаде с 3 по 5 ноября. В мероприятии принимают участие более 330 делегатов из 30 стран. Организаторами выступают профильные министерства и ведомства Туркмении. Конференция посвящена обсуждению актуальных вопросов строительства, промышленности, энергетики, коммунального хозяйства и новых региональных инфраструктурных проектов.
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ЭнергетикаТУРКМЕНИЯэнергоресурсы
 
 
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