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Грузия нарастила покупки газа у России до исторического максимума
Грузия нарастила покупки газа у России до исторического максимума - 03.11.2024, ПРАЙМ
Грузия нарастила покупки газа у России до исторического максимума
Объемы закупок Грузией природного газа из России с начала 2024 года выросли до 90,1 миллиона долларов, это значение является максимальным за всю историю ведения | 03.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-03T08:23+0300
2024-11-03T08:23+0300
2024-11-03T08:41+0300
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МОСКВА, 3 ноя - ПРАЙМ. Объемы закупок Грузией природного газа из России с начала 2024 года выросли до 90,1 миллиона долларов, это значение является максимальным за всю историю ведения статистики, подсчитало РИА Новости, основываясь на данных грузинской статслужбы. Так, за 9 месяцев текущего года суммарные объемы импорта Грузией природного газа из России на 6,5% превысили показатели того же периода годом ранее.Уточняется, что по итогам первого осеннего месяца закупки составили 589,8 тысячи долларов, что в 1,7 раза меньше, чем месяцем ранее, но на треть больше, чем в сентябре прошлого года. Всего по итогам 2023 года Грузия импортировала российский природный газ на 110,3 миллиона долларов.
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россия, грузия, газ
Энергетика, РОССИЯ, ГРУЗИЯ, Газ
Грузия нарастила покупки газа у России до исторического максимума
Объемы закупок Грузией природного газа из России выросли до 90,1 миллиона долларов
МОСКВА, 3 ноя - ПРАЙМ. Объемы закупок Грузией природного газа из России с начала 2024 года выросли до 90,1 миллиона долларов, это значение является максимальным за всю историю ведения статистики, подсчитало РИА Новости, основываясь на данных грузинской статслужбы.
Так, за 9 месяцев текущего года суммарные объемы импорта Грузией природного газа из России на 6,5% превысили показатели того же периода годом ранее.
Уточняется, что по итогам первого осеннего месяца закупки составили 589,8 тысячи долларов, что в 1,7 раза меньше, чем месяцем ранее, но на треть больше, чем в сентябре прошлого года.
Всего по итогам 2023 года Грузия импортировала российский природный газ на 110,3 миллиона долларов.
Россия стала вторым крупнейшим покупателем сигарет у ЕС впервые с 2021 года