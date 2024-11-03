https://1prime.ru/20241103/gaz-852572397.html

Грузия нарастила покупки газа у России до исторического максимума

Грузия нарастила покупки газа у России до исторического максимума - 03.11.2024, ПРАЙМ

Грузия нарастила покупки газа у России до исторического максимума

Объемы закупок Грузией природного газа из России с начала 2024 года выросли до 90,1 миллиона долларов, это значение является максимальным за всю историю ведения | 03.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-03T08:23+0300

2024-11-03T08:23+0300

2024-11-03T08:41+0300

энергетика

россия

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МОСКВА, 3 ноя - ПРАЙМ. Объемы закупок Грузией природного газа из России с начала 2024 года выросли до 90,1 миллиона долларов, это значение является максимальным за всю историю ведения статистики, подсчитало РИА Новости, основываясь на данных грузинской статслужбы. Так, за 9 месяцев текущего года суммарные объемы импорта Грузией природного газа из России на 6,5% превысили показатели того же периода годом ранее.Уточняется, что по итогам первого осеннего месяца закупки составили 589,8 тысячи долларов, что в 1,7 раза меньше, чем месяцем ранее, но на треть больше, чем в сентябре прошлого года. Всего по итогам 2023 года Грузия импортировала российский природный газ на 110,3 миллиона долларов.

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россия, грузия, газ