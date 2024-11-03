Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В Германии выступили против приглашения Украины в НАТО и поставок оружия - 03.11.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Глобус и графики - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Политика
https://1prime.ru/20241103/germaniya-852579258.html
В Германии выступили против приглашения Украины в НАТО и поставок оружия
В Германии выступили против приглашения Украины в НАТО и поставок оружия - 03.11.2024, ПРАЙМ
В Германии выступили против приглашения Украины в НАТО и поставок оружия
Новый сопредседатель "Левой" партии Германии Ян ван Акен в ходе своего визита на Украину выступил против приглашения страны в Североатлантический альянс, а... | 03.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-03T18:06+0300
2024-11-03T18:06+0300
политика
германия
украина
поддержка украины
поставки вооружений
https://cdnn.1prime.ru/img/76356/58/763565827_0:0:3009:1693_1920x0_80_0_0_2f7f10f37579fe07ce0615d02a7a97ae.jpg
БЕРЛИН, 3 ноя - ПРАЙМ. Новый сопредседатель "Левой" партии Германии Ян ван Акен в ходе своего визита на Украину выступил против приглашения страны в Североатлантический альянс, а также против поставок ей вооружений. Об этом сообщил портал новостного немецкого телеканала n-tv. "Я считаю, что это ошибка — говорить, что единственная возможность нашей безопасности заключается в членстве в НАТО", — процитировал телеканал слова политика. Ван Акен также заявил, вместо поставок Украине оружия нужно сперва опробовать все другие варианты. В качестве альтернативы он назвал ужесточение санкционных мер против РФ. Например, в отношении нефтяных танкеров, которые, как считает политик, Москва якобы использует в качестве "теневого флота" для поставок нефти. Россия направляла странам НАТО ноту, связанную с поставками вооружений Украине. Глава МИД России Сергей Лавров отмечал, что страны НАТО "играют с огнем", помогая Украине оружием. Таким образом блок и США, по мнению Лаврова, принимают непосредственное участие в конфликте, что не способствует его разрешению.Во внешнеполитическом ведомстве России отмечали, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле подчеркивали, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
https://1prime.ru/20241103/peregovory-852578017.html
германия
украина
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/76356/58/763565827_0:0:2667:2000_1920x0_80_0_0_3b0bee51fb018324f110be8023ba10fe.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
германия, украина, поддержка украины, поставки вооружений
Политика, ГЕРМАНИЯ, УКРАИНА, поддержка Украины, поставки вооружений
18:06 03.11.2024
 
В Германии выступили против приглашения Украины в НАТО и поставок оружия

N-tv: немецкий политик Ян ван Акен выступил против приглашения Украины в НАТО

© fotolia.com / Bernd LeitnerБундестаг
Бундестаг - ПРАЙМ, 1920, 03.11.2024
© fotolia.com / Bernd Leitner
Читать Прайм в
Дзен Telegram
БЕРЛИН, 3 ноя - ПРАЙМ. Новый сопредседатель "Левой" партии Германии Ян ван Акен в ходе своего визита на Украину выступил против приглашения страны в Североатлантический альянс, а также против поставок ей вооружений. Об этом сообщил портал новостного немецкого телеканала n-tv.
"Я считаю, что это ошибка — говорить, что единственная возможность нашей безопасности заключается в членстве в НАТО", — процитировал телеканал слова политика.
Ван Акен также заявил, вместо поставок Украине оружия нужно сперва опробовать все другие варианты. В качестве альтернативы он назвал ужесточение санкционных мер против РФ. Например, в отношении нефтяных танкеров, которые, как считает политик, Москва якобы использует в качестве "теневого флота" для поставок нефти.
Россия направляла странам НАТО ноту, связанную с поставками вооружений Украине. Глава МИД России Сергей Лавров отмечал, что страны НАТО "играют с огнем", помогая Украине оружием. Таким образом блок и США, по мнению Лаврова, принимают непосредственное участие в конфликте, что не способствует его разрешению.
Во внешнеполитическом ведомстве России отмечали, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле подчеркивали, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
Украина - ПРАЙМ, 1920, 03.11.2024
"Обречены на неуспех": сенатор назвал условия переговоров по Украине
16:07
 
ПолитикаГЕРМАНИЯУКРАИНАподдержка Украиныпоставки вооружений
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала