https://1prime.ru/20241103/germaniya-852579258.html

В Германии выступили против приглашения Украины в НАТО и поставок оружия

В Германии выступили против приглашения Украины в НАТО и поставок оружия - 03.11.2024, ПРАЙМ

В Германии выступили против приглашения Украины в НАТО и поставок оружия

Новый сопредседатель "Левой" партии Германии Ян ван Акен в ходе своего визита на Украину выступил против приглашения страны в Североатлантический альянс, а... | 03.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-03T18:06+0300

2024-11-03T18:06+0300

2024-11-03T18:06+0300

политика

германия

украина

поддержка украины

поставки вооружений

https://cdnn.1prime.ru/img/76356/58/763565827_0:0:3009:1693_1920x0_80_0_0_2f7f10f37579fe07ce0615d02a7a97ae.jpg

БЕРЛИН, 3 ноя - ПРАЙМ. Новый сопредседатель "Левой" партии Германии Ян ван Акен в ходе своего визита на Украину выступил против приглашения страны в Североатлантический альянс, а также против поставок ей вооружений. Об этом сообщил портал новостного немецкого телеканала n-tv. "Я считаю, что это ошибка — говорить, что единственная возможность нашей безопасности заключается в членстве в НАТО", — процитировал телеканал слова политика. Ван Акен также заявил, вместо поставок Украине оружия нужно сперва опробовать все другие варианты. В качестве альтернативы он назвал ужесточение санкционных мер против РФ. Например, в отношении нефтяных танкеров, которые, как считает политик, Москва якобы использует в качестве "теневого флота" для поставок нефти. Россия направляла странам НАТО ноту, связанную с поставками вооружений Украине. Глава МИД России Сергей Лавров отмечал, что страны НАТО "играют с огнем", помогая Украине оружием. Таким образом блок и США, по мнению Лаврова, принимают непосредственное участие в конфликте, что не способствует его разрешению.Во внешнеполитическом ведомстве России отмечали, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле подчеркивали, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.

https://1prime.ru/20241103/peregovory-852578017.html

германия

украина

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

германия, украина, поддержка украины, поставки вооружений