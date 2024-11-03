https://1prime.ru/20241103/golikova-852577778.html
Голикова оценила обеспеченность финансирования здравоохранения
Голикова оценила обеспеченность финансирования здравоохранения - 03.11.2024, ПРАЙМ
Голикова оценила обеспеченность финансирования здравоохранения
Правительство РФ спокойно за национальное здравоохранение и его финансирование. Все обязательства обеспечены до 2030 года. Об этом сообщила вице-премьер РФ... | 03.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-03T15:51+0300
2024-11-03T15:51+0300
2024-11-03T15:51+0300
россия
татьяна голикова
финансирование
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МОСКВА, 3 ноя - ПРАЙМ. Правительство РФ спокойно за национальное здравоохранение и его финансирование. Все обязательства обеспечены до 2030 года. Об этом сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова. "Мы абсолютно спокойны (за национальное здравоохранение и его финансирование — ред.). У нас все обеспечено на перспективу до 2030 года. У нас все просчитано по поручению главы государства", — заявила она, видео опубликовано в Telegram-канале тележурналиста Павла Зарубина. Голикова отметила, что обеспечение вложено в новые нацпроекты "Продолжительная и активная жизнь" и "Новые технологии сбережения здоровья", федеральный проект по развитию детского здравоохранения в национальном проекте "Семья" и саму программу развития здравоохранения. Она уточнила, что затраты на здравоохранение растут в России с 2018 года. Объемы составляют четыре триллиона рублей и выросли на порядка 1,5 триллиона рублей, а по 2024 году ожидается уже 4,5 триллиона рублей. Голикова заверила, что все обязательства, которые берет кабмин, будут непременно выполнены и для этого есть все основания.
https://1prime.ru/20241031/minfin-852527634.html
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россия, татьяна голикова, финансирование
РОССИЯ, Татьяна Голикова, финансирование
Голикова оценила обеспеченность финансирования здравоохранения
Голикова: обязательства по финансированию здравоохранения обеспечены до 2030 г
МОСКВА, 3 ноя - ПРАЙМ. Правительство РФ спокойно за национальное здравоохранение и его финансирование. Все обязательства обеспечены до 2030 года. Об этом сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.
"Мы абсолютно спокойны (за национальное здравоохранение и его финансирование — ред.). У нас все обеспечено на перспективу до 2030 года. У нас все просчитано по поручению главы государства", — заявила она, видео опубликовано в Telegram-канале тележурналиста Павла Зарубина.
Голикова отметила, что обеспечение вложено в новые нацпроекты "Продолжительная и активная жизнь" и "Новые технологии сбережения здоровья", федеральный проект по развитию детского здравоохранения в национальном проекте "Семья" и саму программу развития здравоохранения.
Она уточнила, что затраты на здравоохранение растут в России с 2018 года. Объемы составляют четыре триллиона рублей и выросли на порядка 1,5 триллиона рублей, а по 2024 году ожидается уже 4,5 триллиона рублей.
Голикова заверила, что все обязательства, которые берет кабмин, будут непременно выполнены и для этого есть все основания.
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