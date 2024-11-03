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Первые жертвы. Стало известно, как развитие ИИ влияет на крупные компании
Первые жертвы. Стало известно, как развитие ИИ влияет на крупные компании - 03.11.2024, ПРАЙМ
Первые жертвы. Стало известно, как развитие ИИ влияет на крупные компании
Крупный производитель электросетевого оборудования Hitachi Energy пожаловался на повышенный спрос на оборудование из-за развития искусственного интеллекта,... | 03.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-03T12:27+0300
2024-11-03T12:27+0300
2024-11-03T12:27+0300
ии
дата-центр
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МОСКВА, 3 ноя – ПРАЙМ. Крупный производитель электросетевого оборудования Hitachi Energy пожаловался на повышенный спрос на оборудование из-за развития искусственного интеллекта, рассказала газета Financial Times, сославшись на заявления исполнительного директора компании Андреаса Ширенбека. "Наращивание мощностей – это, безусловно, проблема. Это не легко и, скорее всего, не произойдет достаточно быстро… Все перегружены спросом", - подчеркивается в статье.Рост спроса на производимую компанией продукцию был вызван активным строительством новых дата-центров для специализирующихся на ИИ компаний-разработчиков. Для решения появившейся проблемы Hitachi Energy вложит 6 миллиардов долларов в расширение производства и наймет дополнительно 15 тысяч сотрудников, заключили в статье.
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ии, дата-центр, разработчики
ИИ, дата-центр, разработчики
Первые жертвы. Стало известно, как развитие ИИ влияет на крупные компании
FT: Hitachi Energy не справляется со спросом на энергооборудование из-за развития ИИ