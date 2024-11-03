https://1prime.ru/20241103/ii-852575673.html

Первые жертвы. Стало известно, как развитие ИИ влияет на крупные компании

Первые жертвы. Стало известно, как развитие ИИ влияет на крупные компании - 03.11.2024, ПРАЙМ

Первые жертвы. Стало известно, как развитие ИИ влияет на крупные компании

Крупный производитель электросетевого оборудования Hitachi Energy пожаловался на повышенный спрос на оборудование из-за развития искусственного интеллекта,... | 03.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-03T12:27+0300

2024-11-03T12:27+0300

2024-11-03T12:27+0300

ии

дата-центр

разработчики

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МОСКВА, 3 ноя – ПРАЙМ. Крупный производитель электросетевого оборудования Hitachi Energy пожаловался на повышенный спрос на оборудование из-за развития искусственного интеллекта, рассказала газета Financial Times, сославшись на заявления исполнительного директора компании Андреаса Ширенбека. "Наращивание мощностей – это, безусловно, проблема. Это не легко и, скорее всего, не произойдет достаточно быстро… Все перегружены спросом", - подчеркивается в статье.Рост спроса на производимую компанией продукцию был вызван активным строительством новых дата-центров для специализирующихся на ИИ компаний-разработчиков. Для решения появившейся проблемы Hitachi Energy вложит 6 миллиардов долларов в расширение производства и наймет дополнительно 15 тысяч сотрудников, заключили в статье.

https://1prime.ru/20241103/sbor-852573056.html

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ии, дата-центр, разработчики