https://1prime.ru/20241103/inoplanetyane-852574508.html

"Придется выхватить пистолеты": Медведев пошутил про инопланетян

"Придется выхватить пистолеты": Медведев пошутил про инопланетян - 03.11.2024, ПРАЙМ

"Придется выхватить пистолеты": Медведев пошутил про инопланетян

Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев прокомментировал в беседе с RT убийство американского президента Кеннеди, а также причастность к трагедии инопланетян. | 03.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-03T10:58+0300

2024-11-03T10:58+0300

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дмитрий медведев

джон кеннеди

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МОСКВА, 3 ноя - ПРАЙМ. Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев прокомментировал в беседе с RT убийство американского президента Кеннеди, а также причастность к трагедии инопланетян."Что же касается убийства (президента США Джона Кеннеди - прим. ред.)... это, на мой взгляд, великая трагедия американского народа... Мне кажется, задача американцев - узнать правду об этом печальном событии", - подчеркнул политик, отвечая на вопрос об экс-главе Белого дома.Он также с иронией ответил на вопрос о возможном заказчике убийства экс-президента, предположив, что в дальнейшем ему также предложат рассказать о том, где хранятся мумии инопланетян. "Это большая тайна", - подчеркнул он, а также не оставил без внимания вопрос о том, есть ли инопланетяне среди людей. Медведев заявил, что готов "выхватить пистолет", чтобы защитить интересы земных жителей.

https://1prime.ru/20241103/vybory-852572265.html

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дмитрий медведев, джон кеннеди