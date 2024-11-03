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"Придется выхватить пистолеты": Медведев пошутил про инопланетян - 03.11.2024, ПРАЙМ
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"Придется выхватить пистолеты": Медведев пошутил про инопланетян
"Придется выхватить пистолеты": Медведев пошутил про инопланетян - 03.11.2024, ПРАЙМ
"Придется выхватить пистолеты": Медведев пошутил про инопланетян
Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев прокомментировал в беседе с RT убийство американского президента Кеннеди, а также причастность к трагедии инопланетян. | 03.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-03T10:58+0300
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дмитрий медведев
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МОСКВА, 3 ноя - ПРАЙМ. Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев прокомментировал в беседе с RT убийство американского президента Кеннеди, а также причастность к трагедии инопланетян."Что же касается убийства (президента США Джона Кеннеди - прим. ред.)... это, на мой взгляд, великая трагедия американского народа... Мне кажется, задача американцев - узнать правду об этом печальном событии", - подчеркнул политик, отвечая на вопрос об экс-главе Белого дома.Он также с иронией ответил на вопрос о возможном заказчике убийства экс-президента, предположив, что в дальнейшем ему также предложат рассказать о том, где хранятся мумии инопланетян. "Это большая тайна", - подчеркнул он, а также не оставил без внимания вопрос о том, есть ли инопланетяне среди людей. Медведев заявил, что готов "выхватить пистолет", чтобы защитить интересы земных жителей.
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дмитрий медведев, джон кеннеди
Дмитрий Медведев, Джон Кеннеди
10:58 03.11.2024 (обновлено: 10:59 03.11.2024)
 
"Придется выхватить пистолеты": Медведев пошутил про инопланетян

Медведев в шутку выразил готовность с оружием в руках отстаивать интересы землян

© РИА Новости . Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкВсемирный фестиваль молодежи в Сочи
Всемирный фестиваль молодежи в Сочи - ПРАЙМ, 1920, 03.11.2024
© РИА Новости . Рамиль Ситдиков
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МОСКВА, 3 ноя - ПРАЙМ. Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев прокомментировал в беседе с RT убийство американского президента Кеннеди, а также причастность к трагедии инопланетян.
"Что же касается убийства (президента США Джона Кеннеди - прим. ред.)... это, на мой взгляд, великая трагедия американского народа... Мне кажется, задача американцев - узнать правду об этом печальном событии", - подчеркнул политик, отвечая на вопрос об экс-главе Белого дома.
Он также с иронией ответил на вопрос о возможном заказчике убийства экс-президента, предположив, что в дальнейшем ему также предложат рассказать о том, где хранятся мумии инопланетян. "Это большая тайна", - подчеркнул он, а также не оставил без внимания вопрос о том, есть ли инопланетяне среди людей. Медведев заявил, что готов "выхватить пистолет", чтобы защитить интересы земных жителей.
Председатель партии Единая Россия Дмитрий Медведев провел встречу с кандидатами на должности секретарей региональных отделений - ПРАЙМ, 1920, 03.11.2024
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