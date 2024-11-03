https://1prime.ru/20241103/khaby-852579387.html

В Калининградской области заработали электрозарядные хабы "Росатома"

В Калининградской области заработали электрозарядные хабы "Росатома" - 03.11.2024, ПРАЙМ

В Калининградской области заработали электрозарядные хабы "Росатома"

Первые электрозарядные хабы "Росатома" заработали в Калининградской области, сообщил губернатор региона Алексей Беспрозванных. | 03.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-03T18:10+0300

2024-11-03T18:10+0300

2024-11-03T18:10+0300

россия

электрозаправки

росатом

энергетика

https://cdnn.1prime.ru/img/76373/67/763736716_0:134:3872:2313_1920x0_80_0_0_96a192c7567a8c491045344c92b837b7.jpg

КАЛИНИНГРАД,3 ноя — ПРАЙМ. Первые электрозарядные хабы "Росатома" заработали в Калининградской области, сообщил губернатор региона Алексей Беспрозванных. "Первые электрозарядные хабы "Росатома" заработали в Калининградской области. Сегодня открыли 15 электрозарядных станций общей мощностью более 2 МВт на острове Октябрьский возле "Ростех Арены" и в аэропорту Храброво", - написал Беспрозванных в своем Telegram-канале. Глава региона отметил, что на начало 2024 года в Калининградской области было около 40 зарядных станций, до конца года их число увеличится более чем на 20 единиц. В 2025 году сеть станций расширят минимум в три раза. Как сообщает пресс-служба госкорпорации "Росатом", инвестором проекта выступило АО "ТВЭЛ" (управляющая компания Топливного дивизиона "Росатома") в рамках реализации соглашения с правительством Калининградской области о развитии электротранспорта на территории самого западного региона России. "Станции "быстрого" заряда рассчитаны на одновременное подключение до трех электромобилей и способны полностью зарядить электромобиль за 30-60 минут. Зарядные хабы – относительно новый формат для российского рынка, что уже привлекло интерес к проекту со стороны операторов такси и услуг каршеринга с парком электромобилей", - говорится в сообщении. Среди факторов, которые должны обеспечить опережающее развитие электротранспорта в Калининградской области, - строительство Топливным дивизионом "Росатома" первой в России гигафабрики электробатарей в городе Неман, а также производство электромобилей "Амбер Авто А5" на местном предприятии "Автотор Авто Холдинг". Кроме того, "Росатом" и "Автотор Авто Холдинг" планируют создать дополнительное сборочное производство тяговых аккумуляторных батарей прямо на площадке автомобильного завода. "Несколько лет назад мы пришли в Калининградскую область с проектом первой российской гигафабрики накопителей энергии для электротранспорта, а сегодня на наших глазах этот регион становится российской столицей электромобильности. Вместе с руководством области, нашими отраслевыми коллегами из "Росатома", партнерами из автопрома и автобизнеса мы делаем все возможное, чтобы Калининградская область стала примером для других регионов в вопросах культуры электродвижения", - приводит пресс-служба слова президента АО "ТВЭЛ" Натальи Никипеловой. Создание инфраструктуры для комфортной эксплуатации электромобилей стимулирует спрос на этот вид транспорта, отметил президент ООО "Автотор Холдинг" Денис Пак. "Автотор" освоил производство электромобилей, мы работаем над увеличением объемов выпуска и над расширением модельного ряда. Одновременно с этим в сотрудничестве с госкорпорацией "Росатом" развиваем компонентную базу. Как мы видим, Калининградская область становится одним из самых перспективных регионов в сфере производства и использования электрических транспортных средств. Создание дополнительной инфраструктуры для их комфортной эксплуатации стимулирует спрос на электромобили и создает новые возможности для развития экологичного транспорта", - приводит пресс-служба слова Пака.

https://1prime.ru/20241008/elektrokar-852047767.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, электрозаправки, росатом